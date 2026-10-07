Co se stane, když se realita začne rozpadat, svět míří ke svému konci a jedinou reakcí je smích? Odpověď nabídne nová výstava Kláry Sedlo s názvem Jak se probouzet z nočních můr – příručka Jessicy Fogbow. Od 6. do 29. listopadu v Galerii ve věži Novoměstské radnice v Praze představí více než padesát děl a znovu otevře bizarní svět londýnské senzibilky, malířčina alter ega Jessicy Fogbow.
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Když se realita propadne do třpytivé propasti
Sedlo přivedla Jessicu Fogbow na scénu poprvé v roce 2023. Nyní se k ní vrací s novým příběhem. Tentokrát Jessica čelí chaosu světa, absurditě každodenní reality i pocitu, že nevyhnutelný konec je možná blíž, než bychom si přáli. Realita se bortí a všechno známé se propadá do bizarní, místy až třpytivé propasti. Ani v takové situaci ale není důvod propadat beznaději. Jessica se totiž ráda směje a nerada vzdává.
Více než 50 děl a jeden zvláštní svět
Výstava nabídne především olejomalby, které jsou pro tvorbu tuzemské malířky typické. Doplní je instalace, koláže a kresby. Ty fungují také jako autentický deníkový záznam posledních let a společně s textovou částí výstavy vytvářejí komplexní svět, do kterého může návštěvník vstoupit.
Na první pohled mohou Klářiny obrazy působit jako výjevy ze surrealistické apokalypsy. Vedle tísnivé atmosféry v nich ale nechybí humor, nadsázka a schopnost podívat se na svět s odstupem. Právě kombinace temných témat a hravosti je jedním z charakteristických rysů její tvorby.
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Sedlo patří k výrazným současným českým malířkám. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a už během studií pravidelně vystavovala. Její díla se nyní nacházejí ve sbírkách v Česku i zahraničí, mimo jiné v Německu, Spojených státech nebo Japonsku.
Za svou tvorbu byla také oceněna v zahraničí. Je finalistkou berlínského BBA Art Prize a britského Mostyn Open 21. V posledních letech vystavovala například v Bruselu, Římě nebo Lipsku.
Z obrazů až do hudebního světa
Sedlo není jen malířkou. Její tvorba zasahuje také do hudebního světa, kde spolupracovala například s Benem Cristovaem, Jaroslavem Svěceným nebo kapelou Nemuer. Její díla se letos objevila také v rámci programu spojeného se zimními olympijskými hrami v Miláně.
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Pro její práci je typická schopnost vytvářet celé obrazové světy. Jednotlivé série nespojuje pouze téma nebo podobná vizuální poetika, ale především příběh. Sedlo v nich kombinuje promyšlenou kompozici s intuitivním zachycením toho, co se odehrává někde pod povrchem. Ve fantazii, imaginaci a podvědomí. A právě tam má návštěvníky zavést i Jessica Fogbow. Do světa, který je trochu děsivý, trochu absurdní, překvapivě zábavný a možná až nepříjemně povědomý.