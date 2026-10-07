Apokalypsa nemusí být děsivá. Česká malířka ji ztvárňuje v jedné z pražských věží

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  11:00
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Výstava Jak se probouzet z nočních můr – příručka Jessicy Fogbow potrvá od 6....

Výstava Jak se probouzet z nočních můr – příručka Jessicy Fogbow potrvá od 6. do 29. listopadu 2026. | foto: ARCHIV K. S.

Akademická malířka Klára Sedlo (30. dubna 2024)
Akademická malířka Klára Sedlo (30. dubna 2024)
Akademická malířka Klára Sedlo (30. dubna 2024)
Česká malířka Klára Sedlo představí vykládací karty podle 600 let starého...
41 fotografií
Co dělat, když se svět kolem vás rozpadá? Smát se, tvořit a nevzdávat se. Nová výstava Kláry Sedlo představuje v Galerii ve věži Novoměstské radnice v Praze bizarní svět jejího alter ega Jessicy Fogbow, kde se apokalypsa potkává s humorem.

Co se stane, když se realita začne rozpadat, svět míří ke svému konci a jedinou reakcí je smích? Odpověď nabídne nová výstava Kláry Sedlo s názvem Jak se probouzet z nočních můr – příručka Jessicy Fogbow. Od 6. do 29. listopadu v Galerii ve věži Novoměstské radnice v Praze představí více než padesát děl a znovu otevře bizarní svět londýnské senzibilky, malířčina alter ega Jessicy Fogbow.

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Když se realita propadne do třpytivé propasti

Sedlo přivedla Jessicu Fogbow na scénu poprvé v roce 2023. Nyní se k ní vrací s novým příběhem. Tentokrát Jessica čelí chaosu světa, absurditě každodenní reality i pocitu, že nevyhnutelný konec je možná blíž, než bychom si přáli. Realita se bortí a všechno známé se propadá do bizarní, místy až třpytivé propasti. Ani v takové situaci ale není důvod propadat beznaději. Jessica se totiž ráda směje a nerada vzdává.

Akademická malířka Klára Sedlo (30. dubna 2024)
Akademická malířka Klára Sedlo (30. dubna 2024)
Akademická malířka Klára Sedlo (30. dubna 2024)
Česká malířka Klára Sedlo představí vykládací karty podle 600 let starého Voynichova rukopisu.
41 fotografií

Více než 50 děl a jeden zvláštní svět

Výstava nabídne především olejomalby, které jsou pro tvorbu tuzemské malířky typické. Doplní je instalace, koláže a kresby. Ty fungují také jako autentický deníkový záznam posledních let a společně s textovou částí výstavy vytvářejí komplexní svět, do kterého může návštěvník vstoupit.

Na první pohled mohou Klářiny obrazy působit jako výjevy ze surrealistické apokalypsy. Vedle tísnivé atmosféry v nich ale nechybí humor, nadsázka a schopnost podívat se na svět s odstupem. Právě kombinace temných témat a hravosti je jedním z charakteristických rysů její tvorby.

Spolu do dystopické budoucnosti. Spisovatel, ilustrátor a nakladatelka se potkali už na gymplu

Sedlo patří k výrazným současným českým malířkám. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a už během studií pravidelně vystavovala. Její díla se nyní nacházejí ve sbírkách v Česku i zahraničí, mimo jiné v Německu, Spojených státech nebo Japonsku.

Za svou tvorbu byla také oceněna v zahraničí. Je finalistkou berlínského BBA Art Prize a britského Mostyn Open 21. V posledních letech vystavovala například v Bruselu, Římě nebo Lipsku.

Z obrazů až do hudebního světa

Sedlo není jen malířkou. Její tvorba zasahuje také do hudebního světa, kde spolupracovala například s Benem Cristovaem, Jaroslavem Svěceným nebo kapelou Nemuer. Její díla se letos objevila také v rámci programu spojeného se zimními olympijskými hrami v Miláně.

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Pro její práci je typická schopnost vytvářet celé obrazové světy. Jednotlivé série nespojuje pouze téma nebo podobná vizuální poetika, ale především příběh. Sedlo v nich kombinuje promyšlenou kompozici s intuitivním zachycením toho, co se odehrává někde pod povrchem. Ve fantazii, imaginaci a podvědomí. A právě tam má návštěvníky zavést i Jessica Fogbow. Do světa, který je trochu děsivý, trochu absurdní, překvapivě zábavný a možná až nepříjemně povědomý.

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