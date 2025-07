Kolik stojí, co o nich říkají jiní návštěvníci a jak se k nim dostat pomocí MHD? Přinášíme velký přehled plný praktických informací.

Aquapalace Praha

V Čestlicích na okraji Prahy najdete největší vodní svět ve střední Evropě, který láká návštěvníky všech věkových kategorií na nezapomenutelné zážitky. Po celý rok má voda příjemných 31 stupňů a každý si zde najde to své. Milovníci adrenalinu si mohou užít v Paláci dobrodružství plném rozličných tobogánů a strmých skluzavek, nechybí ani divoká řeka.

Ti, kteří dávají přednost klidnějšímu odpočinku, ocení Palác relaxu s vířivkami, plaveckým bazénem a spoustou lehátek. A pro rodiny s dětmi je volbou číslo jedna Palác pokladů s obrovskou pirátskou lodí, spoustou vodních herních prvků a bazénem s pozvolným vstupem, kde pravidelně probíhají vlnobití. Celým areálem se vine pomalá řeka, kde si můžete proplouvat a objevovat třeba jeskyně s vířivkami. A nezapomeňme také na dóm, ve kterém je úžasně teplá voda a za sklem plavou rybičky.

V letních dnech je otevřena také venkovní část, kde můžete odpočívat na trávě nebo si dát ve vodním baru koktejl. Po celém Aquapalace Praha najdete pestrou nabídku občerstvení od restaurace až po zmrzlinovou cukrárnu.

Otevírací doba: Pondělí až pátek 10:00 až 22:00

Sobota a neděle: 9:00 až 22:00

Po vodních radovánkách se můžete zregenerovat v saunovém světě, který nabízí hned 19 různých prohříváren od klasické finské sauny až po speciální aroma sauny. K dispozici jsou také lázně a wellness centrum, kde si můžete dopřát masáže a další procedury.

Ceník Aquapalace Praha

Kategorie Pondělí–Čtvrtek (3 hodiny) Pondělí–Čtvrtek (Celý den) Pátek–Neděle, svátky, prázdniny (3 hodiny) Pátek–Neděle, svátky, prázdniny (Celý den) Dítě 749 Kč 849 Kč 899 Kč 999 Kč Student / Senior 949 Kč 1 049 Kč 1 099 Kč 1 199 Kč Dospělý 1 049 Kč 1 149 Kč 1 199 Kč 1 299 Kč Rodina (2+2) 2 849 Kč 3 049 Kč 3 299 Kč 3 499 Kč

Děti do 100 cm mají vstup zdarma.

Tip: Ušetřete min. 150 Kč. Při nákupu vstupenky na e-shopu aquaparku platí pondělní až čtvrteční cena i v období pátku až neděle, o prázdninách a svátcích.

Co o Aquapalace Praha říkají recenze na Google?

„Dnes jsem byl v Aquapalace poprvé a za pokladnou za vstupem jsou převlékací kabinky rozdělené podle barev, pak skříňky na věci, ty jsou ovládané pomocí čipu v hodinkách, které fungují místo klíče, a v celém areálu se s nimi platí za útratu v restauraci atd… A na čipovacích stanicích po přiložení k ní je vidět celková útrata i kolik času zbývá do konce návštěvní doby. V Aquapalace je nespočet tobogánů a bazénů i pro děti i malé, takže si každý přijde na své. Je zde i sauna a vířivka. Takže zdejší pobyt, co se týče koupání a jídla, byl super,“ hodnotí aquapark Jaromír S.

A jak se do Aquapalace Praha dostat pomocí MHD?

Adresa:

Pražská 138

obchodní zóna Průhonice – Čestlice

251 01 Praha-východ

Nejbližší autobusová zastávka Čestlice, aquapark se nachází pouze 100 metrů od vstupu.

Jezdí sem příměstské autobusy číslo 328, 325 a 385 od metra Opatov.

Aquapark Šutka

Přímo v Aquacentru Šutka najdete moderní Aquapark Šutka, který nabízí širokou škálu atrakcí, včetně dvou interaktivních tobogánů. Mírnější žlutý a odvážnější červený, který vás překvapí světelnými efekty a jízdou ve tmě. Kromě toho se můžete těšit také na tři skluzavky s různými stupni zábavy – od žluté a červené pro nejmenší, až po náročnější modrou skluzavku se sklonem 55 %. Nezapomeňte se také nechat unést proudem divoké řeky.

Voda má v aquaparku příjemných 28,8 stupňů, pro nejmenší děti je připraveno brouzdaliště s teplotou 29,9 stupňů a hloubkou od 21 do 41 centimetrů. Užijí si tu spoustu zábavy v prolézačce a na krátké červené skluzavce.

Otevírací doba: Pondělí až pátek: 14:00 až 22:00 Sobota a neděle: 10:00 až 22:00

Po řádění ve vodě naberete síly v relaxačním bazénu a prostorné vířivce s teplotou vody 33,2 stupňů. Hlad a žízeň zaženete u vodního baru. A v rámci vstupenky do aquaparku můžete také navštěvovat 50metrový plavecký bazén v areálu a wellness.

Během slunečných letních měsíců můžete přímo z aquaparku vyjít na venkovní terasy a užívat si překrásný výhled na Prahu. Můžete se zde opalovat na lehátkách nebo si jen tak odpočívat ve stínu pod slunečníky.

Ceník Aquaparku Šutka (aquapark, bazén a wellness)

Kategorie 60 minut (+ 20 minut zdarma) Každá další započatá minuta Celodenní vstupné Dospělí 215 Kč 2,60 Kč 590 Kč Senioři od 60, ZTP, ZTP/P, studenti do 26 let 155 Kč 1,90 Kč 425 Kč Děti do 15 let 140 Kč 1,70 Kč 375 Kč Rodina (2 dospělí + 1 dítě) 445 Kč 1,35 Kč/os. 1 200 Kč Rodina (2 dospělí + 2 děti) 555 Kč 1,60 Kč/os. 1 495 Kč Rodina (2 dospělí + 3 děti) 660 Kč 1,50 Kč/os. 1 790 Kč Rodina (1 dospělý + 1 dítě) 275 Kč 1,50 Kč/os. 750 Kč Rodina (1 dospělý + 2 děti) 385 Kč 1,45 Kč/os. 1 040 Kč Rodina (1 dospělý + 3 děti) 500 Kč 1,40 Kč/os. 1 350 Kč Děti do 2 let včetně ZDARMA — ZDARMA Skupinová sleva (nad 10 lidí) 15% sleva — —

Co o Aquaparku Šutka říkají recenze na Google?

„Byli jsme příjemně překvapeni. Teplá voda v bazénu i sprchách, hodně místa na plavání, super skluzavky, tobogány i relaxační bazény. Parní lázeň taky skvělá. Všude čisto. Za tu cenu perfektní,“ hodnotil návštěvník Adam H.

„Hezký, udržovaný bazén s vířivkou, tobogány a parní saunou. Obrovská výhoda Šutky je příjem Multisport karty bez doplatku, díky které můžeme všude, mimo saunu v 1. patře. U vstupu dostanete čip, na který se nahrává případné občerstvení, které je u tobogánů. Nevýhoda bazénu jsou často zavřené 3-4 dráhy, protože tam probíhá výuka a sportovní aktivity klubů. Takže ve špičce plavání připomíná spíše slalom,“ napsal hodnocení Karel P.

A jak se do Aquaparku Šutka dostat pomocí MHD?

Adresa:

Čimická 848/41

182 00 Praha 8

Přímo u Aquacentra Šutka (240 metrů) leží zastávka autobusu Čimický háj. Jezdí sem autobusy 102, 152, 144, 200 a 177.

Aquacentrum Letňany Lagoon

Aquacentrum láká na kombinaci plaveckých bazénů, zábavných atrakcí, fitness a wellness. Je tak perfektní destinací pro celé rodiny, ale i pro ty, kteří si chtějí aktivně odpočinout.

25metrový plavecký bazén s příjemnou teplotou vody 28 až 29 stupňů je ideální pro kondiční plavání i rekreační vyžití. Pokud toužíte po zábavě a adrenalinu, čeká vás 86 metrů dlouhý tobogán. Ti, kteří hledají klidnější zážitky, využijí dva zábavné a masážní bazény s relaxačními tryskami a perličkovými lázněmi. Přímo od bazénu máte snadný přístup k občerstvení. Pro menší děti je připraven dětský bazén s teplotou 32 až 33 stupňů.

Otevírací doba: Provozní doba bazénu a relax zóny se každý den liší. Sledujte aktuální informace na webu.

Po aktivně stráveném čase můžete načerpat síly v relaxační zóně, kde na vás čeká finská sauna s ochlazovacím bazénkem a prostorný whirlpool pro 12 osob. Vstup do relaxační zóny je platný na 1,5 hodiny a je možné si ji celou pronajmout.

Do všech bazénů je zajištěn bezbariérový přístup, stejně tak do celého zázemí. Celé centrum je tak navrženo tak, aby ho každý mohl využít naplno a bez omezení.

Ceník Aquacentra Letňany Lagoon

Kategorie Bazén – jednorázový vstup na 2,5 hodiny Relax (sauna, whirlpool) Dospělý 190 Kč 300 Kč Děti do 145 cm 130 Kč 200 Kč Děti do 100 cm Zdarma — Studenti 150 Kč — Senioři + ZTP 140 Kč 230 Kč Rodinné vstupné 2+2 510 Kč — Jednorázový vstup od 19:30 170 Kč —

Co o Aquacentru Letňany Lagoon říkají recenze na Google?

„Je zde klasický 25m bazén rozdělený na plaveckou a volnou část, dále dětské brouzdaliště (pozor, rodičové, do brouzdaliště se p*delí nesedá do vody, ale sedá se pouze na okraj), léčivý bazén (vířivka), zábavní bazén (trysky, bubliny, apod.) a tobogán. Je zde také bufet. Šatny společné se skřínkami na 10 Kč. Parkování před bazénem (zdá se jako vyhrazené jen pro návštěvníky bazénu, ale vypadá to, že to nikdo nekontroluje). Co se týče často diskutované teploty vzduchu a vody v bazénu, tak je fakt, že v prostoru je docela průvan a pro děti je příjemná teplota vody hlavně v brouzdališti. Celkově nejsou Letňany Lagoon špatné, ale asi záleží na preferencích. My máme mezi bazény v okolí jiné favority…,“ hodnotí Josef B.

A jak se do Aquacentra Letňany Lagoon dostat pomocí MHD?

Adresa:

Tupolevova 665

199 00 Praha 18 – Letňany

Stanice autobusů číslo 110, 136, 166 a 201 Tupolevova se nachází 116 metrů od vchodu, tedy dvě minutky chůze.

Aquapark Aquadream Barrandov

Bazén o délce 25 metrů je se slanou vodou, která je nejen příjemnější pro plavání, ale také přináší řadu zdravotních výhod pro pokožku, dýchací cesty a imunitní systém. Užít si tady můžete jízdu na dvou tobogánech. Červený je rychlý a dlouhý 115 metrů, modrý měří 62 metrů a sjíždí se na něm na dvoumístných nafukovacích plavidlech.

Nechybí ani divoká řeka s umělým protiproudem pro zdatnější plavce a celá řada masážních trysek, vodních chrličů a relaxačních vodních lehátek pro dokonalý odpočinek. Nejmenší návštěvníky nadchne dětské brouzdaliště s mini skluzavkou a mini chrliči.

Otevírací doba: Pondělí: 9:00 až 22:00 Úterý až pátek: 6:00 až 22:00 Sobota a neděle: 8:00 až 22:00

Dopřát si tu můžete také relax ve vířivce s vodní a perličkovou masáží nebo navštívit nespočet parních komor pro hloubkovou relaxaci. Pro osvěžení během dne je k dispozici mokrý bar s občerstvením a v letních měsících jsou v provozu rekreační venkovní bazény a rozlehlá louka s beachvolejbalovým hřištěm a lehátky.

Aquadream Barrandov pravidelně pořádá animační programy pro všechny návštěvníky a speciální akce.

Ceník Aquadream Barrandov

Kategorie 60 minut 100 minut 120 minut 190 minut Celodenní vstup Dospělý 159 Kč 249 Kč 319 Kč 449 Kč Děti 3-15 let, senioři, studenti a ZTP 99 Kč 169 Kč 199 Kč 269 Kč Rodina (max. 5 osob, z toho max. 2 dospělí) 399 Kč 599 Kč — — Děti od 1 roku do 3 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Super pondělí pro všechny: 100 minut po 12. hodině za 179 Kč.

Děti do 1 roku mají vstup zakázán.

Co o Aquadream Barrandov říkají recenze na Google?

„Před první návštěvou jsem byl plný obav. Četl jsem různé recenze a nebyl jsem si jistý, zda toto místo bude vhodné pro mě a mou malou dceru, která má teprve dva roky. Nejvíce mě znepokojovaly komentáře ohledně hygieny,“ začal svou recenzi Petr S., který tak návštěvu dlouho odkládal.

„Nyní, po naší čtvrté návštěvě, mohu s klidným svědomím říci, že bych toto místo doporučil všem nenáročným zákazníkům. Pokud někdo hledá luxusní zážitek, bude zklamán. Toto místo je spíše obyčejné, ale zato velmi čisté. Zaměstnanci se o čistotu starají s velkou péčí, uklízečky neustále vytírají všechny plochy, a to každých deset minut,“ divil se Petr S. komentářům ohledně hygieny.

„Samozřejmě, i zde se najdou drobné nedostatky. Například některé skříňky nefungují, ale pokud na to upozorníte na recepci, problém se buď vyřeší, nebo je skříňka označena jako mimo provoz. Sprchy by také potřebovaly trochu údržby, polovina z nich není funkční. Parkování je trochu složitější, ale to jsou detaily, které nám celkový dojem nepokazily. Personál je velmi milý a ochotný. Při naší první návštěvě nám s radostí poradili, kde co najdeme. Co se týče atrakcí, divoká řeka je skvělá, relaxační bazén je ideální pro odpočinek, trysky jsou parádní, brouzdaliště je perfektní pro malé děti, tobogány jsou zábavné a pára v přízemí je úžasná. Celkově vzato, za tu cenu je to skvělé místo pro rodinnou zábavu. Moje dcerka by sem chtěla jezdit každý den a já se jí vůbec nedivím,“ zakončil Petr S.

A jak se do Aquadream Barrandov dostat pomocí MHD?

Adresa:

K Barrandovu 1173/8

Praha 5 – Hlubočepy

Stanice autobusu V Remízku (linky číslo 120 a 130) je vzdálená 184 metrů od aquaparku. Za tři minutky jste tam.

Vybrali jste si, do kterého aquaparku se vydáte? Nebo spíše preferujete přírodní koupání bez chloru? Podívejte se na náš výběr top pěti přírodních koupališť v Praze.