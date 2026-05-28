Nový harmonogram modernizace železnic přinesl zklamání pro Prahu a Středočeský kraj. Klíčová trať Praha–Všetaty v plánu elektrizace není, prozatím zůstává bez drátů a nadále na ní budou jezdit pouze dieselové vlaky.
Důvodem odkladu je požadavek Ministerstva obrany. Trať sousedí s vojenským letištěm Kbely, které armáda potřebuje plně využívat po dobu oprav 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Ty začaly letos v dubnu a budou trvat dva roky.
Velké plány bez Všetat
Střednědobé plány Správy železnic počítají s další vlnou elektrizace. „Do roku 2031, respektive 2033 bude elektrifikováno dalších 590 kilometrů českých tratí,“ uvedl v pátek 22. května 2026 na tiskové konferenci generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. U 235 kilometrů půjde o součást celkové modernizace, zbývajících 355 kilometrů železničáři elektrizují bez větších zásahů do samotných kolejí.
Pro Prahu a Středočeský kraj je elektrizace všetatské trati důležitá. Nejde přitom jen o ekologii a rychlejší cestování, ve hře je také závažný logistický problém.
- Smlouva na provoz vlaků s Českými drahami končí v roce 2033.
- Praha i kraje potřebují s předstihem vědět, zda mají po tomto roce soutěžit elektrické, nebo opět dieselové či alternativní vlaky.
V plánech chybí i další klíčové středočeské projekty, jako je elektrizace tratí z Prahy do Berouna přes Rudnou nebo z Nymburka do Mladé Boleslavi.
Modernizace kritické oblasti
O modernizaci trati Praha-Všetaty se mluví už desítky let. Projekt by měl totiž přinést také:
- Zdvoukolejnění celé trasy.
- Zvýšení rychlosti vlaků až na 120 km/h.
Modernizace všetatské tratě je pro rozrůstající se oblast kritická. Trať vede oblastí, kde v posledních letech masivně přibylo obyvatel, kteří denně dojíždějí do hlavního města.