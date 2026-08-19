Čtyři křižovatky a pět semaforů následujících krátce po sobě. Armagedon začíná po osmé ranní, trvá asi do devíti. Pak se opakuje odpoledne od čtvrté.
Patrový zelený autobus nadjíždí z Radlické doprava do ulice Ostrovského. Dvěma třetinami své délky ale ještě zasahuje do přechodu pro chodce. Tam už dávno svítí zelená a chodci musejí čekat. Příčina? Řidič autokaru nerespektoval žluté světlo a protáhl své vozidlo do křižovatky ve chvíli, kdy už spadla červená.
Že tady ještě nezemřel žádný chodec, je neuvěřitelné štěstí. Tyhle situace se tu opakují dnes a denně už roky. Kdyby tu byly kamery a policie i úřady vybíraly pokuty, mohli by mít Češi zřejmě dálnici zdarma...
Smíchov je zapeklitý
Ač vyhláška stanoví, že oranžová (slovy vyhlášky žlutá) neznamená šlápnout na plyn, ale začít brzdit, než naskočí červená, v Česku je to spíš povel přitopit pod kotlem a „prohulit“ pod světly naplno, než se objeví červená. Na pražském Smíchově je hned několik takových míst krátce po sobě. Prvním je křížení ulic Plzeňské u Anděla s Radlickou. Pak následuje přechod pro chodce u Karla Engliše, křižovatka s Vrchlického, po pár desítkách metrů další semafory u Stroupežnického a na konci trasy ještě křížení s Nádražní.
Neuralgický bod
Pro řidiče spěchající ucpanou Prahou to představuje neuralgický bod, kdy putují od jedněch semaforů k druhým na relativně krátké trase. Takže ti, co tu jezdí denně, si urychlují jízdu nerespektováním světel. Kromě toho, že porušují pravidla silničního provozu, riskují, že se střetnou s chodci. Protože na dvou přechodech (Karla Engliše a Ostrovského s Radlickou) mají chodci zeleného panáčka téměř ihned poté, co automobilům zasvítí červená. Křižovatky jsou sice přehledné, ale fakt, že někdy vstupují pěšáci na zebru hned po zelené a nijak nekontrolují, zda už auta zabrzdila, představuje nemalé nebezpečí. Kromě toho, že se mnoho chodců věnuje mobilům.
Pražské křižovatky a průjezd na červenou hlídají kamery jen na devatenácti místech. Zachytí hříšníky třeba na křížení Sokolské s Ječnou, Legerovy s Rumunskou nebo na Jiráskově mostě s Janáčkovým nábřežím. Všude jinde mají myši pré.
Teorie a praxe