Až pojedete přes Újezd. Tady se před 215 lety narodil 16. 11. Karel Hynek Mácha

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Romantik posedlý historií i sexem. Národní básník a v roce 1938 i velký symbol, jehož ostatky stěhovali narychlo z Litoměřic, těsně před záborem Sudet po mnichovském diktátu.
Pravděpodobný portrét bouřlivého básníka

Pravděpodobný portrét bouřlivého básníka | foto: MAPY.CZ

Na Újezdě Karel Hynek Mácha prožíval své dětství.
Dvůr domu čp. 401. Na této parcele býval básníkův rodný dům.
Dvůr domu čp. 401. Na této parcele býval básníkův rodný dům.
Zadní trakt domu čp. 401
11 fotografií

Občas je dobré si uvědomit, kudy po Praze chodíme a jezdíme. Až nasednete do nejznámější pražské tramvajové linky číslo 22 a vydáte se směrem od křižovatky Vítězné a Újezdu směrem na Malostranské náměstí (povoluje se i jízda směrem opačným), na zastávce Tyršův dům věnujte pozornost domu s číslem popisným 401. Je vlevo po směru jízdy k Malostraňáku.

Újezd 401. Tady stálo původně číslo popisné 400, dům U bílého orla. V jednopatrovém domě se v mansardě narodil 16. 11. 1810 narodil Karel Hynek Mácha.

Důvěrně o Máchovi psal Ivanov

Přesně 16. listopadu 1810 se tady narodil manželům Máchovým synek Ignác, pozdější básník Karel Hynek Mácha. Už v sedmdesátých letech minulého století popisoval spisovatel Miroslav Ivanov ve své knize Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi (v roce 1977 knihu vydal Československý spisovatel a za 400 stran požadoval „neuvěřitelných“ 27 Kčs).

Socha Karla Hynka Máchy na pražském Petříně. Jeho skutečná podoba není známá, ale takhle romanticky určitě nevypadal. Měl například vousy.

„Máchovi tehdy bydleli na Újezdě čp. 400, v jednopatrovém domě nazvaném U bílého orla. Koncem 19. století prodělala celá ulice stavební přeměny, takže dům čp. 400 byl zbořen a na jeho místě (i na místě sousedního stavení) postaven nový činžák, který dostal číslo 401.

Nynější dům čp. 400 stojí v prostorách bývalých domů čp. 398 a 399.“ popisuje Ivanov před osmačtyřiceti lety. Podle Jana Nerudy, kterého Ivanov také zmiňuje, měl dům mansardu a v ní se budoucí poeta narodil.

Praha 1, ulice Újezd. V době Máchova narození vypadala jinak. Máchův rodný dům byl v místech přesně naproti Tyršova domu.

Máchův duch? Možná ho potkáte vy

Dům, který stojí místo Máchova rodiště, prochází v současnosti rekonstrukcí, fasáda je zabalená do modrého hávu. Protože však vchod byl kvůli pracovním zásahům odemčený, nabídnu vám alespoň pár snímků z interiéru i ze dvora.

Dvůr domu čp. 401. Na této parcele býval básníkův rodný dům.

Jestli jsem narazil na genia loci a Máchova ducha? Nevím. Ale uvědomil jsem si, že nebýt Ivanovovy knížky, nikdy bych si neuvědomil, že i já toho o Máchovi přece jenom vám strašně málo… Mimochodem, na domě je sice pamětní tabulka, navíc je na ní špatné datum narození – 15. listopadu, ne 16. 11, ale visí až v prvním patře a je tak nepatrná, že jsem si jí až doteď nepovšiml. Nejsem zřejmě jediný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Šest sanitek zasahuje u nehody na Tachovsku, zranění jsou čtyři lidé

ilustrační snímek

U Plané na Tachovsku se srazila dvě osobní auta, čtyři lidé jsou zranění, z toho dva těžce. Operační středisko vyhlásilo hromadné postižení osob, zasahuje šest sanitních vozů, řekla mluvčí krajské...

16. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  15:09

Policie odvolala pátrání po muži z Jablonce, skončil v péči lékařů

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po třicetiletém muži z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry byl nalezen živý. Nyní je v péči lékařů.

14. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  16. 11. 14:38

Kapela Jelen chystá velké letní festivalové turné. Nabídne 20 koncertů

Kapela Jelen

Po úspěšné sérii letních minikoncertů u prodejen Kaufland posouvá kapela Jelen svou spolupráci s obchodním řetězcem na novou úroveň. Společně připravují JelenFEST 2026 Z lásky k regionům, velké letní...

16. listopadu 2025  14:30

Oslavy 17. listopadu omezí řidiče i MHD v Praze. Oblíbené tramvajové linky pojedou jinak

Tramvajová linka 9

V pondělí 17. listopadu 2025, kdy si Česko připomene Den boje za svobodu a demokracii, musí cestující v Praze počítat s omezením tramvajového provozu v centru města. Trable čekají i řidiče. Důvodem...

13. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  16. 11. 14:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak budou otevřené obchody 17. listopadu? Výletníci se musí připravit na fronty

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)

Prodloužený víkend je za dveřmi. Po neděli totiž následuje 17. listopad. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva patří podle zákona mezi státní svátky. Co to znamená pro...

16. listopadu 2025  14:17

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

16. listopadu 2025  14:16

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

16. listopadu 2025  14:15

Hasiči v noci likvidovali požár hospodářské budovy a rodinného domu na Zlínsku

ilustrační snímek

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár hospodářské budovy a rodinného domu v Rackové na Zlínsku. Příčina vzniku požáru se zjišťuje. Škoda byla předběžně...

16. listopadu 2025  11:51,  aktualizováno  11:51

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví činnost úspěšného brněnského nakladatelství Druhé město. „Není to de iure (podle zákona, pozn. red.),...

16. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Žižkov

Žižkov

V Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského probíhá oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Práce pokročily.Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil náhradní autobusovou dopravu X-11.

vydáno 16. listopadu 2025  12:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žižkov

Žižkov

V Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského probíhá oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Práce pokročily.Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil náhradní autobusovou dopravu X-11.

vydáno 16. listopadu 2025  12:26

Žižkov

Žižkov

V Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského probíhá oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Práce pokročily.Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil náhradní autobusovou dopravu X-11.

vydáno 16. listopadu 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.