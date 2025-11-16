Občas je dobré si uvědomit, kudy po Praze chodíme a jezdíme. Až nasednete do nejznámější pražské tramvajové linky číslo 22 a vydáte se směrem od křižovatky Vítězné a Újezdu směrem na Malostranské náměstí (povoluje se i jízda směrem opačným), na zastávce Tyršův dům věnujte pozornost domu s číslem popisným 401. Je vlevo po směru jízdy k Malostraňáku.
Důvěrně o Máchovi psal Ivanov
Přesně 16. listopadu 1810 se tady narodil manželům Máchovým synek Ignác, pozdější básník Karel Hynek Mácha. Už v sedmdesátých letech minulého století popisoval spisovatel Miroslav Ivanov ve své knize Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi (v roce 1977 knihu vydal Československý spisovatel a za 400 stran požadoval „neuvěřitelných“ 27 Kčs).
„Máchovi tehdy bydleli na Újezdě čp. 400, v jednopatrovém domě nazvaném U bílého orla. Koncem 19. století prodělala celá ulice stavební přeměny, takže dům čp. 400 byl zbořen a na jeho místě (i na místě sousedního stavení) postaven nový činžák, který dostal číslo 401.
Nynější dům čp. 400 stojí v prostorách bývalých domů čp. 398 a 399.“ popisuje Ivanov před osmačtyřiceti lety. Podle Jana Nerudy, kterého Ivanov také zmiňuje, měl dům mansardu a v ní se budoucí poeta narodil.
Máchův duch? Možná ho potkáte vy
Dům, který stojí místo Máchova rodiště, prochází v současnosti rekonstrukcí, fasáda je zabalená do modrého hávu. Protože však vchod byl kvůli pracovním zásahům odemčený, nabídnu vám alespoň pár snímků z interiéru i ze dvora.
Jestli jsem narazil na genia loci a Máchova ducha? Nevím. Ale uvědomil jsem si, že nebýt Ivanovovy knížky, nikdy bych si neuvědomil, že i já toho o Máchovi přece jenom vám strašně málo… Mimochodem, na domě je sice pamětní tabulka, navíc je na ní špatné datum narození – 15. listopadu, ne 16. 11, ale visí až v prvním patře a je tak nepatrná, že jsem si jí až doteď nepovšiml. Nejsem zřejmě jediný.