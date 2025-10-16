„Obracím se na deník Metro z pozice místopředsedy SVJ Zahálka v Praze 12 s podnětem, který se týká dlouhodobě neřešeného problému v oblasti veřejného prostoru – znečištěné komunikace a chodníků v ulici Mezi Vodami. Zde probíhá výstavba projektu Meta, kde se původní brownfield továrny přestavuje na nový rezidenční komplex s loftovými byty,“ říká pro deník Metro čtenář Patrik Pumr s tím, že přes opakované stížnosti a komunikaci s městskou částí Praha 12 nedochází k žádné nápravě. Právě potíž v Modřanech je jedna z mnoha.
„Ulice je trvale zanesena bahnem, prachem a stavebním odpadem. Za více než tři roky zde neproběhlo ani jednou strojní čištění komunikace, nebyl vyhlášen zákaz stání a městská část nijak neřeší údržbu veřejného prostoru, který by měl být samozřejmostí v rezidenční lokalitě,“ dodává Pumr, podle kterého radnice místním rezidentům do dnešních dnů dluží informace o harmonogramu úklidu. „Přitom v jiných částech Prahy je pravidelné čištění ulic běžné a považuje se za standard,“ doplňuje předseda SVJ Pumr.
Nešvar řešili domluvou
Podobných situací, jaké následně putují na stůl úředníkům v městských částech, se řeší v hlavním městě nespočet. Častý problém s úklidem se logicky řeší v dynamicky se rozvíjejících oblastech, mezi které se Modřany bezesporu řadí. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové se stížnosti na stavbou znečištěné komunikace v lokalitě Mezi Vodami na radnici nejen evidují, ale i řeší. A aby nezůstalo jen u slov, poskytli zástupci dvanácté městské části deníku Metro fotodokumentaci z kamer za uplynulý týden, které frekventované místo monitorují. Vyplývá z ní, že je zde relativně čisto.
„Zaměstnanci odboru výstavby kontrolují stav nejméně třikrát týdně. Můžeme tedy potvrdit, že jsou komunikace pravidelně čištěny. Proběhlo také jednání se zástupcem investora, který potvrdil, že úklid probíhá a situaci monitorují,“ vysvětluje pro deník Metro Svobodová.
Zároveň dodává, že s sebou každá výstavba bohužel přináší zvýšenou zátěž pro okolí. „Za to se místním omlouváme,“ uvádí Svobodová.
Pokuta nepadla
Podle zákona musí být auta před vjezdem na komunikaci ze stavby předem očištěna tak, aby ji neznečišťovala. Pokud již dojde ke znečištění, musí podle zástupců Technické správy komunikací (TSK) jeho původce bez průtahů nepořádek odstranit a uvést silnici, případně i chodník, do původního stavu. Pokud tak neučiní, může to za něj udělat vlastník nebo správce dané ulice, který má pak možnost uhrazení nákladů v krajním případě až soudně vymáhat.
Navíc za to smí úřad městské části udělit pokutu až do výše tři sta tisíc korun. Dle zjištění deníku Metro ale v souvislosti se zmiňovanou ulicí v Praze 12 na nic podobného dosud nedošlo.
TSK má pravidelné čištění v ulici Mezi Vodami na starosti. Dle slov mluvčí této městské firmy – Barbory Liškové – v této lokalitě probíhají jak úklidy standardní, tak operativní. Pořád však podle ní platí důležité pravidlo: Pokud dojde ke znečištění, musí je v první řadě odstranit investor. „Jde o stavbu. Spolu s městskou částí proto úklidy v případě potřeby investorské firmě nařizujeme,“ uzavírá pro deník Metro Lišková.
Hlásit jako závadu? Informujte TSK