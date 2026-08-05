„Báli jsme se chodit po ulicích.“ Patrik Banga jede Linkou M na Žižkov

Petr Holeček
Petr Holeček
Podcast Linka M   10:12
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Patrik Banga a Petr Holeček v podcastu Linka M

Patrik Banga a Petr Holeček v podcastu Linka M | foto: Metro.cz

Mladý Patrik Banga
Mladý Patrik Banga
Rodina Partika Bangy
Hudbě se Patrik Banga věnuje celý život. „Náš dědeček hrál bravurně...
8 fotografií
Než přišly kavárny, vládl tu jiný Žižkov. Spisovatel Patrik Banga vypráví v podcastu deníku Metro příběhy z devadesátek. Tuto pražskou čtvrť známe jako místo kaváren, barů, umělců a drahých bytů. Ale existoval i jiný Žižkov. Ten z 80. a 90. let. Čtvrť vnitrobloků, starých činžáků, silných sousedských vazeb a ulic, kde člověk musel vědět, kam patří.

Právě tam se vrací novinář, spisovatel a muzikant Patrik Banga v nové epizodě podcastu, který si můžete najít na webu deníku Metro.cz v záložce Linka M nebo na platformě Spotify či Apple Podcasts. Nevrací se ale k nostalgickému obrazu staré Prahy. Vypráví příběh dospívání v prostředí plném Romů, které bylo krásné i kruté zároveň. „Žižkov je pořád můj domov,“ říká Patrik. Přestože právě tady zažil šikanu, rasismus i chvíle, kdy se obyčejná cesta domů mohla změnit v problém.

Dětství mezi hudbou, rodinou a tvrdou realitou

Patrik Banga vyrůstal v romské komunitě, která tehdy na Žižkově tvořila výraznou součást místního života. Nebyl to svět jen chudoby a problémů. Byl to také svět rodin, sousedů, muziky a lidí, kteří drželi při sobě.

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Vzpomíná na ulice, kde se hrálo, zpívalo a kde děti trávily většinu času venku. Na místo, kde se lidé znali a kde člověk věděl, kdo mu pomůže, když je zle.

Škola, která místo šance stavěla hranice

Jedním z nejsilnějších témat rozhovoru je vzdělávání. Banga otevřeně mluví o tom, jak podle něj systém v devadesátých letech připravil řadu romských dětí o šanci.

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Vzpomíná na dobu, kdy mnoho romských dětí končilo v několika málo školách bez ohledu na jejich schopnosti. Podle něj právě nedostatek kvalitního vzdělání dodnes ovlivňuje problémy, o kterých se ve společnosti mluví jako o „romské otázce“. „Kdyby moji vrstevníci získali vzdělání, možná bychom dnes nemluvili o romském problému,“ říká Banga.

Mladý Patrik Banga
Mladý Patrik Banga
Rodina Partika Bangy
Hudbě se Patrik Banga věnuje celý život. „Náš dědeček hrál bravurně na třináct hudebních nástrojů. Odmalička nás tlačil do hudby. Se starším bráchou Gyullou jsme hráli snad od narození,“ tvrdí.
8 fotografií

Ulice rozdělené strachem

Devadesátý Žižkov měl také své neviditelné hranice. Místa, kam se chodilo opatrně, a situace, kdy člověk rychle poznal, jestli je v bezpečí.

Do ulic tehdy vstupovala i nová vlna extremismu. Skinheadi a rasově motivované násilí se stali součástí zkušenosti mnoha romských rodin. Banga vzpomíná na atmosféru, kdy strach nebyl něco, co lidé četli ve zprávách, ale něco, co zažívali cestou domů.

O život už se bát nemusíme. Rasismus ale nezmizel, převlékl se, říká Patrik Banga

V rozhovoru mluví také o roli kapely Orlík, která podle něj pomohla rozšířit symboly a nálady, které část tehdejší scény využívala k šíření nenávisti. Nejde ale jen o hudbu. Jde o dobu, kdy se po revoluci uvolnila energie a spolu s ní vypluly na povrch i temné proudy.

Skutečná cesta ven

Velká část rozhovoru se věnuje také knize Skutečná cesta ven, ve které Patrik Banga zpracoval vlastní dospívání na Žižkově. Kniha není jen vzpomínáním na těžké období. Je hlavně příběhem o tom, že člověka nemusí definovat místo, odkud pochází, ani nálepky, které mu společnost přidělí.

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Z kluka z pražské romské čtvrti se stal novinář, spisovatel a člověk, který se rozhodl svůj příběh vyprávět za všechny, kteří podobnou možnost neměli.

Poslechněte si Patrika Bangu v podcastu Linka M. O městě, které umělo bolet. A o cestě ven. A podívejte si i na video!

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