Barrandov známe hlavně díky jeho filmovým ateliérům a vilám, které si tu stavěli slavní a bohatí. Pro současné filmaře je barrandovský kopec vždy zajímavým exteriérem.
Jenže při důkladné procházce ulicemi a uličkami mimo hlavní proud zjistíte, že ne všechny domy a vily jsou určené pro výstavní katalogy. Některá zákoutí jsou více než ošuntělá.
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Barrandov letos čeká proměna. Prokouknou parky i cesty
Zveme vás na malou procházku po místech, která v turistických bedekrech neobjevíte. Museli jsme je za vás objevit my... Nejedná se ale jenom o zanedbaná místa. Podívejte se i tam, kam vás obvykle nenapadne směřovat své kroky. Barrandov může být i docela obyčejný.
Když zrovna nesvítí sluníčko a není blankytná obloha, může to na návštěvníka českého Hollywoodu působit i pochmurně.