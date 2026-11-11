Prošel jsem dokořán otevřenými dveřmi v levé lodi kostela svatého Tomáše do nádherného ambitu kláštera obutých augustiniánů na Malé Straně.
Brouzdal jsem se po rajském dvoře, až jsem došel k náhrobku vsazenému do zdi křížové chodby. Čtu už trochu časem zašlá písmena: „Alžbětě Janě Westonii, rodem slavné, ze země anglické. Žila 30 let a 4 týdny, byla matkou 7 dětí, 3 dcery zanechala na živu, čtyři syny do země pochovala. Zemřela v Praze 23. listopadu 1612.“ Přede mnou se začal rozvíjet pozoruhodný příběh z Prahy Rudolfa II.
Rychlý vzestup i pád
Westonie se narodila v Londýně, ale její otec zemřel, když byla batole. Její matka, Joanna Cooper, se následně provdala za ambiciózního alchymistu a okultistu Edwarda Kelleyho. Když magistr Kelley odcestoval do střední Evropy za slávou a bohatstvím, vzal rodinu s sebou.
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Císař Rudolf II. zahrnoval Kelleyho penězi, daroval mu domy a jmenoval ho rytířem. Malá Westonie získala špičkové vzdělání, dokonale ovládla latinu a projevila mimořádné básnické nadání.
Jenže Kelleyho hvězda zhasla stejně rychle, jako vyletěla. Alchymista v souboji zabil císařského úředníka. Rudolf II. ho dal zatknout, uvěznit na hradě Křivoklátě a veškerý jeho obrovský majetek zkonfiskoval.
Její zbraní byly básně
Westonie zůstala bez prostředků a s obřími dluhy, které po Kelleym zbyly. Záhy se projevila jako neuvěřitelně silná žena. Využila svou největší zbraň: schopnost psát latinské básně. Vytvářela literárně dokonalé listy. Posílala je vlivným mužům té doby, a dokonce samotnému císaři Rudolfovi II. Samotný císař se začal zabývat jejím osudem poté, co si přečetl její verše: „Osud mi vzal všechno, zbývá jen jediná naděje na záchranu, a pokud ji Ty, cesare, nepodpoříš, nezbude mi už vůbec nic.“
Když vlivný právník Jan Leo z Eisenachu pochopil, že dívka už není v nemilosti, ujal se jejího právního zastupování u císařského soudu. Zamiloval se a v roce 1603 si ji vzal.
Westonie se stala uznávanou celebritou tehdejšího literárního světa – byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Svého muže vroucně milovala: „Tys byl mým přístavem a v bídě útočištěm, když nepřátelský osud na mě těžce svalil prach.“
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A pak jsem zvedl oči od náhrobku milé Westonie, abych zjistil, že jsem v zamčeném klášteře sám. To si povíme příště, ano?
Autor seriálu Tajemství Prahy čerpá ze své nové knihy Moje tajemství Prahy.
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