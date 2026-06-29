Slavia do koupaliště ve Vršovicích investovala zhruba deset milionů korun, přivezla více než 1 800 tun písku a otevřela nový rekreační areál Beach Eden. Zatímco klub mluví o začátku nové éry, návštěvníci upozorňují na problémy, které podle nich kazí zážitek z koupání.
Areál „v novém“ funguje od poloviny června a láká především na největší písečnou pláž na pražském koupališti. K dispozici je vyhřívaný padesátimetrový bazén, beachvolejbalová hřiště, minigolf i nové gastronomické provozy. Další části areálu se mají dokončovat i během léta.
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Místo trávy písek
Právě rozsáhlá písečná plocha se ale stala nejdiskutovanějším prvkem celé rekonstrukce. Na sociálních sítích se začaly objevovat desítky komentářů lidí, kterým vadí, že se písek z nohou velmi rychle dostává do bazénů.
„Koho napadlo navézt na koupaliště písek? Dětské bazény jsou plné písku a ve vedrech je rozpálený tak, že se po něm skoro nedá chodit,“ napsala jedna z návštěvnic na facebookové stránce Beach Eden.
Další lidé sdílejí fotografie zakalené vody nebo upozorňují, že písek končí nejen v bazénu, ale také v jídle, na dekách či v oblečení.
Chybí stromy i přirozený stín
Výhrady směřují také k množství stínu. Část původních travnatých ploch nahradil písek, zatímco betonové chodníky kolem bazénů zůstaly zachované. V horkých dnech se podle některých návštěvníků areál výrazně rozpaluje.
„Zrušili trávu, ale rozpálený beton kolem bazénů zůstal. Takže benefit pláže tam není, ale nevýhoda pláže ano – písek všude, ve vodě, v oblečení i v jídle,“ uvedla jedna z návštěvnic.
Další lidé upozorňují, že během slunečných dnů je obtížné najít místo ve stínu. Někteří rodiče popisují, že děti měly problém přejít rozpálenou dlažbu kolem bazénů.
Rodiny řeší i ceny
Diskusi vyvolalo také vstupné. Celodenní vstup pro dospělého stojí 290 korun, děti do 15 let zaplatí 190 korun. Rodinné vstupné pro jednoho dospělého a jedno dítě vyjde na 370 korun, pro dva dospělé a jedno dítě na 560 korun. Za každé další dítě se připlácí 160 korun.
Právě systém rodinného vstupného část návštěvníků kritizuje. Podle některých rodin se při návštěvě s více dětmi konečná částka výrazně navýší. Provozovatel ale upozorňuje, že navzdory rozsáhlé rekonstrukci zůstalo základní vstupné na stejné úrovni jako v loňské sezoně.
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Slavia slibuje další úpravy
Beach Eden připouští, že modernizace areálu zatím není dokončená a další změny budou pokračovat i během léta. Reaguje také na připomínky návštěvníků. Kvůli písku v bazénech pořídil areál nové vysavače a specializovanou techniku na jejich údržbu. V plánu je také zastřešení připravovaného dětského koutku a rozšíření stinných míst.
Podle předsedy představenstva SK Slavia Praha Jaroslava Tvrdíka bylo cílem proměnit dlouhodobě chátrající koupaliště v moderní rekreační areál. Návštěvnost podle klubu za posledních dvacet let klesla o 37 procent na průměrných 48 500 lidí ročně a cílem letošní sezony je hranici 70 tisíc návštěvníků překonat.