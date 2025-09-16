Bednář a Kvěch vás zvou na plochodrážní Markétu. Jede se zde závod k uctění památky jezdce Tomíčka

  7:52
Jízdu na silných motocyklech bez brzd k uctění památky někdejšího pětinásobného mistra Československa Luboše Tomíčka si opět můžete vychutnat na plochodrážním stadionu Markéta v pražském Břevnově v pondělí 22. září od 18 hodin.
Fotogalerie4

Adam Bubba Bednář | foto: AKM

O své přípravě na 56. Memoriál Luboše Tomíčka promluvili plochodrážní juniorský mistr republiky Adam Bubba Bednář a mistr republiky Jan Kvěch. Nejprve dáme slovo juniorskému šampionovi.

Adame, vzhledem k tomu, že jste jedním z mladých a nadějných českých jezdců, jaký pro vás má Memoriál Luboše Tomíčka se svou bohatou historií a tradicí osobní význam?
Pro mě osobně má význam velký, protože tady na Markétě je to už tradiční závod s úžasnou atmosférou, lidi na něj chodí. Význam pro mě má velký i kvůli tomu, že ne často se podaří vyhrát českému jezdci. A minulý rok vyhrál Honza Kvěch. Tento rok bych po něm ale rád převzal.

V čem podle vás spočívá náročnost závodu, jako je Memoriál Luboše Tomíčka, a jak se na něj připravujete?
Připravuji se na něj úplně stejně jako na každý jiný závod. Že bych se na něj nějak zvlášť připravoval, to říct nemůžu. Vlastně nemá jiný rozdíl, než že se finále jede v pěti jezdcích.

Adam Bubba Bednář

Co vám pomáhá soustředit se na trať a potlačit nervozitu.
Pracuji s koučem, takže mám nějaké metody a cviky. Jak se soustředím? Je to spíš taková fáze, když se převléknu do kombinézy, nasadím si helmu na hlavu, tak se automaticky přepnu do závodního módu.

Momentálně jste mistr republiky juniorů. Jaké jsou vaše další největší sny a cíle na ploché dráze?
To spíš povím, až je splním, jestli je splním.

Který závod nebo moment ve vaší dosavadní kariéře považujete za zlomový?
Mně každá jízda na motorce dělá hroznou radost, ale kdybych si měl vybrat, tak největší bylo nedávné vítězství v Rize na Speedway Grand Prix 2. A pak mám také radost ze Zlaté stuhy z pardubické Zlaté přilby.

Honzo, jaké pocity ve vás vyvolává start na Memoriálu Luboše Tomíčka, který je jedním z vrcholů české plochodrážní sezony?
Je to jeden z největších a nejprestižnějších závodů České republiky, takže si vždycky vážím toho a jsem moc rád, že zde můžu startovat. Každý rok se na tento závod hrozně těším.

Memoriál je známý svou specifickou atmosférou. Jak se vám jezdí před domácím publikem, které vás na Markétě podporuje?
Vždy přijde hodně lidí, takže každý ze závodníků toho ze sebe vydá ještě víc než normálně. Doping od fanoušků je potřebný! Já si toho strašně vážím, že fanoušci přijdou a fandí nám.

Máte nějaký speciální rituál před závodem nebo nějaký talisman, který vám přináší štěstí?
Nemám nic takového. Samozřejmě na každé závody je třeba se pořádně připravit, a to jak fyzicky, tak psychicky, a stoprocentně se na ně soustředit.

Co byste poradil mladým jezdcům, kteří teprve začínají s plochou dráhou a sní o tom, že se jednou dostanu na vaši úroveň?
Chce to píli a trpělivost a určitě u toho vydržet. Myslím si, že je to hezký sport. Je to sprint, na stadionu vidí diváci úplně všechno.

Jaký je váš nejlepší nebo nejpamátnější zážitek, který si z Memoriálu Luboše Tomíčka odnášíte?
Každý rok je pro mě super, že můžu startovat a nabírat nové zkušenosti, ale jednoznačně nejlepší je pro mě loňské vítězství.

Jan Kvěch

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

>Bohužel vandalové teď září ve velkém. Na začátku tohoto měsíce byl nedaleko Prahy posprejovaný historický autobus Karosa B 961E " Carcoolka ", později historický vlak mv. M131.1 " Hurvínek " a nyní...

vydáno 16. září 2025  9:48

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:46

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:44

Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr. Vzpomenete si na ty nejpamátnější?

Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v...

16. září 2025  9:36

Na Brněnsku v pondělí zemřel muž na elektrické koloběžce, srazilo ho auto

U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel starší muž na elektrické koloběžce. Osobním autem ho srazila jednadvacetiletá řidička, která jela za ním. Příčinu...

16. září 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:12

Výstavba tramvajové trati u muzea.

vydáno 16. září 2025  9:05

Dny evropského dědictví. V rámci Prahy 1 bylo možné navštívit tři objekty. Největší zájem byl o dům U červené lišky na Staroměstském náměstí.

vydáno 16. září 2025  9:03

S kapkami deště proběhl v neděli tradiční Prosecký podzim. Plný zpěvu, tance, hudby a soutěží se uskutečnil v Parku přátelství, kam zájemce pozvala Městská část Praha 9.

vydáno 16. září 2025  9:02

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.