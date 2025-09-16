O své přípravě na 56. Memoriál Luboše Tomíčka promluvili plochodrážní juniorský mistr republiky Adam Bubba Bednář a mistr republiky Jan Kvěch. Nejprve dáme slovo juniorskému šampionovi.
Adame, vzhledem k tomu, že jste jedním z mladých a nadějných českých jezdců, jaký pro vás má Memoriál Luboše Tomíčka se svou bohatou historií a tradicí osobní význam?
Pro mě osobně má význam velký, protože tady na Markétě je to už tradiční závod s úžasnou atmosférou, lidi na něj chodí. Význam pro mě má velký i kvůli tomu, že ne často se podaří vyhrát českému jezdci. A minulý rok vyhrál Honza Kvěch. Tento rok bych po něm ale rád převzal.
V čem podle vás spočívá náročnost závodu, jako je Memoriál Luboše Tomíčka, a jak se na něj připravujete?
Připravuji se na něj úplně stejně jako na každý jiný závod. Že bych se na něj nějak zvlášť připravoval, to říct nemůžu. Vlastně nemá jiný rozdíl, než že se finále jede v pěti jezdcích.
Co vám pomáhá soustředit se na trať a potlačit nervozitu.
Pracuji s koučem, takže mám nějaké metody a cviky. Jak se soustředím? Je to spíš taková fáze, když se převléknu do kombinézy, nasadím si helmu na hlavu, tak se automaticky přepnu do závodního módu.
Momentálně jste mistr republiky juniorů. Jaké jsou vaše další největší sny a cíle na ploché dráze?
To spíš povím, až je splním, jestli je splním.
Který závod nebo moment ve vaší dosavadní kariéře považujete za zlomový?
Mně každá jízda na motorce dělá hroznou radost, ale kdybych si měl vybrat, tak největší bylo nedávné vítězství v Rize na Speedway Grand Prix 2. A pak mám také radost ze Zlaté stuhy z pardubické Zlaté přilby.
Honzo, jaké pocity ve vás vyvolává start na Memoriálu Luboše Tomíčka, který je jedním z vrcholů české plochodrážní sezony?
Memoriál je známý svou specifickou atmosférou. Jak se vám jezdí před domácím publikem, které vás na Markétě podporuje?
Máte nějaký speciální rituál před závodem nebo nějaký talisman, který vám přináší štěstí?
Co byste poradil mladým jezdcům, kteří teprve začínají s plochou dráhou a sní o tom, že se jednou dostanu na vaši úroveň?
Jaký je váš nejlepší nebo nejpamátnější zážitek, který si z Memoriálu Luboše Tomíčka odnášíte?