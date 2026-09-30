Říjnový běh RUN4UKR4 má silnou symboliku. Účastníci budou společně „běžet podél frontové linie“ jako gesto podpory ukrajinským vojákům.
RUN4UKR není klasický závod, ve kterém jde především o medaili nebo co nejlepší čas. Hlavní myšlenkou je spojit běžce a další lidi, kteří chtějí Ukrajině pomoci.
Každý krok má smysl
„Každý kilometr, který uběhneme, každá koruna, kterou vybereme, pomáhá ukrajinským vojákům,“ uvádí zakladatel projektu Lubomír Horák. Doplňuje, že peníze z akce slouží k nákupu vybavení podle konkrétních potřeb ukrajinských vojáků. Organizátoři se snaží pomoc předávat pokud možno přímo a bez zbytečných prostředníků.
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Kolik dáte oválů?
Na Julisku rozhodně nemusí dorazit jen vytrvalostní běžci. Smyslem akce je, aby se zapojil každý podle svých možností. Počítat se bude každý krok a každé kolečko na atletickém oválu.
RUN4UKR4 se opět koná za podpory několika institucí včetně Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Prahy 6, České obce sokolské a velvyslanectví Ukrajiny v Praze.
Veškeré informace najdete na run4ukr.cz.
RUN4UKR4 nabízí několik způsobů účasti