Chtěli byste si zaklusat čtyři kilometry, příjemně se pobavit a vychutnat si čokoládové lahůdky? Pak si v diáři zaškrtněte pondělí 14. září a čas 18.00. Redakce Metra pro vás chystá další akci Běžíme s Metrem.
V Metru milujeme pohyb – dosud jsme uspořádali již tři běžecké eventy. Vydali jsme ze Stromovky do Troje, z Dvorců na Smíchov a naposled, v půli května, jsme zdolali Mrázovku.
Naběhali jsme spoustu kilometrů, poté se dosyta nadlábli i napili a hlavně klábosili až do pozdního večera.
Redakce Metra se seznámila s milými věrnými čtenáři včele s Jiřím Fatorem, Igorem Tausingerem či Radkou Fafejtovou a jejími dcerkami Eliškou a Zorkou.
Z Dvorců do Modřan
Za tři týdny, v pondělí 14. září, se s mnohými známými tvářemi uvidíme zas. Start hledejte před Žlutými lázněmi (tak jako loni při druhém Běhu s Metrem), na místě vás opět budou čekat redaktoři Tereza Šimurdová a David Halatka.
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Běh s Metrem už potřetí udělal radost čtenářům i redakci. Tentokrát se navíc kreslilo
Startovní výstřel tradičně zazní v 18 hodin a 18 minut, proto na místě ideálně buďte do 18.00. Poběžíme pěkně lážo plážo směrem k Barrandovském mostu, podběhneme jej, mineme ledárny, prosmýkneme se branickou alejí, načež bude chybět kilometr a budeme v cíli – tím tentokrát bude sídlo společnosti Nestlé v Modřanech.
Čokolády s bonusem
Kde je Nestlé, tam voní čokoládové pochoutky, na našem čtvrtém běžeckém večírku bude vévodit tyčinka KitKat. Na místě bude spousta členů redakce Metra, mecheche se zúčastní i speciální host, jehož identitu budete muset na místě odhalit sami. Prozradíme jen, že bude dobře známý především mladé generaci.
Bonusem večírku bude vypiplaný kvíz, který se bude celý točit kolem Metra – tři účastníci, kteří budou mít nejlepší povědomí o nejčtenějších pražských novinách a jejich redakci, získají odměny.
Kapacita celého večera je omezená
Milí čtenáři, rádi byste si užili další večer v rytmu deníku Metro? Stačí jediné: Zašlete potvrzující e-mail na adresu david.halatka@metro.cz. Máme místo pro prvních třicet přihlášených.
Deník Metro upozorňuje, že se kvůli charakteru akce nejedná o organizovaný běh, ale každý zájemce poběží na vlastní odpovědnost.