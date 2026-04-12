Bestie z Majora Zemana i slavný komisař Maigret. To vše zažilo nádraží v Dejvicích

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
Nádražní prostředí tvoří zajímavou a častou kulisu ve filmech. Zvláště těch retro. Cestování vlakem bylo dříve stejně samozřejmé, jako je teď létání anebo vlastnictví a používání vlastního automobilu. Navíc je nádraží, hlavně se starými lokomotivami, vizuálně neodolatelné.
Nádraží Praha-Dejvice

Nádraží Praha-Dejvice | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Nádraží Praha-Dejvice.
Nádraží Praha-Dejvice. Letecký kryt z 2. světové války. Občas slouží k setkání...
Policisté očekávají příjezd fanoušků na zápas na nedaleké stadionu Sparty Praha.
Nádraží Praha-Dejvice. Východ z prezidentského salonku na samostatné nástupiště...
Jenomže najít prostředí, které by odpovídalo starým časům, je, hlavně v Praze, věc zapeklitá. Už ani Hlavní nádraží v centru české metropole nelze moc používat k natáčení historických filmů. Alespoň ne jeho „kolejová“ část. Po výrazných přestavbách a modernizaci nástupišť i jejich rozšíření o východní sektor se musejí filmaři spoléhat spíše na počítačové triky.

Nádraží Praha-Dejvice

  • Nejstarší nádraží v Praze. Vlaky odtud odjížděly už v roce 1830.
  • Stávající budova je z roku 1873.
  • Původně tady začínala nákladní Lánská koněspřežka, po které se vozilo hlavně dřevo z Křivoklátských lesů.

Nádraží Praha-Dejvice. Nájezdová rampa k prezidentskému salonku.

  • Za první republiky nádraží využíval prezident Masaryk pro cesty do lánského zámku.
  • Roku 1927 zde byl zřízen prezidentský salonek s příjezdovou rampou a samostatným nástupištěm.

Praha, Paříž, Berlín. Co je libo

Dobové prostředí pro retrofilmy minus rok 1989, pokud tam má figurovat vlaková stanice, se v Praze hledá těžce, ne-li zoufale nemožně. Po zmodernizovaném „hlaváku“ vzalo zasvé i Smíchovské nádraží, které bývalo oblíbenou filmařskou lokalitou, dala se tu bez problémů točit léta čtyřicátá až osmdesátá. Tady je to (a teprve bude) o silném developerském zásahu už někde zcela jinde…

Nádraží Praha-Dejvice

Výše zmiňované dejvické nádraží posloužilo v desítkách domácích seriálů, televizních snímků i filmů pro kina. Vybírali si ho ale i zahraniční filmaři, jednou to tady bylo Německo z Adolfových časů, jindy pařížská železniční stanice, kam zamířil slavný detektiv Maigret.

Nádraží Praha-Dejvice. Socha prezidenta T. G. Masaryka není před nádražím náhodou. Masaryk odjížděl z Dejvic vlakem do Lán.

České filmové štáby tady byly, a občas ještě jsou, doslova pečené a vařené. Občas otevřeně přiznají, že se divák ocitl v Praze, jindy se z dejvické stanice stane zapadlá stanice „kdesi v Čechách, na Moravě i ve Slezsku“.

Vymění kliky, sundají obrazovku

„Nedávno se tady točila nějaký historický seriál pro Netflix, myslím, že se to odehrává v 19. století,“ loví v hlavě výpravčí dejvického nádraží. „Taky se tady točila reklama pro Vodafone s Martinem Hofmannem. To víte, filmaři si to upraví podle svého, všechno se vyklidí, doplní,“ dodává muž, který vypravuje vlaky mířící směrem na Kladno nebo na Rakovník.

Nádraží Praha-Dejvice

Výhodou je, že nádražní „hala“ je v Dejvicích malá, v 21. století se tu jen vyměnily kdysi typické tabule odjezdů a příjezdů za jednu ledkovou obrazovku, jiné posezení a nápojový a svačinový automat. Jinak lze interiér, když se vymění i kliky, proměnit rychle v 19. či 20. století, v Rakousko-Uhersko, Francii, protektorát či jinou zemi.

Provoz u pokladny je tady už minimální v porovnání s časy, kdy se prodávaly malé kartonové jízdenky. Lidé mají nejrůznější permanentky, navíc v mobilech, přes které si lístky taky kupují.

Nádraží Praha-Dejvice

Takže filmaři děkují bohu a správě železnic, že nenápadná, zrakům poměrně ukrytá železniční stanice v Dejvicích, nepodlehla tlaku kosmicko-digitálního věku…

Co všechno se v Dejvicích natáčelo

  • Kromě filmů, které jste mohli vidět v běžné televizi nebo v kině, se v Dejvicích natáčejí i filmy a seriály pro placené televizní a internetové kanály.

Nádraží Praha-Dejvice

  • 30 případů majora Zemana, díl Bestie o manželském páru, který vraždí lidi prchající přes hranice na Západ před komunisty.
  • Andělské oči s nezapomenutelnou čtveřicí Pavel Kříž, Josef Abrhám, Pavel Zedníček a Viktor Preiss, které doplnily fešné dámy Markéta Hrubešová a Zlata Adamovská. Dejvice jsou tady městem Hradištěm.
  • Útěky domů (1980) s Tomášem Holým.
  • Panoptikum města pražského (1988), seriál nejen s Jiřím Adamírou coby panem radou, když pan rada míří do Paříže. Tentokrát se Dejvice proměnily na Cheb.
  • V seriálu Vlak dětství a naděje (1985) tady v časech nacistické okupace pašuje Helena Růžičková potraviny z venkova do města.
  • Francouzský seriál o komisaři Maigretovi (1994) v hlavní roli s Bruno Cremerem se natáček v Praze na mnoha místech, i tady. Například díl Maigret a stará dáma.

Nádraží Praha-Dejvice

  • Seriál Dobrodružství kriminalistiky, díl Mechanoskopie (1989).
  • Film jedna kočka za druhou z roku 1993 (1993).
  • Cimrmanovský umělý inspektor Trachta se zde objeví ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný v roce 1985.
  • Evžen mezi námi (1980), černobílý film s Janem Krausem.
  • Šakalí léta (1993), nezapomenutelný rokenrolový muzikál odehrávající se skutečně v Dejvicích.
  • Koncert na konci léta (1980) o životě hudebního skladatele Antonína Dvořáka.
  • Nahý v trní (1970).
  • Dynastie Nováků (1982), nekonfliktní normalizační seriál o rodině železničářů.
  • Zlá krev (1986), seriál na motivy románů spisovatele Vladimíra Neffa.
  • Oblouk světla (1983) o vynálezci Františku Křižíkovi.
  • Láska je černý kůň, epizoda ze seriálu Vraždy v kruhu (2015).
  • Lída Baarová (2016). Slavnou umělkyni v ruzných časech si zahrály Táňa Pauhofová a Zdenka Procházková.
  • Silnější než strach (1978), normalizační příběhy z doby okupace.
  • Poslední vlak (2006), německý film o deportaci posledních Židů z Berlína v roce 1943.
  • Operace Silver A (2007). Ve snímku a československých parašutistech a Heydrichovi si Dejvice zahrály na Pardubice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bestie z Majora Zemana i slavný komisař Maigret. To vše zažilo nádraží v Dejvicích

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

