Jenomže najít prostředí, které by odpovídalo starým časům, je, hlavně v Praze, věc zapeklitá. Už ani Hlavní nádraží v centru české metropole nelze moc používat k natáčení historických filmů. Alespoň ne jeho „kolejová“ část. Po výrazných přestavbách a modernizaci nástupišť i jejich rozšíření o východní sektor se musejí filmaři spoléhat spíše na počítačové triky.
Nádraží Praha-Dejvice
- Nejstarší nádraží v Praze. Vlaky odtud odjížděly už v roce 1830.
- Stávající budova je z roku 1873.
- Původně tady začínala nákladní Lánská koněspřežka, po které se vozilo hlavně dřevo z Křivoklátských lesů.
Nádraží Praha-Dejvice. Nájezdová rampa k prezidentskému salonku.
- Za první republiky nádraží využíval prezident Masaryk pro cesty do lánského zámku.
- Roku 1927 zde byl zřízen prezidentský salonek s příjezdovou rampou a samostatným nástupištěm.
Praha, Paříž, Berlín. Co je libo
Dobové prostředí pro retrofilmy minus rok 1989, pokud tam má figurovat vlaková stanice, se v Praze hledá těžce, ne-li zoufale nemožně. Po zmodernizovaném „hlaváku“ vzalo zasvé i Smíchovské nádraží, které bývalo oblíbenou filmařskou lokalitou, dala se tu bez problémů točit léta čtyřicátá až osmdesátá. Tady je to (a teprve bude) o silném developerském zásahu už někde zcela jinde…
Nádraží Praha-Dejvice
Výše zmiňované dejvické nádraží posloužilo v desítkách domácích seriálů, televizních snímků i filmů pro kina. Vybírali si ho ale i zahraniční filmaři, jednou to tady bylo Německo z Adolfových časů, jindy pařížská železniční stanice, kam zamířil slavný detektiv Maigret.
Nádraží Praha-Dejvice. Socha prezidenta T. G. Masaryka není před nádražím náhodou. Masaryk odjížděl z Dejvic vlakem do Lán.
České filmové štáby tady byly, a občas ještě jsou, doslova pečené a vařené. Občas otevřeně přiznají, že se divák ocitl v Praze, jindy se z dejvické stanice stane zapadlá stanice „kdesi v Čechách, na Moravě i ve Slezsku“.
Vymění kliky, sundají obrazovku
„Nedávno se tady točila nějaký historický seriál pro Netflix, myslím, že se to odehrává v 19. století,“ loví v hlavě výpravčí dejvického nádraží. „Taky se tady točila reklama pro Vodafone s Martinem Hofmannem. To víte, filmaři si to upraví podle svého, všechno se vyklidí, doplní,“ dodává muž, který vypravuje vlaky mířící směrem na Kladno nebo na Rakovník.
Výhodou je, že nádražní „hala“ je v Dejvicích malá, v 21. století se tu jen vyměnily kdysi typické tabule odjezdů a příjezdů za jednu ledkovou obrazovku, jiné posezení a nápojový a svačinový automat. Jinak lze interiér, když se vymění i kliky, proměnit rychle v 19. či 20. století, v Rakousko-Uhersko, Francii, protektorát či jinou zemi.
Provoz u pokladny je tady už minimální v porovnání s časy, kdy se prodávaly malé kartonové jízdenky. Lidé mají nejrůznější permanentky, navíc v mobilech, přes které si lístky taky kupují.
Takže filmaři děkují bohu a správě železnic, že nenápadná, zrakům poměrně ukrytá železniční stanice v Dejvicích, nepodlehla tlaku kosmicko-digitálního věku…
Co všechno se v Dejvicích natáčelo
- Kromě filmů, které jste mohli vidět v běžné televizi nebo v kině, se v Dejvicích natáčejí i filmy a seriály pro placené televizní a internetové kanály.
- 30 případů majora Zemana, díl Bestie o manželském páru, který vraždí lidi prchající přes hranice na Západ před komunisty.
- Andělské oči s nezapomenutelnou čtveřicí Pavel Kříž, Josef Abrhám, Pavel Zedníček a Viktor Preiss, které doplnily fešné dámy Markéta Hrubešová a Zlata Adamovská. Dejvice jsou tady městem Hradištěm.
- Útěky domů (1980) s Tomášem Holým.
- Panoptikum města pražského (1988), seriál nejen s Jiřím Adamírou coby panem radou, když pan rada míří do Paříže. Tentokrát se Dejvice proměnily na Cheb.
- V seriálu Vlak dětství a naděje (1985) tady v časech nacistické okupace pašuje Helena Růžičková potraviny z venkova do města.
- Francouzský seriál o komisaři Maigretovi (1994) v hlavní roli s Bruno Cremerem se natáček v Praze na mnoha místech, i tady. Například díl Maigret a stará dáma.
- Seriál Dobrodružství kriminalistiky, díl Mechanoskopie (1989).
- Film jedna kočka za druhou z roku 1993 (1993).
- Cimrmanovský umělý inspektor Trachta se zde objeví ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný v roce 1985.
- Evžen mezi námi (1980), černobílý film s Janem Krausem.
- Šakalí léta (1993), nezapomenutelný rokenrolový muzikál odehrávající se skutečně v Dejvicích.
- Koncert na konci léta (1980) o životě hudebního skladatele Antonína Dvořáka.
- Nahý v trní (1970).
- Dynastie Nováků (1982), nekonfliktní normalizační seriál o rodině železničářů.
- Zlá krev (1986), seriál na motivy románů spisovatele Vladimíra Neffa.
- Oblouk světla (1983) o vynálezci Františku Křižíkovi.
- Láska je černý kůň, epizoda ze seriálu Vraždy v kruhu (2015).
- Lída Baarová (2016). Slavnou umělkyni v ruzných časech si zahrály Táňa Pauhofová a Zdenka Procházková.
- Silnější než strach (1978), normalizační příběhy z doby okupace.
- Poslední vlak (2006), německý film o deportaci posledních Židů z Berlína v roce 1943.
- Operace Silver A (2007). Ve snímku a československých parašutistech a Heydrichovi si Dejvice zahrály na Pardubice.