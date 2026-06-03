Bezdomovci, vandalové a málo hlídek. Pražané řekli, proč se necítí bezpečně

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
Sledovat Metro na Googlu
Pražané mají obavy i přesto, že reálná pouliční kriminalita dlouhodobě klesá. Zatímco statistiky ukazují méně trestných činů, lidé se stále necítí bezpečně na některých zastávkách MHD, v parcích nebo na frekventovaných veřejných prostranstvích. Radnice proto hledají cesty, jak posílit pocit bezpečí i přítomnost strážníků v ulicích.
Fotogalerie2

Lidé z Prahy 10 v průzkumu nejčastěji zmiňovali problémy s bezdomovectvím, vandalismem a také nedostatečně viditelnou přítomností strážníků. | foto: KRIMINALITA.POLICIE.GOV.CZ

Přestože statistiky mluví vcelku jasně a trestných činů v hlavním městě dlouhodobě ubývá, řada lidí to tak ve svém okolí nevnímá. Na zastávkách MHD, v parcích nebo na některých veřejných prostranstvích se necítí bezpečně. Právě na to upozornil rozsáhlý průzkum mezi obyvateli Prahy 10, který si dala vypracovat místní radnice. Lidé z desítky nejčastěji zmiňovali problémy s bezdomovectvím, vandalismem a také nedostatečně viditelnou přítomností strážníků.

Opatření na desítce

Radnice vedená starostou Martinem Valovičem proto přichází s konkrétními kroky: posiluje preventivní hlídky v ulicích, otevírá novou služebnu městské policie na Skalce a po změně legislativy se jí podařilo vyřešit dlouhodobý problém s nelegálním osídlením garáží na Bohdalci. Konkrétně v Novobohdalecké ulici. „I přes všechny výzvy mám pocit, že se bezpečnostní situace na desítce oproti době před rokem či dvěma postupně zlepšuje. Ale samozřejmě ještě není taková, jakou bych si představoval. Mám také za to, že se zlepšuje i pocit bezpečí mezi obyvateli, slyšíme to totiž přímo od lidí během setkání v ulicích a participačních setkáních,“ říká pro deník Metro Valovič, podle kterého pomohlo posílení kontrol v problémových místech, větší přítomnost hlídek nebo vyčištění zanedbaných lokalit, jako byly například garáže v Novobohdalecké.

„Současně ale nechci tvrdit, že máme hotovo. Bezpečnost je každodenní práce a musíme reagovat tam, kde lidé problém aktuálně cítí,“ dodává Valovič.

Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury dál nabírá zpoždění

„Policejní asistenti“

Dalším konkrétním krokem, který deník Metro zajímal, je počet preventivních hlídek strážců zákona. Ten se má během příštího roku více než zdvojnásobit. Desátá městská část zároveň investuje miliony korun do podpory strážníků i dalších složek integrovaného záchranného systému.

„Spolupráci hodnotím velmi dobře a za poslední roky se výrazně posunula. Prioritou je nicméně i pro mě osobně větší přítomnost bezpečnosti přímo v ulicích. Proto jsme letos rozšířili Týmy prevence kriminality z dvou na pět a každá část Prahy 10 má svůj tým. Velkým krokem bude také otevření služebny strážníků u metra Skalka a hledání prostor na Zahradním Městě. Chci, aby lidé cítili, že když je problém, někdo ho řeší,“ doplňuje Valovič.

Interaktivní přehledová mapa kriminality zobrazuje přestupkovou a trestnou činnost evidovanou Policií ČR. Ze statistik z minulého měsíce je patrné, že si hlavní město nevede oproti ostatním městům tak zle.

Jak to chodí na jedničce

Z hlediska počtu trestných činů i indexu kriminality – počet trestných činů přepočítaný na počet obyvatel – je dlouhodobě největší zločinnost evidována v centru metropole, tedy v Praze 1. Podle radního první městské části Karla Grabeina Procházky je však bezpečnost v centru dobrá a stabilní. Na pocitu bezpečí se ale negativně podepisuje přítomnost lidí pod vlivem alkoholu a drog, kteří se pohybují v ulicích centra i v prostředcích MHD. Za prioritu proto považuje posílení počtu strážníků v ulicích. To se však podle něj městské části dlouhodobě nedaří prosadit. „Do budoucna by si zasloužilo pozornost také jasnější vymezení kompetencí mezi státní a městskou policií. Přehlednější systém by prospěl jak samotným bezpečnostním složkám, tak lidem pohybujícím se v centru metropole,“ vysvětluje pro deník Metro Procházka.

Je konec zimy v zimě a vedra v létě! Pragerovy kostky čeká rekonstrukce i rozlučka

Zločinnost klesá

Z hlediska jednotlivých větších čtvrtí pak vykazují vyšší míru problémů Praha 5 – Smíchov a Praha 3 – Žižkov. Vyšší koncentrace bezpečnostních problémů a stížností se tradičně pojí i s oblastmi Karlova náměstí, okolí I. P. Pavlova a částmi Nového Města. Tedy s Prahou 2. „Dlouhodobě patříme mezi bezpečnější části metropole a chceme, aby to tak zůstalo. Statistiky ukazují, že loni zde trestná činnost klesla o osm procent. Díky posílení policejních hlídek se podařilo zlepšit situaci na Karlově náměstí, což obyvatelé pozitivně vnímají,“ popisuje pro deník Metro starosta Prahy 2 Jan Korseska.

Stavba metra D zatím ceny bytů na jihu Prahy nevystřelila. Nová data ukazují proč

Od dubna podle něj navíc funguje nový tým prevence a pomoci, který působí ve frekventovaných lokalitách a snaží se předcházet konfliktům. Klíčová je i úzká spolupráce s policií. Proto dala radnice dvojky v minulých letech zrekonstruovat prostory pro Policii ČR na Karlově náměstí. A nyní se dokončují opravy služeben v Sokolské ulici. „Prioritou zůstává bezpečnost dětí v okolí škol a pokračující spolupráce s Policií ČR, městskou policií i neziskovým sektorem. Připravujeme úpravy okolí škol ve Vratislavově ulici a na Smetance, včetně rozšíření chodníků a vyvýšení přechodů,“ uzavírá Korseska a upřesňuje, že místním dlouhodobým problémem stále zůstává nedostatek policistů a strážníků v ulicích.

Realita versus pocity

  • Pražané se nejvíce bojí globálních hrozeb, jako je terorismus, nelegální migrace a kyberútoky. Z lokálních problémů mají největší obavy z drogové kriminality a nepořádku v ulicích.
  • Z průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz vyplynulo, že se pouze pětina Pražanů ve výše zmíněných otázkách cítí zcela jistě. V rámci lokálních problémů jsou nejčastěji zmiňovány drogy, zejména výskyt narkomanů v ulicích, kapsáři v MHD a vandalismus.
  • Dlouhodobě se lidé v průzkumech vyjadřují, že se necítí bezpečně v okolí hlavního nádraží, na některých místech Václavského náměstí, po setmění pak zmiňují Karlovo náměstí nebo Petřín. Nejde pouze o fyzické bezpečí, ale také o životní jistoty. Zdrojem obav je i bydlení.
  • Ačkoli vnímání hrozeb v populaci roste, statistiky Policie ČR ukazují, že kriminalita v Praze dlouhodobě klesá a objasněnost případů stoupá. V mezinárodním srovnání evropských metropolí je Praha považována za bezpečné město, a to i z pohledu nočních procházek v centru.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Vražedné bodnutí do krku kvůli urážce si naplánoval. Mladík u soudu prohlásil vinu

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Olomoucký krajský soud se začal zabývat loňskou vraždou jednatřicetiletého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Obžalován je z ní teprve devatenáctiletý Martin Vítek. Ten prohlásil vinu, což soudce...

3. června 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Praha hostí evropskou debatu o vzácných nemocech,diagnostice a dostupnosti léčby

3. června 2026  10:03

V Hradci by mohly být pruhy speciálně pro autobusy, nápad už teď vyvolává vášně

Po rekonstrukci křižovatky Fortna u zimního stadionu v Hradci Králové vznikly...

Vedení Hradce Králové uvažuje o tom, že by na silnicích ve městě vznikly pruhy určené speciálně pro autobusy. Když před 13 lety začalo město kreslit na asfalt první cyklopruhy, schytalo to od kolařů...

3. června 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Počet akceleračních zón v Pardubickém kraji by mohl klesnout ze čtyř na dvě

ilustrační snímek

Z návrhu akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren v Pardubickém kraji by mohly zmizet dvě ze čtyř uvažovaných lokalit. Nefigurují v něm již oblasti...

3. června 2026  8:18,  aktualizováno  8:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bezdomovci, vandalové a málo hlídek. Pražané řekli, proč se necítí bezpečně

Lidé z Prahy 10 v průzkumu nejčastěji zmiňovali problémy s bezdomovectvím,...

Pražané mají obavy i přesto, že reálná pouliční kriminalita dlouhodobě klesá. Zatímco statistiky ukazují méně trestných činů, lidé se stále necítí bezpečně na některých zastávkách MHD, v parcích nebo...

3. června 2026

Naprostá transparentnost značky BAIC boří zavedené pořádky na trhu s automobily

3. června 2026  9:58

Policie dopadla zloděje. Zabitá prasata odvezli na kolečku, nakladač dali do sběru

V zemědělském areálu v obci Hněvkovice na levém břehu řeky Vltavy trojice mužů...

Českobudějovičtí kriminalisté dopadli a obvinili trojici mužů, která kradla především v okolí Hluboké nad Vltavou a Týna nad Vltavou. Například v zemědělském areálu v Hněvkovicích zabili a na kolečku...

3. června 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Samosběr jahod v Moravskoslezském kraji letos nabízí jediná farma. Začíná v sobotu

O samosběr jahod na farmě Lička v Sedlnicích je každoročně značný zájem.

Už tuto sobotu mohou zájemci vyrazit na první samosběr jahod v Moravskoslezském kraji. Letos jej v regionu nabízí pouze farma Lička v Sedlnicích na Novojičínsku. Minimálně ze začátku sezony budou...

3. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Kapacita už nestačila. V karlovarské nemocnici rozšiřují urgentní příjem

Vizualizace podoby nového objektu urgentního příjmu karlovarské nemocnice.

V Nemocnici Karlovy Vary začaly práce na rozšíření a modernizaci urgentního příjmu. Hlavním důvodem je nedostatek kapacity. Nový pavilon G1 postaví v sousedství pavilonu A a bude stát 550 milionů...

3. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Společnost Hoymiles představuje řadu HiBattery 4020 – zásuvkové domácí akumulátory, které posouvají bezpečnost a inteligentní řízení solárních systémů na novou úroveň

3. června 2026  9:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nákladní auto strhlo na koridoru u Kolína trolej, poškozené jsou stovky metrů

Zastavení provozu na trati Kolín - Velim kvůli poškozenému trakčnímu vedení....

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Velim je zastaven, nákladní automobil poškodil trakční vedení. Na místě zasahují hasiči Správy železnic.

3. června 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Závodníci poběží z Hejnic do Pekla

ilustrační snímek

Tradiční běžecké závody Z Hejnic do Pekla se uskuteční v sobotu.

3. června 2026  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.