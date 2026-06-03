Přestože statistiky mluví vcelku jasně a trestných činů v hlavním městě dlouhodobě ubývá, řada lidí to tak ve svém okolí nevnímá. Na zastávkách MHD, v parcích nebo na některých veřejných prostranstvích se necítí bezpečně. Právě na to upozornil rozsáhlý průzkum mezi obyvateli Prahy 10, který si dala vypracovat místní radnice. Lidé z desítky nejčastěji zmiňovali problémy s bezdomovectvím, vandalismem a také nedostatečně viditelnou přítomností strážníků.
Opatření na desítce
Radnice vedená starostou Martinem Valovičem proto přichází s konkrétními kroky: posiluje preventivní hlídky v ulicích, otevírá novou služebnu městské policie na Skalce a po změně legislativy se jí podařilo vyřešit dlouhodobý problém s nelegálním osídlením garáží na Bohdalci. Konkrétně v Novobohdalecké ulici. „I přes všechny výzvy mám pocit, že se bezpečnostní situace na desítce oproti době před rokem či dvěma postupně zlepšuje. Ale samozřejmě ještě není taková, jakou bych si představoval. Mám také za to, že se zlepšuje i pocit bezpečí mezi obyvateli, slyšíme to totiž přímo od lidí během setkání v ulicích a participačních setkáních,“ říká pro deník Metro Valovič, podle kterého pomohlo posílení kontrol v problémových místech, větší přítomnost hlídek nebo vyčištění zanedbaných lokalit, jako byly například garáže v Novobohdalecké.
„Současně ale nechci tvrdit, že máme hotovo. Bezpečnost je každodenní práce a musíme reagovat tam, kde lidé problém aktuálně cítí,“ dodává Valovič.
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„Policejní asistenti“
Dalším konkrétním krokem, který deník Metro zajímal, je počet preventivních hlídek strážců zákona. Ten se má během příštího roku více než zdvojnásobit. Desátá městská část zároveň investuje miliony korun do podpory strážníků i dalších složek integrovaného záchranného systému.
„Spolupráci hodnotím velmi dobře a za poslední roky se výrazně posunula. Prioritou je nicméně i pro mě osobně větší přítomnost bezpečnosti přímo v ulicích. Proto jsme letos rozšířili Týmy prevence kriminality z dvou na pět a každá část Prahy 10 má svůj tým. Velkým krokem bude také otevření služebny strážníků u metra Skalka a hledání prostor na Zahradním Městě. Chci, aby lidé cítili, že když je problém, někdo ho řeší,“ doplňuje Valovič.
Jak to chodí na jedničce
Z hlediska počtu trestných činů i indexu kriminality – počet trestných činů přepočítaný na počet obyvatel – je dlouhodobě největší zločinnost evidována v centru metropole, tedy v Praze 1. Podle radního první městské části Karla Grabeina Procházky je však bezpečnost v centru dobrá a stabilní. Na pocitu bezpečí se ale negativně podepisuje přítomnost lidí pod vlivem alkoholu a drog, kteří se pohybují v ulicích centra i v prostředcích MHD. Za prioritu proto považuje posílení počtu strážníků v ulicích. To se však podle něj městské části dlouhodobě nedaří prosadit. „Do budoucna by si zasloužilo pozornost také jasnější vymezení kompetencí mezi státní a městskou policií. Přehlednější systém by prospěl jak samotným bezpečnostním složkám, tak lidem pohybujícím se v centru metropole,“ vysvětluje pro deník Metro Procházka.
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Zločinnost klesá
Z hlediska jednotlivých větších čtvrtí pak vykazují vyšší míru problémů Praha 5 – Smíchov a Praha 3 – Žižkov. Vyšší koncentrace bezpečnostních problémů a stížností se tradičně pojí i s oblastmi Karlova náměstí, okolí I. P. Pavlova a částmi Nového Města. Tedy s Prahou 2. „Dlouhodobě patříme mezi bezpečnější části metropole a chceme, aby to tak zůstalo. Statistiky ukazují, že loni zde trestná činnost klesla o osm procent. Díky posílení policejních hlídek se podařilo zlepšit situaci na Karlově náměstí, což obyvatelé pozitivně vnímají,“ popisuje pro deník Metro starosta Prahy 2 Jan Korseska.
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Od dubna podle něj navíc funguje nový tým prevence a pomoci, který působí ve frekventovaných lokalitách a snaží se předcházet konfliktům. Klíčová je i úzká spolupráce s policií. Proto dala radnice dvojky v minulých letech zrekonstruovat prostory pro Policii ČR na Karlově náměstí. A nyní se dokončují opravy služeben v Sokolské ulici. „Prioritou zůstává bezpečnost dětí v okolí škol a pokračující spolupráce s Policií ČR, městskou policií i neziskovým sektorem. Připravujeme úpravy okolí škol ve Vratislavově ulici a na Smetance, včetně rozšíření chodníků a vyvýšení přechodů,“ uzavírá Korseska a upřesňuje, že místním dlouhodobým problémem stále zůstává nedostatek policistů a strážníků v ulicích.
Realita versus pocity