Běžecký svátek na Ladronce: Praha zažije královský závod RunTour

David Halatka
David Halatka
  16:52
Blíží se královský závod české běžecké sezony. V sobotu 4. října se uskuteční pražský závod rodinného seriálu ČEZ RunTour. Na půvabné a velmi rychlé tratě v parku Ladronka se vydají tři tisícovky běžců včetně tenistky Barbory Strýcové. Poblíž startovní brány vyroste stanové městečko, které nabídne občerstvení a četné atrakce pro děti včetně skákacího hradu.
Fotogalerie4

Na Ladronce si zazávodí uplně každý. | foto: RunTourMetro.cz

Kalendář běžeckého seriálu ČEZ RunTour zahrnuje celkem osm závodů po celém Česku. A ten největších z nich, královský, se uskuteční již příští sobotu – v pražském parku Ladronka poběží tři tisícovky rekreačních sportovců, začátečníků, výkonnostních běžců i elitních atletů. Poběží také celá řada osobností.

Na trať vyrazí i nejmenší borci.

Nejprve vystartují děti

Jako první ovšem budou závodit děti, které si užijí své Lupilu běhy na 500 a 1000 metrů. V cíli je pak čeká krásná medaile i zajímavé atrakce včetně dětského koutku, kde o ně bude postaráno, zatímco budou závodit dospělí. Ti si mohou vybírat ze závodů na tradičních ČEZ RunTour distancích. Všechny tratě jsou přitom velmi rychlé díky minimálnímu převýšení a minimálnímu množství ostrých zatáček. Navíc nabízejí krásné výhledy na Prahu.

Trať na Ladronce je extrémně přehledná a rychlá.

Tři, pět nebo deset kilometrů

Nejprve se rozběhnou účastníci POWERADE RUN 3 KM, Následovat bude nejoblíbenější PUMA RUN 5 KM a vrcholem programu bude ČEZ RUN 10 KM. Na nejdelší trati se uskuteční také ČEZ štafetové závody pro dvou- a čtyřčlenné týmy. Středoškolské štafety pak budou závodit v rámci projektu Běž za školu o titul Záškoláci regionu a především o odměnu 30 tisíc korun, kterou věnuje partner projektu Lidl. Stále je možné se registrovat na: www.run-tour.cz

Barbora Strýcová

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v...

22. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) a náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov) si udrželi své funkce i po obvinění z machinací s městskými byty. Část opozice sice v pondělí na...

22. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Zlínský kraj dá školám tři miliony korun na mzdy nepedagogů

Zlínský kraj dá tři miliony korun na mzdy nepedagogických pracovníků. Krajským školám totiž chybí peníze od státu na vyplácení mezd školníkům, uklízečkám či...

22. září 2025  16:48,  aktualizováno  16:48

„Ovládli dopravní podnik.“ Obžaloba kauzy Dozimetr popisuje získávání vlivu ve firmě

Pražský dopravní podnik (DPP) je zase jednou ústředním motivem líčení v soudní síni. U Obvodního soudu pro Prahu 9 v Justičním areálu na Míčánkách začalo v pondělí projednávání korupční kauzy...

22. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Olomouci bylo zprovozněno nové zařízení dlouhodobé péče se 120 lůžky

V Olomouci-Neředíně dnes bylo otevřeno nové zdravotnické zařízení dlouhodobé lůžkové péče Senatorium Olomouc. Poskytuje hospitalizaci stabilizovaným pacientům...

22. září 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

AVE CZ umístila kvůli leteckému provozu na čáslavskou skládku červená světla

Odpadová společnost AVE CZ umístila na čáslavskou skládku červená obrysová světla. Světelnou signalizaci si podle ní vyžádaly státní orgány, jde o bezpečnostní...

22. září 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

V Rokycanech začala půlmiliardová přestavba sokolovny na kulturní centrum

Poklepáním na základní kámen dnes v Rokycanech oficiálně začala přestavba a přístavba sokolovny na kulturní, komunitní a společenské centrum. Akce s rozpočtem...

22. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Hasiči ukáží záchrannou techniku i vyproštění osob z auta při požáru

Už 80 let chráníme město. A budeme dál. Tak se jmenuje akce, která se v sobotu koná u příležitosti oslav 80 let hradeckých hasičů v Parku 360 na letišti. Začátek je v 10 hodin.

22. září 2025  18:16

Na silnici I/34 u Lásenice se čelně srazila auta, vozovka byla uzavřena

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dnes dopoledne čelně srazila dvě auta. Vozovka z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic byla kvůli...

22. září 2025  16:30,  aktualizováno  16:30

Příprava likvidace nebezpečných styrenů na skládce u Litvínova začala

Začala příprava ploch pro likvidaci nebezpečných styrenů na skládce Celio u Litvínova. Práce mají podle schváleného harmonogramu skončit do tří let. Na skládce...

22. září 2025  16:26,  aktualizováno  16:26

Kárný senát snížil žalobci Pavlu Petrovi plat za pracovní pochybení o 15 procent

Kárný senát olomouckého vrchního soudu snížil dnes za pracovní pochybení plat státnímu zástupci z Okresního státního zastupitelství Brno venkov Pavlu Petrovi o...

22. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Šlapanice otevřely polyfunkční objekt s krizovým bytem, zvěrolékařem i obchody

Šlapanice na Brněnsku dnes po necelých dvou letech stavby otevřely nový dvoupodlažní polyfunkční dům. Jeho součástí je městský krizový byt, prostory pro...

22. září 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.