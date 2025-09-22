Kalendář běžeckého seriálu ČEZ RunTour zahrnuje celkem osm závodů po celém Česku. A ten největších z nich, královský, se uskuteční již příští sobotu – v pražském parku Ladronka poběží tři tisícovky rekreačních sportovců, začátečníků, výkonnostních běžců i elitních atletů. Poběží také celá řada osobností.
Nejprve vystartují děti
Jako první ovšem budou závodit děti, které si užijí své Lupilu běhy na 500 a 1000 metrů. V cíli je pak čeká krásná medaile i zajímavé atrakce včetně dětského koutku, kde o ně bude postaráno, zatímco budou závodit dospělí. Ti si mohou vybírat ze závodů na tradičních ČEZ RunTour distancích. Všechny tratě jsou přitom velmi rychlé díky minimálnímu převýšení a minimálnímu množství ostrých zatáček. Navíc nabízejí krásné výhledy na Prahu.
Tři, pět nebo deset kilometrů
Nejprve se rozběhnou účastníci POWERADE RUN 3 KM, Následovat bude nejoblíbenější PUMA RUN 5 KM a vrcholem programu bude ČEZ RUN 10 KM. Na nejdelší trati se uskuteční také ČEZ štafetové závody pro dvou- a čtyřčlenné týmy. Středoškolské štafety pak budou závodit v rámci projektu Běž za školu o titul Záškoláci regionu a především o odměnu 30 tisíc korun, kterou věnuje partner projektu Lidl. Stále je možné se registrovat na: www.run-tour.cz