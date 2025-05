Ohlasy účastníků Jsme kamarádky důchodkyně ve věku 68 a 75 let. V mládí jsme spolu běhaly tříkilometrový okruh v Čimickém háji a příměstské běhy v rámci Pražského maratonu. Je to skoro deset let, co jsme s běháním přestaly, když tu čteme v Metru o pořádání tohoto běhu. Napadlo nás, že v našem oblíbeném běhání při této příležitosti zkusíme pokračovat. Atmosféra akce nás nadchla. Poznaly jsme milé schopné lidi, kteří fandí pohybu a těšíme se na další akci, na kterou potrénujeme.

Milena Peňázová Jana Dušková

Jsem student všeobecného gymnázia Nad Alejí a ve svém volném čase programuji, zahradničím, čtu a také chodím běhat. Běhání jsem vždy bral jako svůj hlavní mechanismus proti nepohodě a svízelům – mám při něm vždy čas na rozmyšlení a vyřešení svých momentálních problémů. Program akce Běžíme s Metrem byl poměrně dobře naplánovaný, čekání na začátku nebylo nic nečekaného, běh samotný byl uvolněný, očisťující, navíc jsem Stromovkou běžel úplně poprvé. V cíli v Troji jsem hodně debatoval s šéfredaktorem Petrem Holečkem. Dozvídat se od něj, jaké potíže a výhody má papírový tisk oproti digitálnímu, bylo skvělé. Navíc jsme se dostali do rozhovoru o politické situaci v Česku, hovořili jsme také o regionálním zpravodajství, což mě úplně pohltilo. Nakonec jsem na plácku u řeky postál o hodinu a půl víc, než jsem zamýšlel. Doufám, že budete nějaký podobný běh pořádat znovu, byl okouzlující.

Adam Sobotka