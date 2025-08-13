V Metru milujeme (skoro) všichni pohyb – proto vznikla jedinečná akce Běžíme s Metrem. Poprvé jsme se spolu s 33 přihlášenými čtenáři Metra proběhli, občerstvili a poklábosili si v polovině května. Ještě během večera, který se příjemně protáhl, opakovaně padla slova: „Je tady tak fajn, že to musíme uspořádat zas. Někdy v září.“
Start na Dvorcích
A také že ano. V úterý 16. září! Start tentokrát hledejte v Podolí na Dvorcích. Na místě, konkrétně v Beer Garden Dvorce (kousek od tramvajové zastávky), vás budou opět čekat redaktoři Tereza Šimurdová a David Halatka. Startovní výstřel tradičně zazní v 18 hodin a 18 minut, proto buďte na místě do 18.00. Poběžíme pěkně lážo plážo po cyklostezce směrem do města, mineme Podolskou vodárnu i porodnici, proběhneme Vyšehradským tunelem a nasměrujeme to k železničnímu mostu, který přeběhneme. Hned za mostem bude cíl. Zlatý hřeb přijde vzápětí: Přejdeme do dvě stě metrů vzdáleného pivovaru Staropramen, kde bude běžce čekat občerstvení a také osvěžení v čele s beer mixy Cool. Za pípou se zaskvěje i obchodní sládek Staropramenu.
Pokec s šéfredaktorem
Přítomen bude též šéfredaktor Metra Petr Holeček. Dozvíte se redakční plány do budoucna a třeba i přispějete nápady, jak udělat noviny ještě čtivější. Také dostanete dárečky s logem Metra.
Milí čtenáři, zaujalo vás podvečerní proběhnutí s redakcí deníku Metro? Pak zašlete potvrzující e-mail na david.halatka@metro.cz. Máme místo pro prvních třicet přihlášených.
Deník Metro upozorňuje, že se kvůli charakteru akce nejedná o organizovaný běh, ale každý zájemce poběží na vlastní odpovědnost.