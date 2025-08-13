Běžíme s Metrem. Redakce deníku Metro opět pořádá neobyčejnou sportovní akci

David Halatka
David Halatka
  5:52
Chtěli byste si máknout z Dvorců na Smíchov? A za odměnu dostat občerstvení? Pak si v diáři zaškrtněte úterý 16. září a čas 18.00, na kdy pro vás v redakci připravujeme již druhou akci Běžíme s Metrem.
Fotogalerie2

Poběží i redaktorka Tereza Šimurdová, tříkilometrová trasa povede po cyklostezce směrem do centra. | foto: Metro.cz

V Metru milujeme (skoro) všichni pohyb – proto vznikla jedinečná akce Běžíme s Metrem. Poprvé jsme se spolu s 33 přihlášenými čtenáři Metra proběhli, občerstvili a poklábosili si v polovině května. Ještě během večera, který se příjemně protáhl, opakovaně padla slova: „Je tady tak fajn, že to musíme uspořádat zas. Někdy v září.“

Tříkilometrová trasa povede po cyklostezce z Dvorců směrem do centra. Cíl bude za železničním mostem.

Start na Dvorcích

A také že ano. V úterý 16. září! Start tentokrát hledejte v Podolí na Dvorcích. Na místě, konkrétně v Beer Garden Dvorce (kousek od tramvajové zastávky), vás budou opět čekat redaktoři Tereza Šimurdová a David Halatka. Startovní výstřel tradičně zazní v 18 hodin a 18 minut, proto buďte na místě do 18.00. Poběžíme pěkně lážo plážo po cyklostezce směrem do města, mineme Podolskou vodárnu i porodnici, proběhneme Vyšehradským tunelem a nasměrujeme to k železničnímu mostu, který přeběhneme. Hned za mostem bude cíl. Zlatý hřeb přijde vzápětí: Přejdeme do dvě stě metrů vzdáleného pivovaru Staropramen, kde bude běžce čekat občerstvení a také osvěžení v čele s beer mixy Cool. Za pípou se zaskvěje i obchodní sládek Staropramenu.

Pokec s šéfredaktorem

Přítomen bude též šéfredaktor Metra Petr Holeček. Dozvíte se redakční plány do budoucna a třeba i přispějete nápady, jak udělat noviny ještě čtivější. Také dostanete dárečky s logem Metra.

Milí čtenáři, zaujalo vás podvečerní proběhnutí s redakcí deníku Metro? Pak zašlete potvrzující e-mail na david.halatka@metro.cz. Máme místo pro prvních třicet přihlášených.

Deník Metro upozorňuje, že se kvůli charakteru akce nejedná o organizovaný běh, ale každý zájemce poběží na vlastní odpovědnost.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po úterní deváté hodině...

12. srpna 2025  22:12,  aktualizováno  13.8 7:42

Sukovo kvarteto v Liebiegově paláci

Daniel Matejča, Natálie Toperczerová, Bohumil Bondarenko a Jakub William Gráf. Sukovo kvarteto se představí v Paláci Liebieg v Liberci.

13. srpna 2025  7:22

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Běžíme s Metrem. Redakce deníku Metro opět pořádá neobyčejnou sportovní akci

Chtěli byste si máknout z Dvorců na Smíchov? A za odměnu dostat občerstvení? Pak si v diáři zaškrtněte úterý 16. září a čas 18.00, na kdy pro vás v redakci připravujeme již druhou akci Běžíme s...

13. srpna 2025  5:52

Městské holubníky jsou drahý špás. Radnice ptáky raději vyhánějí jinak

Sítěmi přes dvůr se snaží v Brně odradit šedomodré opeřence od hnízdění. Městský holubník, který vyšel na 140 tisíc korun a má pomoci populaci regulovat, jich naopak zatím moc nepřilákal. Podle...

13. srpna 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Žijeme v nejlepší době, važme si toho, říká končící dlouholetý šéf olomoucké charity

S působením v Arcidiecézní charitě Olomouc spojil Václav Keprt třicet let, nyní zamířil do důchodu. Jeho krédem vždy bylo pomáhat s mírou a hlavně učit soběstačnosti. „Náš klient pak zjistí, že žije...

13. srpna 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Soud začne řešit brutální útok muže na členy rodiny na Teplicku, zemřelo dítě

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zahájí hlavní líčení v případu muže, který na konci loňského roku brutálně zaútočil nožem na členy rodiny. Zemřeli dva lidé,...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Nehoda motocyklisty zastavila dopravu na D1 ve směru na Brno. Na místě zasahoval vrtulník

Nehoda motocyklisty zastavila v úterý večer na dálnici D1 v místě omezení kvůli rekonstrukci mostu Šmejkalka dopravu ve směru na Brno. Auta nemohla místem projet zhruba hodinu. Motocyklista je vážně...

12. srpna 2025  21:22,  aktualizováno  23:01

Na Pelhřimovsku zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich

Na Pelhřimovsku dnes večer zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich. Okolnosti tragické nehody policie zjišťuje, uvedla její mluvčí Jana...

12. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

V Třeboni hořela střecha haly, hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu

V Třeboni na Jindřichohradecku hořela dnes večer střešní konstrukce haly. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Uvedli to na síti X. Na...

12. srpna 2025  20:51,  aktualizováno  21:45

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor některých místních obyvatel. Petici proti projektu,...

12. srpna 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Kytice nevěst, rakev, dron. Co všechno dokážou lidi zapomenout v MHD a taxících?

Zapomínáme rádi a často – někdy klíče, jindy tamagoči, dron či dokonce deset živých humrů. Statistiky ztrát z vlaků, MHD a taxíků ukazují, že Češi jsou v roztržitosti mistři. V Benešově se řeší, co...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.