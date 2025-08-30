Návštěvníci tu mají možnost nakoupit do vlastních nádob, sáčků nebo tašek. „Téma nakládání s odpady a způsob balení potravin na farmářských trzích, které pravidelně navštěvují tisíce lidí, je velmi zásadní. Proto jsme se rozhodli v Praze 7 na Řezáčově náměstí zvaném Heřmaňák spustit pilotní projekt farmářského trhu s minimem obalů. Tehdy se jednalo o vůbec první farmářský trh v Česku s možností nakupovat bezobalově.
Netradiční byl i samotný vznik trhu, na rozdíl od jiných, kde si místo sami vybíráme, nás o pořádání trhů na Řezáčově náměstí požádali sami místní obyvatelé, i proto je trh od začátku koncipován jako komornější a sousedský,“ vysvětlil důvody spuštění prvního částečně bezobalového farmářského trhu Heřmaňák Jiří Sedláček ze spolku Archetyp. První farmářský trh se sníženou produkcí potravinových obalů zahájil provoz 9. září 2017.
V sobotu 6. září se tržiště otevře návštěvníkům už potřísté. Z původní tisícovky návštěvníků se na trh nyní pravidelně každou sobotu vydává kolem 2,5 tisíce lidí.