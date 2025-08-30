Bezobalový trh oslavuje výročí. Farmářský Heřmaňák funguje už osmým rokem

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  17:36
Průměrná česká čtyřčlenná rodina vyprodukuje 1,2 tuny odpadu ročně – převážnou část tvoří potravinové obaly. Zamezit nadprodukci potravinových obalů se před osmi lety rozhodli organizátoři farmářských trhů a v Praze 7 na Řezáčově náměstí spustili pilotní projekt částečně bezobalového farmářského trhu Heřmaňák.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martina Čermáková

Návštěvníci tu mají možnost nakoupit do vlastních nádob, sáčků nebo tašek. „Téma nakládání s odpady a způsob balení potravin na farmářských trzích, které pravidelně navštěvují tisíce lidí, je velmi zásadní. Proto jsme se rozhodli v Praze 7 na Řezáčově náměstí zvaném Heřmaňák spustit pilotní projekt farmářského trhu s minimem obalů. Tehdy se jednalo o vůbec první farmářský trh v Česku s možností nakupovat bezobalově.

Netradiční byl i samotný vznik trhu, na rozdíl od jiných, kde si místo sami vybíráme, nás o pořádání trhů na Řezáčově náměstí požádali sami místní obyvatelé, i proto je trh od začátku koncipován jako komornější a sousedský,“ vysvětlil důvody spuštění prvního částečně bezobalového farmářského trhu Heřmaňák Jiří Sedláček ze spolku Archetyp. První farmářský trh se sníženou produkcí potravinových obalů zahájil provoz 9. září 2017.

V sobotu 6. září se tržiště otevře návštěvníkům už potřísté. Z původní tisícovky návštěvníků se na trh nyní pravidelně každou sobotu vydává kolem 2,5 tisíce lidí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Silná bouřka uvolnila kameny vyšehradské skály, kontrolují ji specialisté

Prudká bouřka v pátek večer uvolnila několik kamenů z pražské vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť, takže dopravu ani bezpečnost chodců neohrozily. Specialisté nyní skálu kontrolují, řekl...

30. srpna 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Bezobalový trh oslavuje výročí. Farmářský Heřmaňák funguje už osmým rokem

Průměrná česká čtyřčlenná rodina vyprodukuje 1,2 tuny odpadu ročně – převážnou část tvoří potravinové obaly. Zamezit nadprodukci potravinových obalů se před osmi lety rozhodli organizátoři...

30. srpna 2025  17:36

Muzejníci zkoušeli v havlíčkobrodském parku Vlkovsko poprvé tavit železnou rudu

Součástí pravidelného programu havlíčkobrodského muzea byla letos poprvé ukázka tavení železné rudy v hliněné peci v přírodním parku Vlkovsko. Po několika...

30. srpna 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Moravskoslezské vysokoškolské koleje většinou zdražily, i tak bývají už zadané

V řádech stokorun se letos zvýší náklady na bydlení studentům vysokých škol v Ostravě a v Opavě. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Slezská univerzita se totiž rozhodly...

30. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak v Lipníku nad Bečvou srazil člověka. Provoz na trati byl přerušený

V Lipníku nad Bečvou na Přerovsku srazil v sobotu odpoledne vlak člověka, kterého usmrtil. Provoz na rychlíkové trati mezi Přerovem a Bohumínem byl kvůli neštěstí zhruba hodinu a půl přerušený. Kolem...

30. srpna 2025  16:42

Policie vyšetřuje smrt na pražské vyhlídce Dobeška, na tělo narazili lezci

K nálezu mrtvého cizince na vyhlídce Dobeška vyjížděli v sobotu po poledni pražští policisté. Okolnosti úmrtí vyšetřují. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

30. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  16:06

Cizinecká policie odhalila v Olomoucké ulici v Brně nelegálně zaměstnané Asiaty

Patnáct nelegálně pracujících Asiatů odhalila v tomto týdnu kontrola jihomoravské cizinecké policie v areálu v Olomoucké ulici v Brně a na vybraných stavbách....

30. srpna 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Národní divadlo moravskoslezské přiblíží životy a rozpory skupiny ABBA

Národní divadlo moravskoslezské přiblíží životy a rozpory členů slavné švédské hudební skupiny ABBA. Hra Agnetha volá S.O.S. vznikla na základě rozhlasové...

30. srpna 2025  14:20,  aktualizováno  14:20

Lidé si dnes mohli projít nové úseky D6 na Rakovnicku, autům se otevřou za měsíc

Lidé si dnes mohli projít a projet nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku, přišlo jich několik tisíc, často s kolem nebo s koloběžkou....

30. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

HONOR uvádí na trh Magic V5: Nekompromisně nejtenčí skládací telefon v západní Evropě

30. srpna 2025  15:19

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Asi 800 adoptivních rodičů přispěje brněnské zoo přes dva miliony korun ročně

Nová mláďata kapybary v brněnské zoologické zahradě viděla Lenka Ševčíková mezi prvními. Nebylo to náhodou, pravidelná návštěvnice se loni stala adoptivním...

30. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

Huawei uspořádala v Německu akci „Budoucnost herního salonu" a připravila tak půdu nové éře čínských her v Evropě

30. srpna 2025  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.