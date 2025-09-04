Blíží se Birell Grand Prix Praha. Běžecký závod omezí dopravu v centru, přinášíme důležité info

Tereza Šimurdová
  18:00
Pražské centrum čekají v sobotu 6. září výrazná dopravní omezení. Důvodem je tradiční běžecký podnik Birell Grand Prix Praha, jehož součástí jsou závody na pět a deset kilometrů. Akce zasáhne automobilovou i tramvajovou dopravu, v celé trase závodů navíc bude platit zákaz zastavení.
Birell Grand Prix 2023, mezinárodní závod v běhu na 10 kilometrů, sportovci, běžci, atleti, Obecní dům, Prašná brána | foto: Profimedia.cz

První závod žen na pět kilometrů odstartuje v 18:00 na náměstí Republiky u Obecního domu. Hlavní Birell Běh na 10 kilometrů se poběží od 19:30. V obou případech se jedná o okruh s cílem opět na náměstí Republiky.

Uzavírky pro automobily

Automobilový provoz bude omezen už od 16:30 do 22:00 v dolní polovině Václavského náměstí, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky. Od 17:30 do 21:00 se k tomu přidají také Revoluční ulice, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra i Letenský tunel. Od 19:20 pak budou podle průběhu závodu dočasně uzavírány i další komunikace, mimo jiné Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny.

Birell Grand Prix 2023, mezinárodní závod v běhu na 10 kilometrů, sportovci, běžci, atleti, Revoluční ulice

Dopad na MHD

Omezení se nevyhnou ani hromadné dopravě. V sobotu od 16:00 do 21:30 bude obousměrně přerušen tramvajový provoz v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice a mostů přes Vltavu. Výluka se dotkne linek číslo 6, 8, 15, 17, 26, 41 a 42, stejně jako autobusových spojů číslo 194 a 207. Magistrát doporučuje využít metro. Pro dotazy bude k dispozici bezplatná linka 800 165 102.

Zákaz zastavení a odtahy

Během závodu platí v celé trase zákaz zastavení. Vozidla zaparkovaná v rozporu s opatřením budou odtažena. Zákaz začne platit už od pátku kvůli budování zázemí závodu, a to v okolí náměstí Republiky, Hybernské a Na Příkopě. V sobotu pak bude zákaz zastavení od 00:01 do 23:00 v Revoluční ulici a od 12:00 do 22:00 na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, Dvořákově a Rohanském nábřeží i v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.

Blíží se Birell Grand Prix Praha. Běžecký závod omezí dopravu v centru, přinášíme důležité info

