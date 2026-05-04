Od pátku 8. května do neděle 10. května 2026 bude obousměrně přerušen provoz metra linky C v úseku Kobylisy – Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení na trati.
Kyvadlový provoz mezi Ládvím a Kobylisy
V úseku Ládví – Kobylisy nebude provoz zcela zastaven. Metro zde pojede kyvadlově po jedné koleji, tedy jeden vlak tam i zpět. Cestující tak musí počítat s delšími intervaly.
Stanice dotčené výlukou patří mezi nejvytíženější v Praze – například Florenc, Muzeum, I. P. Pavlova nebo Nádraží Holešovice. Právě tady lze očekávat největší nápor na náhradní dopravu.
Náhradní autobusová doprava XC a XC1
Dopravní podnik zavádí dvě náhradní autobusové linky:
Pomůže i tramvaj 36 a linka 17
Posíleno bude také tramvajové spojení. Zavedena je mimořádná tramvajová linka 36 v trase: Sídliště Ďáblice – Ládví – Kobylisy – Trojská – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – Vozovna Pankrác.
Změny v autobusových zastávkách
Kvůli výluce dochází také k úpravám některých autobusových zastávek:
- I. P. Pavlova (linka 148) se přesouvá do ulice Na Bojišti.
- Pražského povstání (linky 106 a 134) se přesouvá do ulice Děkanská vinice I.
- Nádraží Holešovice (linky 187 a 201) se přesouvá do zastávky linky 112.
- Ruší se zastávka Kateřinská (linka 148 směr I. P. Pavlova).
Co to znamená pro cestující?
Výluka metra C zasáhne jednu z nejdůležitějších dopravních tepen v Praze. Doporučuje se počítat s delší časovou rezervou, zejména při cestách přes centrum nebo na hlavní nádraží. Kompletní informace najdete na webu dpp.cz.