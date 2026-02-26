Jarní část druhé ligy otevře 28. února od 14:30 souboj rezerv SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. Derby B-týmů se nezvykle odehraje ve velkém stylu – ve Fortuna Arena.
Vstupenky jsou v prodeji za jednotnou cenu 150 korun. Permanentkáři mají vstup zdarma, musí si ale stáhnout náhradní vstupenku v aplikaci klubu nebo přes Ticketportal. Po zadání čísla permanentky se jim v košíku automaticky načte stoprocentní sleva. Zároveň mohou dobrovolně přispět na nadační fond Slavie.
Známá jména
Na trávníku by se měli objevit mladí talenti i zkušení hráči. Slavia láká například na Marka Suchého či Tomáše Necida. Pro fanoušky je zápas příležitostí vidět budoucnost obou klubů i známá jména z ligových trávníků z bezprostřední blízkosti.
Slavia si pro fanoušky připravila navíc i předzápasový program. Od 13 hodin se budou v koridoru stadionu podepisovat hráči A-týmu. Konkrétně David Jurásek, David Moses a Alexandr Bužek.
Ligový šlágr už je vyprodaný
O poznání větší zájem je o tradiční derby A-týmů v 25. kole první ligy. To se uskuteční v neděli 8. března opět v Edenu. Domácí sektory jsou už vyprodané. Přesto se ještě mohou uvolnit jednotlivá místa z nevyzvednutých rezervací či od permanentkářů, kteří své místo nabídnou do prodeje.
Derby navíc přichází v době, kdy jde o čelo tabulky. Slavia vede soutěž o sedm bodů před Spartou a jako jediný tým ligy dosud neprohrála. Šlágr tak může výrazně napovědět, jak se bude vyvíjet boj o titul.