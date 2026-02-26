Blíží se dvě derby pražských S, obě jsou v Edenu. První zápas stojí jako lístek do kina

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:31
Blíží se dva zápasy, které rozdělují Prahu na dvě poloviny. Derby pražských S se během pár dní odehraje hned dvakrát a pokaždé v Edenu. Nejprve v druholigovém podání béček a poté v ostře sledovaném ligovém šlágru A-týmů. Zatímco na první duel se fanoušci dostanou za 150 korun, ten druhý už hlásí vyprodáno.

Fortuna arena | foto: MAFRA

Jarní část druhé ligy otevře 28. února od 14:30 souboj rezerv SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. Derby B-týmů se nezvykle odehraje ve velkém stylu – ve Fortuna Arena.

Vstupenky jsou v prodeji za jednotnou cenu 150 korun. Permanentkáři mají vstup zdarma, musí si ale stáhnout náhradní vstupenku v aplikaci klubu nebo přes Ticketportal. Po zadání čísla permanentky se jim v košíku automaticky načte stoprocentní sleva. Zároveň mohou dobrovolně přispět na nadační fond Slavie.

Známá jména

Na trávníku by se měli objevit mladí talenti i zkušení hráči. Slavia láká například na Marka Suchého či Tomáše Necida. Pro fanoušky je zápas příležitostí vidět budoucnost obou klubů i známá jména z ligových trávníků z bezprostřední blízkosti.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Slavia si pro fanoušky připravila navíc i předzápasový program. Od 13 hodin se budou v koridoru stadionu podepisovat hráči A-týmu. Konkrétně David Jurásek, David Moses a Alexandr Bužek.

Ligový šlágr už je vyprodaný

O poznání větší zájem je o tradiční derby A-týmů v 25. kole první ligy. To se uskuteční v neděli 8. března opět v Edenu. Domácí sektory jsou už vyprodané. Přesto se ještě mohou uvolnit jednotlivá místa z nevyzvednutých rezervací či od permanentkářů, kteří své místo nabídnou do prodeje.

Derby navíc přichází v době, kdy jde o čelo tabulky. Slavia vede soutěž o sedm bodů před Spartou a jako jediný tým ligy dosud neprohrála. Šlágr tak může výrazně napovědět, jak se bude vyvíjet boj o titul.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nymburk spustí opravy mostků v Tyršově ulici, část bude několik měsíců uzavřená

ilustrační snímek

V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...

26. února 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Z Hustopečí n.B. od havárie odstranili 150 tun benzenu, vyšetřování pokračuje

ilustrační snímek

Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...

26. února 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Podmínky ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou i přes oblevu výborné

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....

26. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88

26. února 2026  11:27

Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...

26. února 2026  11:24

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

26. února 2026  11:15

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

26. února 2026  11:04

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.