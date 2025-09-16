Návštěvníci se mohou těšit na německé pivo. Fanoušky zlatavého moku čekají tupláky, které naplní řízný märzen, pils a helles. Řízná tradiční hudba vyzve ke zpěvu a tanci a prostor dostanou i soutěživí jedinci.
Otevírací doba:
„Pokusíme se o český rekord v držení plného tupláku v natažené ruce, jsou nachystané i další překvapení o zajímavé ceny,“ zvou za zábavou pořadatelé pražského Oktoberfestu a dodávají: „Těšíme se na ty z vás, kteří dorazí v bavorských krojích.“
Dlouhá historie
Oktoberfest je největší lidová slavnost na světě, která se každoročně koná v Mnichově. Tradice sahá až do roku 1810, kdy se slavila svatba korunního prince Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildburghausenskou.
|
Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu
Oslavy se tak povedly, že se z nich stala pravidelná akce. V současnosti Oktoberfest přitáhne do Mnichova miliony návštěvníků z celého světa. Pije se zde především speciálně vařený märzen, podává se v litrových tuplácích a k němu klasické bavorské speciality – pečená kuřata, klobásy, vepřová kolena či preclíky. Atmosféru dotváří kapely, kolotoče a bohatý doprovodný program.
Ačkoli se festival jmenuje Oktoberfest, začíná obvykle už v polovině září a končí první říjnovou neděli.