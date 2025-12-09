Právě diagnostika má rozhodnout o dalším osudu betonových přístřešků z 60. let. Ty dlouhé roky sloužily jako úkryt před nepřízní počasí a svým atypickým vzhledem si získaly spoustu fanoušků. V lednu ale dopravní podnik oznámil, že jsou v havarijním stavu a vstup pod ně je zakázán.
Přístřešky, pod nimiž se podle pamětníků kdysi ukrývaly generace trampů či výletníků mířících na Posázavský pacifik, tak dál chátrají za plotem. A cestující i místní si budou muset na rozhodnutí o jejich budoucnosti počkat minimálně pár dalších měsíců.
Důležitý dopravní uzel
- Betonové přístřešky u nádraží v Braníku vznikly v roce 1960, kdy se tehdejší tramvajová trasa prodlužovala z konečné Ledárny právě sem. Spolu s nimi tu vyrostl i přestupní terminál, který propojoval tramvajové a autobusové linky.
- Celý uzel zažil doby, kdy tu bylo mnohem živěji než dnes. Na sousední nádraží zajížděly vlaky legendárního Posázavského pacifiku nebo spoje na Dobříš, které o víkendech vozily tisíce trampů, chalupářů i výletníků. A než byla tramvajová trať dotažena až do Modřan, sloužilo Nádraží Braník také jako klíčový přestupní bod pro obyvatele okolních sídlišť.
- V roce 2022 se začalo mluvit o tom, že by v Braníku u nádraží mohl vzniknout nový dopravní uzel. Lokalita byla vytipovaná jako vhodné místo pro novou vozovnu, kterou Praha nutně potřebuje kvůli rozšiřování tramvajových tratí.
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy tehdy dokonce zmiňoval, že by v místě mohla vzniknout i celá nová městská čtvrť. Projekt je ale momentálně u ledu, a v poslední době k němu nebyly zveřejněny žádné novinky.