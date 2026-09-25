Velké festivaly mají desítky kapel, několik pódií, tisíce lidí a program, ve kterém člověk občas potřebuje mapu. Branický Brčálník jde přesně opačným směrem. Je malý, komorní a podle pořadatele má být především příjemným setkáním lidí kolem muziky.
Čtvrtý ročník se uskuteční v sobotu 26. září od 13 do 17 hodin v areálu T.J. Kotva Braník v ulici U Ledáren. Na pódiu se vystřídají Libor Žila Tulák a Petr Feikl.
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Čtyři hodiny hudby v Braníku
Název akce může znít jako pozvánka na koupání v zelené vodě, ve skutečnosti jde ale o hudební odpoledne. Branický Brčálník pořádá zmiňovaný muzikant Petr Feikl, který se věnuje především autorské tvorbě a pohybuje se na pomezí folku a bluegrassu.
4. Branický Brčálník