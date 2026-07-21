Projekt branické vozovny je zatím v úplném začátku příprav. Praha novou vozovnu ale potřebuje kvůli rozvoji tramvajové dopravy i kapacitě stávajících areálů, které už narážejí na své limity. Zázemí má pomoct hlavně tratím na jihu metropole – například do Modřan nebo na Barrandov. Tramvaje dnes kvůli absenci vozovny musí zajíždět do vzdálenějších areálů, což prodlužuje přejezdy a zvyšuje náklady.
Do budoucna má nové zázemí usnadnit i provoz na plánovaných tratích na Nové Dvory nebo do Komořan.
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Nejen vozovna
Studii budoucího areálu si Praha nechala zpracovat už v roce 2022. Kromě samotné vozovny řeší také nové kolejové napojení, inženýrské sítě, autobusové odstavné plochy, tramvajovou smyčku, parkoviště P+R i lepší návaznost na železnici a další druhy veřejné dopravy. Součástí projektu může být také administrativní budova nebo bytový dům.
Branické nádraží má za sebou bohatou dopravní historii. Než byla tramvajová trať dotažena až do Modřan, sloužilo nádraží jako klíčový přestupní bod pro obyvatele okolních sídlišť. Dodnes tu jezdí vlaky legendárního Posázavského pacifiku.
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Přístřešky u tramvajové točny znovu ožívají
V minulém roce se o zdejší tramvajové smyčce mluvilo také v souvislosti s hranatými přístřešky nad zdejšími zastávkami. Dopravní podnik totiž zjistil, že jsou v havarijním stavu, a nechal je oplotit. Následoval jejich diagnostický průzkum.
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Nyní se zdá, že odborná analýza přinesla dobré zprávy. Část přístřešku je od června totiž opět bez oplocení a přístupná čekajícím cestujícím. Kolem některých sloupů se navíc objevily „obaly“. Podrobnější informace o konkrétním stavu přístřešků zjišťujeme u dopravního podniku.
„Domečky“ pro tramvaje