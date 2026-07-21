Braník čeká velká proměna. Důležitá vozovna u nádraží spojí MHD, bydlení i parkování

David Halatka
Marek Hýř
David Halatka, Marek Hýř
  14:46aktualizováno  22. července 10:41
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Nádraží Braník je tramvajový a autobusový přestupní terminál. Vznikl v roce...

Nádraží Braník je tramvajový a autobusový přestupní terminál. Vznikl v roce 1959. V budoucnu by zde měla vyrůst nová tramvajová vozovna. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Nádraží Braník je tramvajový a autobusový přestupní terminál městské hromadné...
Tramvajová točna v Braníku (červenec 2026)
Přístřešky na nádraží Braník nejsou v dobrém stavu. Několik měsíců byly z...
U branického nádraží je oblíbené parkoviště P+R. (červenec 2026)
14 fotografií
Praha udělala první krok k výstavbě nové tramvajové vozovny v Braníku. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Radní nyní investiční akci zařadili do seznamu připravovaných staveb.

Projekt branické vozovny je zatím v úplném začátku příprav. Praha novou vozovnu ale potřebuje kvůli rozvoji tramvajové dopravy i kapacitě stávajících areálů, které už narážejí na své limity. Zázemí má pomoct hlavně tratím na jihu metropole – například do Modřan nebo na Barrandov. Tramvaje dnes kvůli absenci vozovny musí zajíždět do vzdálenějších areálů, což prodlužuje přejezdy a zvyšuje náklady.

Do budoucna má nové zázemí usnadnit i provoz na plánovaných tratích na Nové Dvory nebo do Komořan.

Po měsících nejistoty dobrá zpráva pro Braník? Přístřešky u tramvajové točny znovu ožívají

Nejen vozovna

Studii budoucího areálu si Praha nechala zpracovat už v roce 2022. Kromě samotné vozovny řeší také nové kolejové napojení, inženýrské sítě, autobusové odstavné plochy, tramvajovou smyčku, parkoviště P+R i lepší návaznost na železnici a další druhy veřejné dopravy. Součástí projektu může být také administrativní budova nebo bytový dům.

Přístřešky na nádraží Braník nejsou v dobrém stavu. Několik měsíců byly z bezpečnostních důvodů oplocené a čekalo se na jejich diagnostiku. (červenec 2026)

Branické nádraží má za sebou bohatou dopravní historii. Než byla tramvajová trať dotažena až do Modřan, sloužilo nádraží jako klíčový přestupní bod pro obyvatele okolních sídlišť. Dodnes tu jezdí vlaky legendárního Posázavského pacifiku.

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Přístřešky u tramvajové točny znovu ožívají

V minulém roce se o zdejší tramvajové smyčce mluvilo také v souvislosti s hranatými přístřešky nad zdejšími zastávkami. Dopravní podnik totiž zjistil, že jsou v havarijním stavu, a nechal je oplotit. Následoval jejich diagnostický průzkum.

Po měsících nejistoty dobrá zpráva pro Braník? Přístřešky u tramvajové točny znovu ožívají

Nyní se zdá, že odborná analýza přinesla dobré zprávy. Část přístřešku je od června totiž opět bez oplocení a přístupná čekajícím cestujícím. Kolem některých sloupů se navíc objevily „obaly“. Podrobnější informace o konkrétním stavu přístřešků zjišťujeme u dopravního podniku.

„Domečky“ pro tramvaje

    • Pražský dopravní podnik dnes provozuje sedm tramvajových vozoven.
  • Naposledy loni dokončil novou vozovnu v Hloubětíně, která nahradila původní areál zbouraný v roce 2019.
  • Braník by se mohl stát první zcela novou tramvajovou vozovnou v metropoli po dlouhých desetiletích.
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Braník čeká velká proměna. Důležitá vozovna u nádraží spojí MHD, bydlení i parkování

Nádraží Braník je tramvajový a autobusový přestupní terminál. Vznikl v roce...

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