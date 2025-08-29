Sedíme v pražském Braníku, kousek od dávno zavřené Kovárny, kde jste začínali. Na jaký nářez – slovy z jedné z vašich písniček – si v té hospodě vzpomeneš?
Vybavuje se mi nedělní ráno, otevřeno už od osmi hodin. Sousedi dělali tombolu, prodávali lístky a vyhrávaly se vajíčka a králíci, protože někteří ještě měli hospodářstvíčka. Byla to polovesnice, přetrvával tu určitý kovozemědělský způsob života. Přes den zedník v pražské stavební obnově, doma na dvorku slepice…
Kdysi se tady pěstovalo vyhlášené zelí.
Vždyť matka Kráčmerka má ve stejnojmenném filmu pro pamětníky zelinářství v Braníku, než v „lutérii“ vyhraje činžák. Na začátku filmu jsou krásné záběry této čtvrti, cementárna, co tu kdysi bývala pod skalou. Tyhle staré uličky tam už budou, ale jinak všude okolo jen pole a zahradnictví. Zásobovali zeleninou snad půlku Prahy.
Jak dopadla nedělní loterie?
Všichni se neuvěřitelně ztřískali, protože mohli jít do hospody v neděli ráno – doma asi řekli, že je to hrozně výhodné, když můžou něco vyhrát.
Vyhráli jste něco?
Jednou přišli herci Vlastík Zavřel s Janem Hartlem, kteří spolu hráli v Realistickém divadle, dnešním Švandově, a vyhráli plato vajec. Nevěděli, co s tím, tak jsme to vzali nahoru k Bábě a dělaly se hemenexy.
Hospoda Na Bábě, další legendární hospoda, ale nahoře na kopci – teď už také zavřená. Když jsi dneska přišel do Braníka, jak to tady na tebe působí?
Je to jiné než kdysi, rušné, jezdí tu odpoledne hodně aut. Šel jsem ale jen kousek od zastávky Přístaviště, kde je zmrzlinárna, spousta maminek a dětí.
Přijel jsi tramvají?
Jo, od Vyšehradu. Cestou jsem se ještě stavil v Podolí u Mafuny, abych vyfasoval naše triko a lidi věděli, že máme svoje pivo vařené nově v plzeňské Elektrárně.
Držíte už roky stále stejnou recepturu, nebo se chuť vyvíjí podle toho, kde si ho necháte vařit?
Každý pivovar nám ho dělal trochu jinak, ale popis zůstává stejný – silnější ležák, který se dá ale příjemně pít. Není to ani lehké výčepní pivo, ani těžší speciál. Lidem chutná. Na tradičním květnovém festivalu u Vltavy kousek odsud, v areálu vedle Ledáren, ho vypili padesát sudů. A to bylo chladno.
Co jsi dělal u Vyšehradu?
Měli jsme tam s Monkey Business zkoušku loňské společné písničky Homo Sovieticus. Mimo nahrávky ve studiu jsem ji zpíval naživo zatím jen tady v Braníku a na Občanské plovárně.
Odkud jsi sem jezdil v mládí?
Ze Spořilova, kde jsem trávil čas jen do základky. Na střední už to byl ale Braník. Pak jsem se seznámil i s klukama z horního Braníka okolo Jeremenkovy ulice, kde právě byla kousek pod Dobeškou hospoda Bába. V pátek jsem se někdy sebral a odjel na celý víkend sem. Doma jsem říkal, že jedu na čundr na Braník. Byly to i docela romantické procházky.
Kapela slaví 40 let
Co to obnášelo?
Bába měla do devíti, potom jsme zamířili z kopce na Kovárnu, která měla do jedenácti, dál se šlo do „vltavské rybí“, to už bylo vedle v Podolí kousek od Dvorců. Tam to bylo do jedné, do dvou, a když měl někdo rodiče na chatě, tak jsme se ještě přesunuli k němu domů. Ráno jsme se vzbudili a šli zase na Bábu.
V hospodě jsi byl o víkendu víc než doma?
Hospody sloužily i pro výměnu informací, kde se budou hrát koncerty. Tehdy existovaly jen „kamenný telefony“, takže přes kamarády z jiných částí Prahy ses u piva dozvídal, kde bude hrát Filip Topol, později třeba i Plastici. Půjčovali jsme si vzájemně knížky, chodili na Klamovku, kam chodil i Čuňas, kolovaly undergroundové časopisy… Bylo to velmi podobné jako v Bondyho Invalidních sourozencích – komunita, která byla nespokojená, ale ne revolučně. Hospoda byla jako ostrůvek.
Co třeba vinárna Orlík?
Byla to zajímavá doba. Vinárna Orlík patřila mezi pár nočních podniků, kam jsme chodili a odkud nás nevyhazovali ani jako pankáče, ani jako skinheady. V tu dobu se o tomhle hnutí ještě moc nevědělo. Skinheadi byli ostříhaní, slušně oblečení, měli čisté boty. Neexistoval na ně žádný potlačovací program. Dá se říct, že v Orlíku pracoval osvícený personál.
Proč?
V jiných nočních podnicích upřednostňovali veksláky, ze kterých víc koukaly peníze. Možná to bylo i polohou, vinárna ležela kousek od „Národního“, objevovali se tam herci, často Sylva Turbová, občas „sklepáci“. Taky se tam vyměňovaly knížky, bylo to pěkné sraziště. Chodily tam i máničky, rázovité figurky úplně odjinud.
Vzpomeneš si na někoho?
Žabák se říkalo člověku, který chodil hrávat kulečník o peníze do pasáže k Novákům, vedle Václaváku. Taky se mu říkalo „Pavlíčkův táta“, protože měl účes jak Michal Pavlíček. Byli to lidi, kteří nikdy nepracovali.
|
Počasí nás při natáčení kupodivu neposlouchalo, říká k novému kriminálnímu seriálu režisérka Alice Nellis
Vybaví se ti nějaká postava z Braníka?
Zásadní byl Franta Sahula. Vzali jsme ho na inzerát do původní punkové kapely Spálená tlumivka, ze které později vznikly Tři sestry. Ten nás taky poprvé vytáhl na Kovárnu, že nám dají piva, kolik chceme. On už byl plnoletý, ale my měli šestnáct sedmnáct. To byly roky 1982, 1983.
A někdo další?Jiné jsme moc neznali, ale spousta místních zjevů alkoholiků z osmdesátých, možná spíš sedmdesátých let je zachycených na obalu našeho prvního alba. Vypasené štětinaté hlavy, které tam posedávaly s námi. Působily zajímavě jako celá masa.
Na skok do přítomnosti. Jak slavíte letošní čtyřicítku?
Jedeme turné po Česku, honosně tomu říkáme Rok oslav, a bude opět zakončené koncertem v O2 areně. A ještě o nás vzniká film, bude hotový už na podzim.