Festival Arena se letos přesouvá. Bratři Formani slibují skutečnou divadelní Štvanici

Pavel Hrabica
  15:02
Synové režiséra Miloše Formana už dávno překročili stín svého otce a stali se pojmem v české kultuře. Jejich letošní Festival Arena poprvé rozloží stany na ostrově Štvanice. Diváci se mohou těšit na umělce z Česka i z Evropy. Tahákem bude představení Ptačí sněm.
Bratři Petr a Matěj Formanovi jsou výraznými tvářemi nejen pražské kulturní scény už desítky let. | foto: Irena Vodáková

Zimní stadion se zlatým hokejovým leskem z roku 1947. Taky porodnice. To všechno už na ostrově mezi Karlínem a Holešovicemi bylo. Teď tam míří kultura slavných bratrů.

Festival Arena Divadla bratří Formanů poprvé rozloží své stany na ostrově Štvanice v Praze 7. A to od 4. do 25. června. Diváky čeká divadlo, nový cirkus, výtvarné dílny i program pro děti. Kromě úspěšného Ptačího sněmu z dílny bratří Formanů představí i zahraniční umělce a výstavu Imaginárium. Vstup do festivalového areálu je opět zdarma. Loď Tajemství se ale nestěhuje, zůstává na svém stálém kotvišti na náplavce u Rašínova nábřeží.

Vzdušná akrobacie, rodeo a cirkus

Ústředním představením letošního ročníku je Ptačí sněm Divadla bratří Formanů. Inscenace inspirovaná dílem perského mystika Faríduddína Attára po ročním turné po Francii a Belgii míří zpět do Prahy. Vedle Ptačího sněmu se vrací i osvědčení hosté. Francouzský vizuální umělec Boris Gibé, který diváky na Areně v roce 2018 ohromil vystoupením odehrávajícím se v originálním prostoru „sila“, představí novou performanci Anatomie touhy. Soubor Les P’tits Bras přiveze představení s prvky westernu Vent d’Oues t kombinující vzdušnou akrobacii s rodeem i cirkusem.

„Štvanice je nový začátek i návrat domů. Hledali jsme místo, které by mělo charakter a bylo otevřené, u řeky, s prostorem pro velké příběhy. Věřím, že festival bude pro diváky skutečnou divadelní Štvanicí. Díky zahraničním představením se stanou součástí celé kočovné cirkusové pouti,“ popisuje výběr nového prostoru pro konání festivalu Petr Forman, umělecký ředitel festivalu.

