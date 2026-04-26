Zimní stadion se zlatým hokejovým leskem z roku 1947. Taky porodnice. To všechno už na ostrově mezi Karlínem a Holešovicemi bylo. Teď tam míří kultura slavných bratrů.
Vstup do areálu bude opět zdarma
Festival Arena Divadla bratří Formanů poprvé rozloží své stany na ostrově Štvanice v Praze 7. A to od 4. do 25. června. Diváky čeká divadlo, nový cirkus, výtvarné dílny i program pro děti. Kromě úspěšného Ptačího sněmu z dílny bratří Formanů představí i zahraniční umělce a výstavu Imaginárium. Vstup do festivalového areálu je opět zdarma. Loď Tajemství se ale nestěhuje, zůstává na svém stálém kotvišti na náplavce u Rašínova nábřeží.
Vzdušná akrobacie, rodeo a cirkus
Ústředním představením letošního ročníku je Ptačí sněm Divadla bratří Formanů. Inscenace inspirovaná dílem perského mystika Faríduddína Attára po ročním turné po Francii a Belgii míří zpět do Prahy. Vedle Ptačího sněmu se vrací i osvědčení hosté. Francouzský vizuální umělec Boris Gibé, který diváky na Areně v roce 2018 ohromil vystoupením odehrávajícím se v originálním prostoru „sila“, představí novou performanci Anatomie touhy. Soubor Les P’tits Bras přiveze představení s prvky westernu Vent d’Oues t kombinující vzdušnou akrobacii s rodeem i cirkusem.
„Štvanice je nový začátek i návrat domů. Hledali jsme místo, které by mělo charakter a bylo otevřené, u řeky, s prostorem pro velké příběhy. Věřím, že festival bude pro diváky skutečnou divadelní Štvanicí. Díky zahraničním představením se stanou součástí celé kočovné cirkusové pouti,“ popisuje výběr nového prostoru pro konání festivalu Petr Forman, umělecký ředitel festivalu.