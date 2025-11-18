Brňáci vybrakovali Pražáky. Z Energetické olympiády v Praze si odvezli zlato

Ve dnech 6.–7. listopadu 2025 se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze uskutečnilo finále osmého ročníku Energetické olympiády pro středoškoláky. Nejvíce porotu zaujal tým Prachovky z Biskupského gymnázia v Brně se svým návrhem informační kampaně pro širokou veřejnost o sdílení energie a flexibilitě spotřeby.
Studenti Štěpán Buchta, Matěj Vévar a Jan Indra do svého popularizačního projektu zahrnuli například „energetické třídní schůzky“. Komunikační strategie a implementace by se měla odehrávat pod patronací Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Inspirace i mentoring od odborníků
Do finále se ze školního kola probojovalo 78 studentů a studentek středních škol z celé České republiky, kteří po úspěšném absolvování online kola představili své nápady na téma energetiky budoucnosti.
Finálové kolo odstartoval blok přednášek odborníků z partnerských firem, kteří studentům přiblížili aktuální témata z praxe. Tito experti se poté stali mentory týmů při přípravě jejich finálních projektů a pomáhali soutěžícím doladit návrhy po odborné i prezentační stránce.
„Každý rok nás překvapuje, jak hluboké znalosti a kreativitu středoškoláci do svých projektů vkládají. Letos byla úroveň návrhů mimořádně vysoká,“ uvedla Adéla Holasová, zakladatelka soutěže.
Druhé a třetí místo: bateriová úložiště a energeticky soběstačné město
Jakub Jan Růžička a Lukáš Kopecký z Gymnázia Jana Keplera v Praze obsadili druhé místo s projektem využití vysloužilých baterií z elektromobilů pro poskytování podpůrných služeb v elektrizační soustavě. Studenti detailně popsali celý proces – od sběru a recyklace baterií přes jejich integraci do kontejnerových úložišť až po zapojení do systému řízení stability sítě.
Třetí příčku získal tým π je rovno e; π je rovno 3 z Gymnázia Havlíčkův Brod ve složení Jakub Jakůbek, Mark Joly a Jan Prášek. Jejich projekt představil vizi energeticky nezávislého města založeného na kombinaci obnovitelných zdrojů, jejichž přebytky by byly ukládány ve formě vodíku a lokálně distribuovány obyvatelům formou zvýhodněných tarifů.
Speciální cenu generálního partnera ČEPS, a.s., získal tým Peasant Fund z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě (Ivan Boruta, Richard Beneš a Tomáš Stehlík) za projekt využívající gravitační mechanická úložiště v dolech pro sezónní akumulaci energie.
O Energetické olympiádě
Energetická olympiáda vznikla s cílem prohlubovat povědomí o energetice mezi středoškolskými studenty a propojit vzdělávání s praxí. Každoročně se jí účastní stovky týmů z celé republiky. Finále na FEL ČVUT tradičně nabízí nejen soutěžní část, ale i doprovodný program v podobě přednášek s odborníky z oboru.
Generálním partnerem soutěže je společnost ČEPS, a.s, soutěž probíhá ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.