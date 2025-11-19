Víte, jak by to dopadlo, kdyby v Brně postavili vesmírnou raketu? To, co zní jako začátek anekdoty, se ovšem v jihomoravské metropoli sakramentsky blíží realitě.
Kosmické technologie dávají práci stovkám lidí
„Jihomoravský kraj, který byl dříve známý svou precizní strojírenskou výrobou a mikroelektronikou, se v posledních letech proměnil v jedno z nejdynamičtějších evropských center kosmického průmyslu. Více než třicet firem v regionu se věnuje satelitním a kosmickým technologiím, které dohromady zaměstnávají přes čtyři sta odborníků, jejichž počet za poslední tři roky vzrostl o dvacet pět procent,“ uvádějí zástupci platformy Brno Space Cluster, která propojuje zdejší start-upy s investory a sdružuje přední hráče místního kosmického ekosystému.
Tato platforma v těchto dnech představuje české kosmické know-how na mezinárodní scéně Space Tech Expo Europe v německých Brémách. „Na veletrhu ukáže Jihomoravský kraj celé spektrum svých kosmických projektů – od vývoje satelitů a pohonných systémů až po zpracování dat přímo na oběžné dráze,“ dodává tým brněnské platformy.
Satelitní data analyzují v reálném čase
Společnost TRL Space v Německu představí takzvanou deployer CAVE, zařízení pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země, technologie od satelitního systému TRAP až po filament pro 3D tisk a také nové testovací prostory vybudované ve svém brněnském sídle. Dalším vystavovatelem je společnost Zaitra, která posouvá zpracování dat přímo do vesmíru díky svému AI edge systému SKAISEN.
„Ten dokáže analyzovat satelitní data v reálném čase a poskytovat uživatelům na Zemi okamžitě využitelné výstupy. Prezentovat se dále bude Inpraise Systems – firma zaměřující se na nové generace elektrických pump pro raketové motory, vyvíjené ve spolupráci s NAMMO. V neposlední řadě se představí společnost Groundcom, která zajišťuje hladkou satelitní komunikaci prostřednictvím své globální sítě Ground Station-as-a- Service. Ta umožňuje efektivní a flexibilní provoz po celém světě,“ uzavírá tým Brno Space Cluster.