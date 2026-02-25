Znáte škádlivé české pořekadlo: Kdo nevěří, ať tam běží? Ve spojitosti se Sofijským náměstím v Modřanech, kde byl před více než měsícem odhalen památník zesnulého místního kocoura Mikeše, toto tvrzení platí dvojnásob.
Příběh takzvaného chlupatého Starosty z Modřan, který byl po osm let svého života místní hvězdou, totiž mezi místními rezonuje dál. A je úplně jedno, že o svůj poslední kočičí život přišel přátelský „domácí“ mazlíček již před více než rokem. A že od odtajnění bronzové sochy na jeho památku uplynulo již několik týdnů.
Chlupatý kamarád
„Mikeše jsem dost dobře znal. Bydlím tady na kopci, kousek od náměstí, takže na mě ten rošťák pravidelně vyskakoval odněkud z křoví a chtěl podrbat na břichu. Až později jsem zjistil, že jde o kočičí celebritu, která má i svou stránku na sociálních sítích. Za toulavého kamaráda jej považovali i v místní restauraci Vratislav, kde byl jako doma, u bankomatu či v květinářství. Mikeš ale svého majitele měl. Starého pána, který tu někde bydlí,“ vyprávěl deníku Metro zhruba třicetiletý sympaťák Tomáš, kterého jsme na Sofijském náměstí odchytili ve chvíli, kdy právě procházel kolem.
Podobných rozmluv jsme během naší krátké návštěvy pietního místa s bronzovou sochou, která je pevnou součástí lavičky naproti zdejší prodejny Pepco, absolovovali hned několik. Dvojice seniorek, které se představily jako Drahomíra a Miloslava, například deníku Metro vyprávěla, jak jim zvířecí kamarád od své smrti chybí.
„Bronzová soška pod platany, jaká tu před časem díky sbírce několika místních lidí vznikla, tu nahradila takovou ošklivou betonovou obrubu. Mikešek by z ní měl určitě velikou radost,“ shodují se modřanské seniorky.
Vandalovzdorná celebrita
Slavný Mikeš z Modřan tak bude na Sofijském náměstí už navždy. A nikdy už odsud neuteče. U pomníku jsme se narychlo potkali také se starostou Prahy 12 Vojtěchem Kosem. Společně jsme se divili tomu, že kovový Mikeš naprosto nadpřirozeným způsobem odolává nenechavcům a vandalům. Na lavičce vedle Mikeše je všehovšudy jedna čmáranice fixou. A o té starosta tvrdí, že se tam objevila ještě před umístěním sochy.
Modřany chtějí kočičí pomník. Sochu má také londýnský Bob, páníčka vytáhl ze závislosti
„Vandalové se soše naštěstí vyhýbají a naopak se zde objevují dárky a svíčky. Za nás je to pěkná připomínka Mikeše a hlavně zajímavé místo, u kterého se kolemjdoucí vždy zastaví. Navíc to vyvolalo poměrně rozsáhlou publicitu a Praha 12 je díky Mikešovi známá v celé republice,“ chlubí se Kos a ukazuje nám prostřednictvím displeje svého telefonu náhledy e-mailů.
„Chodí nám z mnoha míst zprávy typu, jak se jim soška a tento počin líbí. Třeba tady mi psali manželé z Velkých Opatovic v okrese Blansko, cituji: ‚Moc vám fandíme a děkujeme ... je to fakt krásný... Socha proslavila vás i Modřany.‘ Mám z toho velkou radost,“ usmívá se starosta, podle kterého pomohl i mediální zájem, který počin daleko za hranicemi hlavního města vzbudil.
„O tom, že to lidi zajímá, vypovídá i počet lajků na sociálních sítích. Jsou to naše nejlajkovanější a nejsdílenější příspěvky,“ uzavírá pro deník Metro starosta Kos.
