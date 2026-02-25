Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes měsíc. Chlupatý starosta však neúnavně dál proslavuje dvanáctou pražskou městskou část.
Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Mikeš ke králem Modřan už navždy. | foto: Metro.cz

Lavička vedle Mikeše je počmáraná. Prý to tak už bylo.
Lavička vedle Mikeše je počmáraná. Prý to tak už bylo.
Lidé nosí k soše nejrůznější drobnosti.
Loni vyšla i kniha Modřanský Mikeš od Petry Lecnarové.
37 fotografií

Znáte škádlivé české pořekadlo: Kdo nevěří, ať tam běží? Ve spojitosti se Sofijským náměstím v Modřanech, kde byl před více než měsícem odhalen památník zesnulého místního kocoura Mikeše, toto tvrzení platí dvojnásob.

Příběh takzvaného chlupatého Starosty z Modřan, který byl po osm let svého života místní hvězdou, totiž mezi místními rezonuje dál. A je úplně jedno, že o svůj poslední kočičí život přišel přátelský „domácí“ mazlíček již před více než rokem. A že od odtajnění bronzové sochy na jeho památku uplynulo již několik týdnů.

Sochu Mikeše najdete na Sofijském náměstí pod platanem.

Chlupatý kamarád

„Mikeše jsem dost dobře znal. Bydlím tady na kopci, kousek od náměstí, takže na mě ten rošťák pravidelně vyskakoval odněkud z křoví a chtěl podrbat na břichu. Až později jsem zjistil, že jde o kočičí celebritu, která má i svou stránku na sociálních sítích. Za toulavého kamaráda jej považovali i v místní restauraci Vratislav, kde byl jako doma, u bankomatu či v květinářství. Mikeš ale svého majitele měl. Starého pána, který tu někde bydlí,“ vyprávěl deníku Metro zhruba třicetiletý sympaťák Tomáš, kterého jsme na Sofijském náměstí odchytili ve chvíli, kdy právě procházel kolem.

Líbí se vám Mikešův pomník?

Podobných rozmluv jsme během naší krátké návštěvy pietního místa s bronzovou sochou, která je pevnou součástí lavičky naproti zdejší prodejny Pepco, absolovovali hned několik. Dvojice seniorek, které se představily jako Drahomíra a Miloslava, například deníku Metro vyprávěla, jak jim zvířecí kamarád od své smrti chybí.

Lavička vedle Mikeše je počmáraná. Prý to tak už bylo.

„Bronzová soška pod platany, jaká tu před časem díky sbírce několika místních lidí vznikla, tu nahradila takovou ošklivou betonovou obrubu. Mikešek by z ní měl určitě velikou radost,“ shodují se modřanské seniorky.

Vandalovzdorná celebrita

Slavný Mikeš z Modřan tak bude na Sofijském náměstí už navždy. A nikdy už odsud neuteče. U pomníku jsme se narychlo potkali také se starostou Prahy 12 Vojtěchem Kosem. Společně jsme se divili tomu, že kovový Mikeš naprosto nadpřirozeným způsobem odolává nenechavcům a vandalům. Na lavičce vedle Mikeše je všehovšudy jedna čmáranice fixou. A o té starosta tvrdí, že se tam objevila ještě před umístěním sochy.

Modřany chtějí kočičí pomník. Sochu má také londýnský Bob, páníčka vytáhl ze závislosti

„Vandalové se soše naštěstí vyhýbají a naopak se zde objevují dárky a svíčky. Za nás je to pěkná připomínka Mikeše a hlavně zajímavé místo, u kterého se kolemjdoucí vždy zastaví. Navíc to vyvolalo poměrně rozsáhlou publicitu a Praha 12 je díky Mikešovi známá v celé republice,“ chlubí se Kos a ukazuje nám prostřednictvím displeje svého telefonu náhledy e-mailů.

Lidé nosí k soše nejrůznější drobnosti.

„Chodí nám z mnoha míst zprávy typu, jak se jim soška a tento počin líbí. Třeba tady mi psali manželé z Velkých Opatovic v okrese Blansko, cituji: ‚Moc vám fandíme a děkujeme ... je to fakt krásný... Socha proslavila vás i Modřany.‘ Mám z toho velkou radost,“ usmívá se starosta, podle kterého pomohl i mediální zájem, který počin daleko za hranicemi hlavního města vzbudil.

Improvizovaný kočičí pomník na Sofijském náměstí, v Mikešově rajonu, kde za něj truchlící obyvatelé loni zapalovali svíčky.

„O tom, že to lidi zajímá, vypovídá i počet lajků na sociálních sítích. Jsou to naše nejlajkovanější a nejsdílenější příspěvky,“ uzavírá pro deník Metro starosta Kos.

Nejen Mikeš, ale i filmový kocour Bob či tulák z Tallinu

  • Pomník připomínající pohádkovou postavu slavnějšího kolegy z knížky Josefa Lady – kocoura Mikeše – byl odhalen u Hrusického potoka již v roce 2018.
  • Stavět pomníčky skutečným zesnulým zvířecím celebritám však
    nebývá v tuzemsku příliš zvykem. V zahraničí jde naopak o poměrně
    běžný trend. Nejznámějším příkladem je patrně toulavý kocour Bob,
    respektive jeho bronzová socha v životní velikosti, jež byla v roce
    2021 odhalena v Islington Green v Londýně.
  • Jeho páníčkem byl někdejší bezdomovec James Bowen, kterého
    pouliční kočka vytáhla z drogové závislosti. Bowen nakonec napsal o
    jejich vztahu bestsellerovou knihu, která byla v roce 2016
    zfilmována.
  • „Kocour Bob, dojemný a povznášející film, který vznikl
    podle skutečného příběhu popsaného v mezinárodním knižním
    bestselleru, vezme za srdce každého,“ komentuje děj snímku jeho
    tuzemský distributor Bontonfilm.
  • Sochy se ovšem ve světě nestaví jen kočkám. Symbolem jedné z
    čtvrtí v estonském Tallinnu se před několika lety stal toulavý pes
    Zorik. Černobílý kříženec zde žil dlouhá léta, poté však musel město
    opustit, aby dožil na venkově. Některým obyvatelům Tallinnu však
    chyběl natolik, že mu v roce 2020 postavili sochu. Ta zde slouží jako
    pocta potulným zvířatům.

Takto vypadá socha Mikeše z Hrusic.

