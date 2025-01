Porovnali jsme ceník veřejných kluzišť. V hlavním městě si můžete zabruslit dokonce i zadarmo

Kluziště Václavák stojí na dvě hodiny 200 korun, děti platí 100 korun. Otevřeno je denně od 9 do 21 hodin.

Na kluzišti River Rink Karlín se bruslí každý den od 9 do 22 hodin. Dospělí tu za celodenní bruslení zaplatí 170 korun, děti do 15 let jen 110 korun. Brusle si půjčíte za 170 korun, děti je mají za 110 korun.

Kluziště Vyšehrad stojí na celý den 150 korun, pro děti 130 korun. Půjčovné je pro dospělé 130 korun, pro děti do 15 let 100 korun. Ve všední dny mají otevřeno od 13 do 21 hodin. O víkendu otevírá už v 9 dopoledne.

Na lodi Petra u Rašínova nábřeží vyjde hodina a půl bruslení na 150 korun. Děti do 120 cm bruslí zdarma. Půjčovné stojí 150 korun. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 14 do 21 hodin, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 10 hodin do 22 hodin a v neděli od 10 do 21 hodin.

Kluziště na lodi Petra

Bruslení pod žižkovskou věží stojí 150 korun, děti do 14 let ho mají za 100 korun a děti do 100 cm jen za 50 korun. Zapůjčení bruslí vyjde na 100 korun. Bruslí se v dvouhodinových blocích. Ty ve všední den začínají v 15 hodin a končí ve 20 hodin. O víkendu se bruslí už od 9 dopoledne.

U obchodního centra Westfield Chodov se bruslí za 150 korun, děti a senioři za 90 korun. Půjčovné je pro dospělé 130 korun, pro děti a seniory 90 korun. Bruslí se ve všední dny od 10 do 21 hodin, o víkendech od 9 hodin.

Na Letné dáte za dvouhodinové vstupné 140 korun, děti do 15 let bruslí za stovku a děti z Prahy 7 zdarma. Otevřeno je od 9 do 21 hodin.

Na Letenské pláni v Praze byl zahájen provoz kluziště (1. prosince 2017).

Kluziště Na Františku stojí 140 korun, děti do 15 let platí 80 korun. Senioři nad 65 let mají od 8 do 16 hodin bruslení zdarma. Otevřeno je ve všední dny od 8 do 18.45, v sobotu od 8 do 20.45 a v neděli od 8 do 19.30.

Na Pražačce se bruslí za 130 korun, děti za 90 korun. Ve všední dny je otevřeno od 14 do 21, o víkendu od 9 do 21 hodin.

Kluziště v parku Zahrádky stojí na celý den 120 korun, děti do 15 let zaplatí 60 korun. Brusle si půjčíte za 130 korun, pro děti jsou za 90 korun. Otevřeno je od 9 do 20 hodin.

Střešní kluziště najdete na Novém Smíchově. Otevřeno je každý den od 9 do 20 hodin. Dospělí se projedou za 120 korun, děti do 15 let za 60 korun. Půjčovné bruslí je pro dospělé 130 korun, pro děti 90 korun.

Ice Arena Černý Most vyjde na dvě hodiny na 120 korun. Otevřené je od pondělí do čtvrtka od 9 do 20 hodin a od pátku do neděle od 9 do 21 hodin.

Venkovní kluziště Gutovka je dostupné za 110 korun, pro děti za 90 korun, půjčení bruslí stojí 60 korun a otevřeno mají od 8 do 21 hodin.

Kluziště před OC Arkády Pankrác stojí na celý den 100 korun, děti do 6 let ho mají zdarma, půjčení bruslí vyjde na 80 korun. Provozní doba je od 9 do 21 hodin.

Kluziště u Arkád Pankrác

Na Ládví se bruslí za 100 korun, děti do 130 cm za 55 korun. Půjčovné je 100 korun. Otevírací doba je ve všední dny od 14 hodin do 18.30. O víkendu je otevřeno už od 9 hodin dopoledne.

Na kluzišti Podolí se bruslí za 90 korun, děti do 6 let ho mají zdarma. Půjčení bruslí vyjde na 80 korun. Ve všední dny je otevřeno od 14 do 19 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin.

Kluziště Löwitův mlýn stojí 90 korun, děti do 130 cm bruslí za 50 korun, půjčení bruslí stojí 80 korun. Ve všední dny je otevřeno od 14 do 19 hodin. O víkendu už od 9 hodin.

U KD Krakov si zabruslíte za 90 korun, děti do 130 cm dají jen 80 korun. Stejně stojí i půjčení bruslí. Bruslí se od 14 do 19 hodin a o víkendu už do 9 hodin.

Kluziště Podviňák má denně otevřeno od 11 do 20 hodin. Dospělí bruslí za 90 korun, děti do 8 let za 60 korun. Půjčovné je 80 korun.

V sadech Svatopluka Čecha je vstupné za 80 korun, děti do 6 let bruslí zdarma. Půjčovné bruslí je 80 korun. Otevřeno je od 14 do 20 hodin. O víkendu už od 9 hodin.

Kluziště na Sofijském náměstí stojí 80 korun. Děti do 6 let bruslí zdarma. Půjčení bruslí vyjde na 80 korun. Otevřeno je od 14 do 20 hodin. O víkendu už od 8 hodin.

Kluziště na Sofijském náměstí

V Praze 15 se bruslí mezi ulicemi Hornoměcholupská a U Golfu. Zábava vyjde na 80 korun, pro děti do 6 let je zdarma. Bruslí se od 14 do 19 hodin. O víkendu už od 9 hodin.

V Grébovce se sklouznete za 80 korun, děti do 6 let bruslí zdarma. Půjčovné je 80 korun. Provozní doba je od 14 do 20 hodin, o víkendu se bruslí už do 9 hodin.

Kluziště Harfa stojí 70 korun, pro děti do 15 let jen 40 korun. Bruslí se od 14 do 19 hodin, v sobotu od 13 do 21 a v neděli od 13 do 19 hodin.

Na Folimance se bruslí za 50 korun, děti do 6 let ho mají zdarma. Půjčovné vyjde na 100 korun. Otevřeno je od 14 do 20 hodin a o víkendu už od 9 hodin.

Kluziště u smíchovské náplavky

Zdarma si zabruslíte u Smíchovské náplavky. Brusle vám půjčí za 130 korun, dětem za 90 korun. Otevřeno mají od 12 do 21 hodin. O víkendu už od 9 hodin.

Za vstup na led se neplatí ani na Vypichu, kde vám brusle půjčí za 130 korun a dětem za 100 korun. Otevřeno mají od 9 do 21 hodin.