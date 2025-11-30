Brutalistní budova urologie hledí na porodnici i magistrálu. Už 50 let

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
Urolog Eduard Hradec nepatřil ke „světoznámým“ postavám společenských rubrik časopisů. V českém zdravotnictví však zanechal hlubokou brázdu. Stál u zrodu urologie jako samostatné disciplíny a položil základy její vysoké prestiže.
Urologická klinika VFN.

Urologická klinika VFN. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Urologická klinika VFN
Zakladatel kliniky Eduard Hradec
Model Urologické kliniky
Urologická klinika na Karlově
24 fotografií

Tento článek sice není o lékaři, kterého jeho následovníci připomínají s úctou. Jenže profesora Hradce nemůžeme pominout už proto, že i on má velký podíl na tom, jak tři architekti ( Vratislav Růžička, Eva Růžičková a Boris Rákosník) budovu, která je s ohledem na dobu vzniku v tehdy oblíbeném brutalistním stylu, koncipovali.

Připomenutí zakladatele Urologické kliniky Eduarda Hradce ve vstupní hale

Kde se vzal brutalistní styl?

    • Neznalí považují tuto architekturu za výtvor brutálních totalitních režimů, především toho sovětského. S brutalitou tohoto druhu a se Sovětským svazem nemá brutalistní architektura nic společného. V zemi Sovětů je podobných staveb pomálu.
    • Brutalismus je moderní architektonický styl, který svůj vrchol zažíval v letech 1954–1970. Název vychází z francouzského (béton) brut, (režný, neomítaný, pohledový beton).
    • Jedná se o styl bohatý na opakování a pravidelnost. Brutalismus ovšem tuto základní koncepci obohacuje autorskými prvky, zpravidla mohutně formovanými a často také nepravidelnými betonovými plochami. Použitý beton má strukturu získanou odléváním do záměrně drsného a hrubého dřevěného bednění.
    • Stavby tohoto druhu najdete bohatě například ve Francii, Velké Británii, v zemích bývalé Jugoslávie.
    • Mezi české „brutalistní architekty můžeme zařadit například Karla Filsaka, manžele Věru a Vladimíra Machoninovi, Miroslava Masáka, Karla Pragera, Karla Bubeníčka a další.
    • K významným stavbám u nás patří Nová scéna Národního divadla, budova bývalého Federálního shromáždění ČSSR, hala Hlavního nádraží v Praze, obchodní dům Prior v Olomouci nebo Hotel InterContinental (nyní Fairmont Golden Prague). PH

Když se mu podařilo na sklonku šedesátých let minulého století prosadit výstavbu samostatné budovy, musel spolu s architekty „prošmejdit“ pracoviště podobného charakteru i v zahraničí, aby si pak mohli společně říkat, co kde bude a jak to má správně fungovat.

Vše pod jednou střechou, chválí si lékaři

Že to on i architekti provedli víc než dobře, to potvrzují i ti, kteří tu v současnosti pracují. „Výhodou toho, že jsme soustředěni v jednom objektu, je, že nemusíme přecházet z pavilonu do pavilonu, operační sály, ordinace i lůžková oddělení jsou v jedné budově,“ hodnotí plusy stavby současný přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Viktor Soukup.

Urologická klinika na Karlově. Nápis nedaleko od kliniky se dá vztáhnout i na ni. Stavba v sobě soustředí vše, co lékaři potřebují, aniž by putovali z budovy do budovy.

Ale také nezastírá, že budova po stránce energetické i technologické za padesát let od svého otevření už zastarala. Člověk v padesáti letech také potřebuje údržbu, na tom se shodnou nejen lékaři. Takže, až se sejdou peníze, majestátní brutalistní stavbu na pražském Karlově, dům mezi magistrálou a porodnicí U Apolináře, velká rekonstrukce nemine.

Uvnitř se projdete minulým stoletím

Uvědomíte si to zvláště v zimě, když od hliníkových oken znatelně táhne. I když tady mají lékaři už špičkové vybavení, například robotický operační sál, který už zvládl přes sedm set operací, pracovní život v retrostylu se hodí spíš pro natáčení dobových filmů a pacienti i personál by si zasloužil moderní prostředí.

„Hrozilo, že se klinika stane chráněnou památkou, naštěstí se tak nestalo,“ raduje se upřímně ředitel VFN David Feltl. O brutalistní architekturu je zájem a některé stavby u nás se na seznam památek dostaly. Ta radost není nijak škodolibá, ale kdyby se klinika zařadila mezi chráněné památky, její rekonstrukce by byla náročná i drahá.

Urologická klinika VFN.

Na druhou stranu se tady otevírá obrovská šance pro přemýšlivé architekty, kteří mohou sladit architektonickou brutalistní minulost s 21. stoletím. Jenže je to zatím relativně daleká hudba budoucnosti. že to být zajímavá inspirace i pro další práce podobného charakteru.

Skvost od výjimečných českých sklářů

Klinika v sobě skrývá jeden unikátní umělecký skvost. Ve vstupní hale, hned proti vchodu, je plastika, nazvaná Rodina, od dvou českých významných sklářů. Manželů Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.

Skleněná plastika Rodina od Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského ve vstupní hale

Ani jeden z nich už nežije, paní architektku jsem naštěstí ještě měl možnost poznat u ní doma v Železném Brodě. Výpravnou fotografickou publikaci o společném životě a práci obou sklářů s jejím podpisem uchovávám jako oko v hlavě.

Brutalismus, kam oko dohlédne

Od kliniky se nemusíte vydávat nijak daleko, abyste narazili i na další podobné architektonické výtvory. Pár minut chůze severním směrem v ulici Na Bojišti, v těsném sousedství známého švejkovské Hospody u Kalicha, je nepřehlédnutelná budova Centrálního dispečinku dopravních podniků.

Centrální dispečink pražských dopravních podniků Na Bojišti.

Kdybyste pokračovali dál na Vinohradskou třídu, tak na jejím konci nad Václavským náměstím stávala donedávna budova Transgasu. Její demolice vyvolala mezi příznivci brutalistní architektury velké vášně.

Opačným směrem na jih od Urologické kliniky, když přejdete Nuselský most, se nad stanicí metra Pražského povstání, zvedá nepřehlédnutelná stavba bývalého Centrotexu.

Brutalistní stavba Centrotexu nad metrem Pražského povstání

Brutalismus na Karlově v číslech

  • V roce 1975 byla oficiálně založena Urologická klinika pod vedení Eduarda Hrubce. Tehdy byla dokončená i hrubá stavba kliniky.

Model Urologické kliniky

  • Oficiální zahájení provozu se odehrálo v roce 1976.
  • Slavnostní otevření si nenechal ujít tehdejší federální premiér Lubomír Štrougal. Na zahájení byli pozváni i herec Karel Höger a operní pěvec Eduard Haken.
  • Stavba vyšla na 168 milionů korun československých.
  • Na výzdobě interiéru se podíleli vedle Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského také František Jiroudek, Karel Souček, Arnošt Paderlík, Oldřich Oplt a Josef Kilián.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Praha

Praha

Spanilá jízda vánoční flotily DPP ulicemi Prahy.

vydáno 30. listopadu 2025  13:52

Staroměstské náměstí se proměnilo v zářivou kulisu předvánoční Prahy, když zde slavnostně rozsvítili vánoční strom. Tisíce návštěvníků zaplnily každý kout náměstí a s nadšením sledovaly okamžik, kdy...

vydáno 30. listopadu 2025  13:44

Výstava vánočních motivů Josefa Lady, prosklený box jeho pracovny, stánkaři se svařákem, klobáskami i vánočními ozdobami a dárky zaplnili až do 6.ledna 2026 náměstí
před pražskou radnicí. Adventní...

vydáno 30. listopadu 2025  13:42

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselé vánoce přeje váš DPP to byl slogan Vánoční flotily tramvají a autobusů v Praze. Největším lákadlem byla tradiční Mazačka s andělem Gabrielem a jeho hlásnou troubou.

vydáno 30. listopadu 2025  13:38

Čtyřmetrová socha ve tvaru podkovy připomene tradici kunovické Jízdy králů

Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích....

Neobvyklá dominanta má v budoucnu stát v centru Kunovic. Připomínat bude tradici Jízdy králů, která je součástí města více než sto let. Čtyřmetrovou sochu v blízkosti radnice navrhl a vytvoří...

30. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Tisíce lidí v sobotu sledovaly první průvod svátečně nazdobených vozů z flotily pražského dopravního podniku. Tramvaje, autobusy i trolejbus budou pražskými ulicemi korzovat až do Tří králů.

30. listopadu 2025  12:32

Lidé mohou hlasovat o nejzajímavější příběh pravěké dívky z Mladečských jeskyní

ilustrační snímek

Fandové jeskyní, historie a literatury mohou až do konce letošního roku hlasovat o nejzajímavějším příběhu pravěké dívky Mlady, jejíž 31.000 let staré...

30. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  10:45

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze.

V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po...

30. listopadu 2025  12:02

Brutalistní budova urologie hledí na porodnici i magistrálu. Už 50 let

Urologická klinika VFN.

Urolog Eduard Hradec nepatřil ke „světoznámým“ postavám společenských rubrik časopisů. V českém zdravotnictví však zanechal hlubokou brázdu. Stál u zrodu urologie jako samostatné disciplíny a položil...

30. listopadu 2025

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

VIDEOSTREAM ZDARMA: Setkání lídrů českého stavebnictví

30. listopadu 2025  11:28

Brněnské děti se díky projektu Vesny zapojily do utváření veřejného prostoru

BrnÄ›nskĂ© dÄ›ti se dĂ­ky projektu Vesny zapojily do utvĂˇĹ™enĂ­ veĹ™ejnĂ©ho prostoru

Děti mladšího školního věku se díky projektu Budoucnost je teď Ženského vzdělávacího ústavu Brno – Vesna zapojily do analýzy a utváření veřejného prostoru,...

30. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.