Tento článek sice není o lékaři, kterého jeho následovníci připomínají s úctou. Jenže profesora Hradce nemůžeme pominout už proto, že i on má velký podíl na tom, jak tři architekti ( Vratislav Růžička, Eva Růžičková a Boris Rákosník) budovu, která je s ohledem na dobu vzniku v tehdy oblíbeném brutalistním stylu, koncipovali.
Kde se vzal brutalistní styl?
Když se mu podařilo na sklonku šedesátých let minulého století prosadit výstavbu samostatné budovy, musel spolu s architekty „prošmejdit“ pracoviště podobného charakteru i v zahraničí, aby si pak mohli společně říkat, co kde bude a jak to má správně fungovat.
Vše pod jednou střechou, chválí si lékaři
Že to on i architekti provedli víc než dobře, to potvrzují i ti, kteří tu v současnosti pracují. „Výhodou toho, že jsme soustředěni v jednom objektu, je, že nemusíme přecházet z pavilonu do pavilonu, operační sály, ordinace i lůžková oddělení jsou v jedné budově,“ hodnotí plusy stavby současný přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Viktor Soukup.
Ale také nezastírá, že budova po stránce energetické i technologické za padesát let od svého otevření už zastarala. Člověk v padesáti letech také potřebuje údržbu, na tom se shodnou nejen lékaři. Takže, až se sejdou peníze, majestátní brutalistní stavbu na pražském Karlově, dům mezi magistrálou a porodnicí U Apolináře, velká rekonstrukce nemine.
Uvnitř se projdete minulým stoletím
Uvědomíte si to zvláště v zimě, když od hliníkových oken znatelně táhne. I když tady mají lékaři už špičkové vybavení, například robotický operační sál, který už zvládl přes sedm set operací, pracovní život v retrostylu se hodí spíš pro natáčení dobových filmů a pacienti i personál by si zasloužil moderní prostředí.
„Hrozilo, že se klinika stane chráněnou památkou, naštěstí se tak nestalo,“ raduje se upřímně ředitel VFN David Feltl. O brutalistní architekturu je zájem a některé stavby u nás se na seznam památek dostaly. Ta radost není nijak škodolibá, ale kdyby se klinika zařadila mezi chráněné památky, její rekonstrukce by byla náročná i drahá.
Na druhou stranu se tady otevírá obrovská šance pro přemýšlivé architekty, kteří mohou sladit architektonickou brutalistní minulost s 21. stoletím. Jenže je to zatím relativně daleká hudba budoucnosti. že to být zajímavá inspirace i pro další práce podobného charakteru.
Skvost od výjimečných českých sklářů
Klinika v sobě skrývá jeden unikátní umělecký skvost. Ve vstupní hale, hned proti vchodu, je plastika, nazvaná Rodina, od dvou českých významných sklářů. Manželů Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.
Ani jeden z nich už nežije, paní architektku jsem naštěstí ještě měl možnost poznat u ní doma v Železném Brodě. Výpravnou fotografickou publikaci o společném životě a práci obou sklářů s jejím podpisem uchovávám jako oko v hlavě.
Brutalismus, kam oko dohlédne
Od kliniky se nemusíte vydávat nijak daleko, abyste narazili i na další podobné architektonické výtvory. Pár minut chůze severním směrem v ulici Na Bojišti, v těsném sousedství známého švejkovské Hospody u Kalicha, je nepřehlédnutelná budova Centrálního dispečinku dopravních podniků.
Kdybyste pokračovali dál na Vinohradskou třídu, tak na jejím konci nad Václavským náměstím stávala donedávna budova Transgasu. Její demolice vyvolala mezi příznivci brutalistní architektury velké vášně.
Opačným směrem na jih od Urologické kliniky, když přejdete Nuselský most, se nad stanicí metra Pražského povstání, zvedá nepřehlédnutelná stavba bývalého Centrotexu.
Brutalismus na Karlově v číslech