Brzdí? Novou petřínskou lanovku testují už bez ochranných fólií. Kdy se svezou cestující?

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:52
Sledovat Metro na Googlu
Na Petříně se znovu něco děje. Nové vozy lanovky už vyjely na trať. A tentokrát v plné kráse, bez ochranných fólií a montážních obalů. Praha tak dostala první pořádný pohled na to, jak bude obnovená atrakce vypadat při ostrém provozu.
Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100.

Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100. | foto: ROPID

Podobu nových vozů navrhla designérka Anna Marešová.
Nové vozy lanové dráhy Petřín vyjely na trať v plné parádě bez ochranných...
Tento týden budou technici výrobce ze skupiny Doppelmayr Group provádět na...
Nová lanovka na Petřín má prosklené boky i střechu.
5 fotografií

Práce na nové petřínské lanovce vstupují do další důležité fáze. Technici v těchto dnech ladí dopravní a řídicí systém obou vozů. Tento týden čekají lanovku ověřovací jízdy zaměřené hlavně na brzdový systém. Celý proces vyvrcholí takzvanými zábrzdnými zkouškami.

Pokud se vše obejde bez komplikací, budou následovat povolovací procesy a získání průkazů způsobilosti pro oba vozy. Poté začne zkušební provoz bez cestujících. První lidé by se podle současných plánů mohli svézt už letos v září.

Nová lanovka na Petřín má prosklené boky i střechu.

Nejezdí už rok a půl

Petřínská lanovka je mimo provoz od září 2024. Problémy způsobily silné deště, které výrazně zhoršily stav tratě. Místo dílčích oprav tak přišla kompletní rekonstrukce celé dráhy.

Líbí se vám nová lanovka na Petřín?

Velkou pozornost budí i samotná podoba nových vozů. Jejich design navrhla česká designérka Anna Marešová, která vsadila na moderní vzhled i výrazné detaily. Když se kabinky na trati budou míjet, „mrknou“ na sebe. Část veřejnost ale kritizuje její prosklené boky a střechu. Někteří lidé se bojí, že v kabince bude v létě velké vedro.

Vozí turisty i studenty

  • Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím. Nabízí nevšední výhled na město a zájemce vyveze k Petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně.
  • Je také součástí pražské MHD, kterou využívají například studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, dětská hřiště nebo zahrady a sady na Petříně.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury

Petr Šíla, ředitel Domu kultury Teplice.

Letos bude Petr Šíla poprvé dohlížet na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích jako ředitel kulturního domu, který festival organizuje. Řadu let „Lázeňskou“ vnímal jako návštěvník, nyní chce své...

25. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív

Muž způsobil nehodu pod vlivem alkoholu a udal se. (20. května 2026)

Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na sebe potom zavolal policii a přiznal se. Nadýchal čtyři promile. Navíc se ukázalo, že má platný zákaz...

25. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Sjezd sudetských Němců skončil. Do Česka by se mohl vracet, navrhl Posselt

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností...

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) svůj sjezd v Brně. Na akt do Kounicových kolejí, které za druhé světové...

25. května 2026  7:02,  aktualizováno 

OVAK rozšiřuje možnosti náhradního zásobování. Nově pomůže i balená voda

Společnost OVAK rozšiřuje systém náhradního zásobování vodou o balenou pitnou vodu. Nové opatření posílí schopnost pružně reagovat v krizových situacích, kdy je standardní dodávka vody přerušena a...

25. května 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha kvůli vedrům zakázala rozdělávání ohňů. Kde všude omezení platí?

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

Praha kvůli teplému počasí a dlouhotrvajícímu suchu zakázala rozdělávání ohňů. Omezení začalo platit v neděli v 11 hodin a potrvá až do odvolání. Město reaguje na výstrahu Českého...

25. května 2026  11:51

Výstava Terra Aurea v Písku představí největší český zlatý nuget

ilustrační snímek

Největší dochovaný zlatý nuget v Česku si budou moci lidé od pátku prohlédnout na výstavě Terra Aurea v Písku. Prácheňské muzeum představí nález 21 kousků...

25. května 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Lesní klub bojuje o přežití, děti mu odlákala levnější městská školka

Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s...

Nenutí zde děti dojídat jídlo, když nemají hlad. Nemusejí ani potlačovat emoce nebo být stejné jako ostatní. Lesní klub Muhu v Dobré Vodě na Jablonecku funguje osmým rokem. Po otevření městské lesní...

25. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Úrazová nemocnice v Brně bude mít vlastní magnetickou rezonanci

ilustrační snímek

Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několikaletém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji již nebude muset pacienty odesílat do jiných...

25. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

VIDEO: Na benzince začalo kvůli závadě hořet auto, plameny ho zcela pohltily

Požár vozidla na čerpací stanici v Plzni. (25. května 2026)

Nebezpečná situace se v pondělí ráno odehrála na čerpací stanici v Plzni. Začalo tam hořet osobní vozidlo. Řidička z něj stačila včas vystoupit a vyndat si z něj věci. Plameny zachvátily celé auto.

25. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Žalobce se nebránil proti vydání elektroniky v bitcoinové kauze, dostal důtku

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul státní zástupce brněnského...

Žalobce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai dostal důtku za to, že se v takzvané bitcoinové kauze nebránil proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal již dříve odsouzenému...

25. května 2026  10:32,  aktualizováno  11:19

Policie pátrá po osmasedmdesátiletém Josefu Fitzovi z Táborska.

Policie pĂˇtrĂˇ po osmasedmdesĂˇtiletĂ©m Josefu Fitzovi z TĂˇborska.

Policie pátrá po osmasedmdesátiletém Josefu Fitzovi z Táborska. Muž v neděli po poledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je...

25. května 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Spadlá trolej zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně, linky jezdily odklonem

Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně. (25....

Porucha trakčního vedení / spadlá trolej, zastavily provoz tramvají v oblasti Výtoně. Pravidelné linky musely jezdit odklonem, dopravní podnik navíc nasadil náhradní autobusovou linku.

25. května 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.