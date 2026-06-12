Když v roce 2003 odstartoval první ročník Olympiády dětí a mládeže (ODM), jen málokdo mohl tušit, kolik budoucích sportovních hvězd se na této akci představí. Projekt Českého olympijského výboru si za více než dvě desetiletí vybudoval pověst jedné z nejvýznamnějších mládežnických sportovních akcí v České republice a pravidelně nabízí první velkou zkušenost mladým talentům z celé země.
Právě na ODM, která se letos koná od 21. do 25. června v Praze, sbírala první cenné zkušenosti řada sportovců. Ti se později představili na olympijských hrách, mistrovstvích světa nebo evropských šampionátech.
Olympijští vítězové i medailisté
Mezi nejznámější „absolventy“ Olympiády dětí a mládeže patří bezesporu snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká. Dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018 je jednou z nejúspěšnějších českých sportovců současnosti.
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Stejnou zkušeností prošel také kanoista Josef Dostál. Ten se během kariéry zařadil mezi nejúspěšnější české reprezentanty a získal medaile z olympijských her i mistrovství světa. Je totiž pětinásobným olympijským medailistou a rovněž pětinásobným mistrem světa.
Na ODM startovala také tenistka Markéta Vondroušová, jež se v roce 2020 stala stříbrnou olympijskou medailistkou a vítězkou grandslamového turnaje ve Wimbledonu v roce 2023.
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Líheň budoucích reprezentantů
Výčet úspěšných absolventů tím ale zdaleka nekončí. Mezi bývalými účastníky najdeme například mistryni Evropy z roku 2021 na trati 200 metrů volný způsobem v plavání Barboru Seemanovou, biatlonistku Markétu Davidovou nebo cyklistu Mathiase Vacka.
V posledních letech se k nim přidávají také další mladé talenty, které se prosazují na mezinárodní scéně. Patří mezi ně například medailisté z letošních zimních her. A to biatlonistka a bronzová medailistka ze ZOH 2026 Tereza Voborníková nebo rychlobruslař a dvojnásobný olympijský medailista Metoděj Jílek (zlato z 10 000m a stříbro ze 5 000m).
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Právě podobné příběhy potvrzují, že Olympiáda dětí a mládeže není jen jednorázovou sportovní akcí. Pro mnoho mladých sportovců představuje první možnost zažít atmosféru velké multisportovní události, slavnostní zahájení, reprezentaci kraje i tlak soutěžního prostředí.
Akci letos organizuje i olympionik
Mimochodem, na letošní olympiádě v Praze nebudou chybět ani bronzový kordista z LOH 2024 v Paříži Jiří Beran a trenér Martin Čapek. Oba se navíc podílí na organizaci šermířské soutěže na Olympiádě dětí a mládeže. Mladí šermíři se na největší multisportovní akci v České republice představí v areálu Výstaviště, jenž se promění v pulzující srdce celé akce.
„Jsem moc rád, že se Olympiáda dětí a mládeže dostala do Prahy a že u toho se šermem nebudeme chybět. Mým snem je, aby si každý aspoň jednou zkusil dát masku na hlavu a tento gentlemanský a elegantní sport si zkusil. Na tom neustále pracujeme a chceme, aby všechny děti sport bavil stejně jako nás,“ líčí kordista Jiří Beran.
Víc než jen medaile
Organizátoři dlouhodobě zdůrazňují, že hlavním cílem ODM není pouze sběr medailí. Důležitou roli hraje také setkávání mladých sportovců z celé republiky, budování olympijských hodnot a motivace k dalšímu sportovnímu růstu.