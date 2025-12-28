Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Autor:
  12:00
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.
Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili). | foto: REPRO ČESKÁ TELEVIZE

Chobotnice z II. patra byly natočené v roce 1986. Ivan Pilip ve skupině turistů...
Populární film a současně seriál
Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
9 fotografií

Jak jsem už zmínil, starší filmy, zvláště ty, které vznikaly v Praze, sleduji proto, abych porovnal minulost se současností. Mám rád hlavně ty snímky ze staré Prahy, z Kampy nebo Malé Strany, kdy to tam ještě žilo místními obyvateli a turistické davy byly přece jenom řidší. Klidně se kvůli tomu dívám i na filmy vyloženě dětské.

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

Nenápadný turista na mostě císaře Karla IV.

Chobotnice z II. patra z roku 1986 patří k těm, které zachycují stav Malé Strany a především Kampy v surové podobě neudržované historické části metropole. Ale o to tentokrát nejde.

Znáte to, když jste přesvědčeni, že už jste film stokrát viděli a žijete s pocitem, že už vás v něm nemůže nic překvapit, že už tam nic nového nenajdete?

V Chobotnicích jsem to konečně objevil. V davu turistické skupinky, kterou po Karlově mostě provází herec Milan Hein, najednou vykoukla tvář vysokého mladíka. Charakteristické rysy, které z této tváře nezmizely ani poté, co od natáčení uběhlo bezmála čtyřicet let.

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

Seděl ve vládě, kterou pak svrhl

Turista v modré košili totiž, coby statista, odborně „křoví“, není nikdo jiný, než budoucí ekonom, vysoce postavený politik ve vládách v 90. letech 20. století Ivan Pilip. Muž, který byl čelnou postavou strany ODS, ve vládách Václava Klause a Josefa Tošovského řídil finance i školství a tělovýchovu.

Hvězdný okamžik v politické kariéře Ivana Pilipa. S Janem Rumlem vyzývají premiéra Václava Klause, který byl v tu chvíli v Sarajevu, k demisi. Klaus se v politice udržel a nakonec se stal i prezidentem. Ruml s Pilipem jsou už v „politickém důchodu“.

V roce 1997 byl spolu s Janem Rumlem tváří takzvaného Sarajevského atentátu, stál v čele nové strany Unie svobody-Demokratická unie.

Tak vidíte, že dívat se stále dokola na jeden film se někdy vyplatí.

Ivan Pilip filmový

  • V letech 1993 až 1996 vznikla filmová esej Co dělat? Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb Jak jsem sestavoval novou vládu. V dokumentu se objeví i ministr Ivan Pilip.

Ivan Pilip s manželkou Lucií a Janem Bubeníkem po návratu z Kuby, kde byli oba muži v roce 2001 kvůli setkání s disidenty zatčeni a měsíc zadržováni.

  • V roce 2021 koprodukoval snímek spisovatele režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Mezi Pilipem a Hartlem tehdy existoval příbuzenský vztah, byli švagři. Ivan Pilip byl tehdy ještě manželem Lucie Pilipové, sestry Patrika Hartla.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Nové benefity pro zaměstnance. Firmy nabízejí i nocleh v kanceláři nebo možnost jít se vykřičet do sklepa

Spokojení zaměstnanci

Benefitům vládnou stravenky, finanční bonusy a dovolená navíc. Zaměstnavatelé stále více nabízejí sabbatical, roste také nabídka v oblasti wellbeing. Přátelské prostředí patří mezi nejrychleji...

28. prosince 2025  14:18

Mají sílu uzdravovat. Spolek seniorů plete pomůcky pro nemocnice a dětské domovy

V nemocnicích, kde rehabilitují s pacienty po poškozeních mozku či jiných...

Jsou barevné, měkké a roztomilé. Ať už jde o háčkovaná zvířátka, polštářky či pletené ponožky z produkce spolku Babíkov, mají sílu uzdravovat. Navíc je dobrovolně bez nároku na honorář vyrábějí...

28. prosince 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Dopravu na trati u Bohdíkova zastavila nehoda s autem,řidič osobního auta zemřel

Dopravu na trati u BohdĂ­kova zastavila nehoda s autem,Ĺ™idiÄŤ osobnĂ­ho auta zemĹ™el

Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla dnes...

28. prosince 2025  12:29,  aktualizováno  12:29

Box použil mimo ring jen jednou, když ho s tržbou přepadlo šest chlápků. Ubránil ji

Jiří Plecer se boxu věnoval 23 let.

Box je o trpělivosti. Podobně jako pomalé kouření dýmky, říká bývalý reprezentant Jiří Plecer. Letos oslavil osmdesátiny a zavzpomínal, jak českobudějovická sokolovna žila sportem i koncerty, nebo...

28. prosince 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Beskydy hlásí zlepšení sněhových podmínek, Gruň otevírá v pondělí

ilustrační snímek

Sněhové podmínky se v Beskydech zlepšují. Na otevření se připravují další lyžařské areály. V pondělí se například rozjedou lanovky ve střediscích Ski Park Gruň...

28. prosince 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

Muži v Ostravě se zastavilo srdce, pomohli mu ocenění záchranáři a strážníci

Ve čtvrtek 18. prosince 2025 se na Magistrátu města Ostravy konalo setkání...

Na konci listopadu se ostravští záchranáři i strážníci zasadili o záchranu lidského života. Muž, kterému se v práci zastavilo srdce, se nyní se svými zachránci setkal na Magistrátu města Ostravy.

28. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Lyžaři zaplnili parkoviště u lanovek v J. Lázních, Peci p. Sněžkou a Š. Mlýně

ilustrační snímek

Lyžaři dnes dopoledne zaplnili parkoviště u lanovek v hlavních krkonošských střediscích Janské Lázně, Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn. Lyžuje se na...

28. prosince 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

Špindlerův Mlýn. Netradiční zážitky ze „silvestrovských hor“. Večer můžete s rolbaři upravovat sjezdovky

Silvestr ve Špindlerově Mlýně! Nejvýhodnější skipasy zakoupíte on-line a předem...

Skiareál Špindlerův Mlýn láká návštěvníky k jedinečnému prožití vánočních svátků a konce roku na horách. Místo tradičních oslav nabízí kombinaci vánočního lyžování a silvestrovských oslav v...

28. prosince 2025  12:45

Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Tragická nehoda vlaku a osobního auta u Mšena. (23. listopadu 2024)

Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová....

28. prosince 2025  12:02,  aktualizováno  12:32

Dopravu na trati u Bohdíkova zastavila nehoda s autem, řidič se zranil

ilustrační snímek

Řidič osobního auta se dnes dopoledne střetl na Šumpersku s osobním vlakem. Vůz se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič skončil v péči zdravotnické...

28. prosince 2025,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Městské ohňostroje pořádá z okresních měst v kraji jen Přerov s Prostějovem

ilustrační snímek

Přerov s Prostějovem jsou v Olomouckém kraji jedinými okresními městy, které pořádají ohňostroje placené z městského rozpočtu. V Přerově se tato dlouholetá...

28. prosince 2025  10:43,  aktualizováno  10:43

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

28. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.