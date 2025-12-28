Jak jsem už zmínil, starší filmy, zvláště ty, které vznikaly v Praze, sleduji proto, abych porovnal minulost se současností. Mám rád hlavně ty snímky ze staré Prahy, z Kampy nebo Malé Strany, kdy to tam ještě žilo místními obyvateli a turistické davy byly přece jenom řidší. Klidně se kvůli tomu dívám i na filmy vyloženě dětské.
Nenápadný turista na mostě císaře Karla IV.
Chobotnice z II. patra z roku 1986 patří k těm, které zachycují stav Malé Strany a především Kampy v surové podobě neudržované historické části metropole. Ale o to tentokrát nejde.
Znáte to, když jste přesvědčeni, že už jste film stokrát viděli a žijete s pocitem, že už vás v něm nemůže nic překvapit, že už tam nic nového nenajdete?
V Chobotnicích jsem to konečně objevil. V davu turistické skupinky, kterou po Karlově mostě provází herec Milan Hein, najednou vykoukla tvář vysokého mladíka. Charakteristické rysy, které z této tváře nezmizely ani poté, co od natáčení uběhlo bezmála čtyřicet let.
Seděl ve vládě, kterou pak svrhl
Turista v modré košili totiž, coby statista, odborně „křoví“, není nikdo jiný, než budoucí ekonom, vysoce postavený politik ve vládách v 90. letech 20. století Ivan Pilip. Muž, který byl čelnou postavou strany ODS, ve vládách Václava Klause a Josefa Tošovského řídil finance i školství a tělovýchovu.
V roce 1997 byl spolu s Janem Rumlem tváří takzvaného Sarajevského atentátu, stál v čele nové strany Unie svobody-Demokratická unie.
Tak vidíte, že dívat se stále dokola na jeden film se někdy vyplatí.
Ivan Pilip filmový