Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Lukáš Karbulka
  15:40
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však Petřínská rozhledna patřila k nejvyhledávanějším místům v Praze.
Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže v poměru 1:5. Je vysoká 58,7 metru a na její vrchol, který je ve stejné nadmořské výšce jako skutečná Eiffelova věž, vede 299 schodů. | foto: Prague City Tourism

Staroměstskou radnici, Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu a další památky, které má ve správě městská firma Prague City Tourism (PCT), loni navštívilo zhruba 1,5 milionu lidí. Je to o zhruba 385 tisíc méně než v roce 2024. Za poklesem je podle PCT především to, že byla po celý rok 2025 mimo provoz lanová dráha na Petřín.

„Námi spravované památkové objekty navštívilo v loňském roce více než 1,5 milionu domácích i zahraničních návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2024 jsme zaznamenali přibližně 20procentní pokles návštěvnosti. Ten se nejvýrazněji projevil u Petřínské rozhledny a zrcadlového bludiště na Petříně, a to zejména z důvodu výluky lanovky, a tím pádem pro někoho horší dostupnosti,“ uvedla mluvčí firmy Klára Janderová. K obnovení provozu na 510 metrů dlouhé lanové dráze plánuje Dopravní podnik hl. m. Prahy na léto letošního roku.

S Lítačkou ušetříte nejen v MHD, levněji můžete například do zoo. Přinášíme přehled výhod

Zatímco v roce 2024 na rozhlednu vystoupalo přes 705,4 tisíce návštěvníků, v roce 2025 to bylo 447 tisíc. I přes nefunkční lanovku se rozhledna na Petříně stala nejnavštěvovanější památkou ve správě této firmy. Velmi těsně za ní skončila Staroměstská radnice, kam loni přišlo 442 tisíc lidí. V roce 2024 to bylo přibližně 487 tisíc návštěvníků.

Návštěvnost naopak vzrostla u Malostranské mostecké věže a Prašné brány, která loni oslavila 550. výročí svého vzniku. Kromě vyjmenovaných památek má městská firma ve správě ještě Staroměstskou mosteckou věž, Svatomikulášskou zvonici a Novomlýnskou vodárenskou věž.

Kouzelná vstupenka

Multi vstupenka na celý rok:

Cena: 990 Kč

Počet objektů: 9

Jak na to: Zakupte si dárkový voucher, který následně vyměníte na kterémkoli z uvedených objektů za multi vstupenku „9 objektů v 365 dnech“. Zakoupit ho lze zde.

Z kraje roku je také výhodné zainvestovat do takzvané Kouzelné vstupenky. S ní totiž v průběhu roku může každý jedenkrát navštívit všechny tyto objekty: Petřínskou rozhlednu, Zrcadlové bludiště na Petříně, Svatomikulášskou městskou zvonici, Staroměstskou radnici, Staroměstskou mosteckou věž, Prašnou bránu, Malostranskou mosteckou věž, Novomlýnskou vodárenskou věž a Astronomickou věž s Barokní knihovnou v Klementinu.

Nejnavštěvovanější památkou v metropoli je každoročně Pražský hrad, v roce 2024 tam zavítalo 2,57 milionu turistů. Vysokou návštěvnost loni zaznamenala také zoologická zahrada v Troji, kam přišlo 1,45 milionu lidí.

Prague City Tourism provozuje turistická informační centra na Staroměstské radnici, Pražském hradě, Můstku, Petřínské věži a obou terminálech Letiště Václava Havla. Zde poskytuje například turistické informace v češtině a několika dalších jazycích nebo prodává vstupenky na jednotlivé akce v metropoli. Městská firma má v Praze na starosti cestovní ruch. Zajišťuje propagaci Prahy v ČR i zahraničí.

