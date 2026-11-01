O důvodech této změny, jejích přínosech i reakcích obyvatel Hanspaulky jsme hovořili s radním Prahy 6 pro dopravu Ondřejem Matějem Hrubešem.
|
Radnice Prahy 6 žádá posílení tramvajové linky číslo 2 kapacitou i nízkopodlažními spoji
Proč se Praha rozhodla autobusovou linku 131 zrušit a nahradit ji trolejbusy? Co je hlavním přínosem změny?
O znovuzavedení trolejbusů na Hanspaulku rozhodl magistrát před několika lety. Hlavním přínosem trolejbusů oproti autobusům je tišší provoz a absence výfukových plynů přímo v místě.
Co se pro cestující reálně změní? Zůstane zachována stejná trasa, četnost spojů i obsluha jednotlivých zastávek?
Trasa i zastávky zůstávají stejné. Mění se pouze dopravní prostředek – poměrně hlučné autobusy nahradí tiché trolejbusy.
Jaké budou intervaly nové trolejbusové linky 51, která autobusovou linku 131 nahrazuje, ve špičce a o víkendech?
Intervaly zůstávají stejné jako u linky 131. V pracovních dnech ráno pojedou spoje každé čtyři až šest minut, dopoledne po deseti minutách a odpoledne po šesti minutách. O víkendech bude přes den interval dvanáct minut. Večer pak budou trolejbusy jezdit v intervalu patnáct až dvacet minut po celý týden.
Jak změnu vnímají obyvatelé Hanspaulky? Setkali jste se s obavami nebo kritikou? Jak na ně reagujete?
Negativní ohlasy přicházely především v době výstavby tratě a rekonstrukce ulice. Byly rozkopané chodníky i ulice a linky MHD musely jezdit jinudy. Nyní, kdy už na trase jezdí první trolejbusy, naopak slýcháme od cestujících, že jsou výrazně tišší. A to jak z pohledu cestujících uvnitř vozidla, tak obyvatel, kolem jejichž domů trolejbusy projíždějí.
Jak budete vyhodnocovat, zda změna cestujícím skutečně pomohla? Budete sledovat vytíženost, pravidelnost spojů nebo spokojenost cestujících?
Trolejbusový provoz sledujeme a podněty týkající se vozidel předáváme dál.
|
Praha se chystá na zimu. Do ulic vyjede 124 sypačů, na úklid chodníků nastoupí stovky lidí
Autobusy 131 ustupovaly trolejbusům už od 17. října. Jezdí teď jinde v Praze?
Dá se to předpokládat. Je to ovšem otázka na dopravní podnik.
Velké rozloučení