Býval to vykřičený dům. Dnes je v Praze raritou, kterou navštěvují tisíce turistů

Matouš Waller
Matouš Waller
  16:17
Sledovat Metro na Googlu
Nejužší dům v Praze navrhl architekt Josef Liebl, který dostal za úkol domek...

Nejužší dům v Praze navrhl architekt Josef Liebl, který dostal za úkol domek vtěsnat do průchodu, původně vedoucího na dvorek bloku domů mezi Anežskou a Řásnovkou. | foto: Matouš Waller, MAFRA

Nejmenší dům v Praze z roku 1853 měří na šířku jen 225 centimetrů.
Nejužší dům v Praze stojí v Anežské ulici 4 na Starém Městě.
Nejužší dům v Praze stojí v Anežské ulici 4 na Starém Městě.
Nejužší dům v Praze stojí v Anežské ulici 4 na Starém Městě.
15 fotografií
Na první pohled obyčejný vjezd, na ten druhý už nejužší dům v Praze. Už více než 170 let stojí v Anežské ulici. Blízkost stejnojmenného kláštera nicméně nezamezila poněkud bezbožnému využití. Pouhých 225 centimetrů široký domek kdysi dlouhé desítky let obývaly prostitutky.

Nejužší pražský dům stojí v Anežské ulici jen pár kroků od Haštalského náměstí a nedaleko Revoluční třídy. Jeho podobu navrhl architekt Josef Liebl, který dostal za úkol domek vtěsnat do průchodu, původně vedoucího na dvorek bloku domů mezi Anežskou a Řásnovkou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Ten patřil k areálu vedle stojícího Anežského kláštera. Úzkou uličku tak v roce 1853 vyplnil dům, který na šířku měří jen 225 centimetrů. Pozdně klasicistní průčelí do ulice bez oken svým vzhledem připomíná spíš vjezd, tehdy se za ním však nacházely dvě místnosti.

Anežská ulice i viditelná ulička na mapě z roku 1842.
Současný stav Anežské i domek v někdejší uličce.

Umístění i skromnou dispozici prozrazuje mapa z roku 1842 zachycující ještě existující průchod na dvůr. Vpravo je aktuální satelitní snímek. Obě fotografie pocházejí z archivu IPR Praha.

Devět let po dokončení však přišlo rozšíření a maličký domek na dlouhé a úzké dispozici dostal třetí místnost, postavenou už v prostoru dvora. Dle památkového katalogu se za půlkruhovým vchodem přízemního domku nacházely tři segmentově zaklenuté prostory za sebou.

Nejmenší ulička

Nejužší pražský dům má i svého souputníka na druhé straně řeky: jen několik metrů dlouhou bezejmennou uličku vedoucí z ulice U Lužického semináře na terasu přímo nad Vltavou.

Provoz v nejužší uličce v Praze kdysi řídil semafor, ten nyní svítí pouze...

Průchod, který má v nejužším místě pouhých 70 centimetrů, byl původně jednou z požárních uliček zabraňujících šíření ohně mezi dřevěnými domy. Dnes vede na zahrádku restaurace.

Kyvadlový provoz v průchodu dlouho řídily semafory. Přílišná oblíbenost, kdy se v uličce začali zasekávat turisté, nicméně město nedávno dohnala k jejímu zjednosměrnění.

Ulička dokonce není tou nejužší v Česku. Ještě o pět centimetrů méně má Katova ulička v Kadani na Ústecku.

Blízkost Anežského kláštera (v té době vpravdě nefunkčního – zrušen a prodán byl během josefinských církevních reforem v roce 1782) nicméně nijak nebránila, aby se z titěrné stavby stal veřejný dům.

Nevěstinec zde podle historických pramenů vydržel zhruba 40 let, zmizel v roce 1922. Proměnila se i sama budova. Z původní stavby umístěné do ulice zbylo už jen zaklenuté průčelí. Do dnešních dnů se dochovala už jen později přistavěná třetí místnost.

Jeden z mnoha

Takových „výplňových“ domů je však v celém Česku víc. Ten pražský sice patří k těm zcela nejužším, ještě o něco menší budova ale stojí v Moravských Budějovicích. Patrový domek v Purchnerově ulici na šířku měří jen 215 centimetrů a je tak pravděpodobně tím nejužším v zemi.

Jen o málo širší než ten pražský jsou pak dva nenápadné sousedící domy v Olomoucké Ztracené ulici. Levý ze dvojice s číslem popisným 335 pochází z roku 1710 a jeho průčelí má jen 290 centimetrů. Sousední budova je o několik desítek centimetrů širší.

Zadní trakt „nudlovitého“ domku v Anežské ulici. | foto: Jakub Stránský, CC BY-SA 4.0

Druhým nejužším pražským domem je budova v Seminářské ulici, která na šířku měří 3,28 metru. Vznikla zhruba na konci 17. století vyčleněním z původně většího stavení. Celkovým prvenstvím se tedy chlubit nemůže, bezesporu jde však o nejužší hotel v Praze.

Evropské a zároveň i světové prvenství nicméně zřejmě drží novostavba v polské Varšavě. Takzvaný Keret House je v nejužším místě široký jen 92 centimetrů a rovněž vznikl v mezeře mezi dvěma staršími budovami.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Dealeři drog si u soudu dohodli trest, hrozilo jim mnohem víc

Před olomouckým krajským soudem stanulo šest obžalovaných kvůli nákupu a...

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...

16. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Lidé si více všímají psů trvale uvázaných na řetězu, veterinářům přibylo podnětů

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Lidé z Plzeňského kraje ve velkém hlásí úřadům i psím záchranářům týrání zvířat kvůli tomu, že pes je celé dny uvázán na řetězu. Od začátku letošního roku totiž platí v České republice zákaz chovu...

16. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Největší hudební jména pod Kunětickou horou. Hrady CZ přivezou i nečekaný bonus

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)

Už tento víkend se pod Kunětickou horou uskuteční jednadvacátý ročník putovního festivalu Hrady CZ. I přes zatím ne zcela příznivou předpověď počasí láká na nejznámější jména české a slovenské...

16. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:44

Huť v Šindelové je kompletní. Chybějící vodní kolo se roztočí v pátek

Vodní kolo pro huť vzniklo v dílně tesaře Petra Macháčka z Kynšperku nad Ohří.

Když před lety stál Jiří Hrůza před zachráněnou historickou hutí v Šindelové, něco mu na obnoveném unikátu chybělo – vodní kolo. Srdce celé vysoké pece, které dokázalo sílu vody využít k pohonu...

16. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústecký tygr Bulan odcestoval do Anglie. Chov tygrů malajských v zoo tak skončil

Samec tygra malajského jménem Bulan byl v ústecké zoo od roku 2019. Před pár...

Ústeckou zoologickou zahradu opustila jedna z výrazných zvířecích tváří. Samec tygra malajského Bulan odcestoval před pár dny do britského Hamerton Zoological Park. Má vytvořit chovný pár se zdejší...

16. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:44

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb

V Prosecké ulici spadl jeřáb, který strhl troleje. (16. července 2026)

Policie a hasiči zasahují v Prosecké ulici v Praze 9. Převrátil se zde jeřáb, který strhl troleje.

16. července 2026  10:02

Na kole podél Labe pohodlněji. Úzkou pěšinu nahradila asfaltová cesta

Nový desetikilometrový úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní...

Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhaní vznikla nová desetikilometrová cyklostezka. Dosavadní úzkou pěšinu nahradila zpevněná asfaltová cesta. Celkové náklady činily 129 milionů korun, z toho...

16. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

PBS GROUP na Farnborough International Airshow představuje špičkové letecké technologie

16. července 2026  9:32

Z rozvaděčů a oprýskaných zdí dělá umění. Věra Kopková mění veřejný prostor

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

16. července 2026  9:30

Nová platforma ProHealth propojuje péči o ženy napříč obory

16. července 2026  9:29

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Devět logistických parametrů, které budují e-shopům reputaci

16. července 2026  9:25

Balonové nebe se po rekordu vrací do Hradce, atrakcí bude opět hořáková show

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první...

Loňský ročník Balonového nebe, které v září nabídlo osm hromadných letů i noční hořákovou show, nebyl v Hradci Králové první ani poslední. Akce pro desítky horkovzdušných balonů se bude opakovat...

16. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.