Čarodějnice na Ladronce 2026 chystají koncerty i soutěže pro děti. Zahraje Slza nebo Matěj Plšek

Veronika Reicheltová
  18:00
Pražský park Ladronka se připravuje na největší čarodějnický slet, který se v hlavním městě koná jen jednou za rok. Pro malé i velké návštěvníky bude připravený bohatý program na oslavu letošní Filipojakubské noci. Nebudou chybět koncerty, divadelní představení, soutěž o nejlepší masku, ohně i velká dávka tajemna.
Čarodějnici na Ladronce pohlcují plameny. | foto:  David Neff, MAFRA

Tradičně největší pražská oslava posledního dubnového dne se bude konat v parku Ladronka 30. dubna 2026. Program 20. ročníku odstartuje v pravé poledne, konec akce je naplánovaný na 20:55. Návštěvníci se mohou těšit na den plný zábavy, hudby a nezapomenutelné atmosféry pod širým nebem.

Velkolepé čarodějnice na Ladronce se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2026 od 12:00 hodin.

  • Program bude gradovat až do pozdních večerních hodin, přičemž oficiální konec je stanoven na 20:55.

Program čarodějnic na Ladronce

Během celého dne bude připravený zábavný program plný aktivit pro děti i dospělé.

  • Malí návštěvníci se mohou těšit na čarodějnou stezku, únikovou hru Morganina kletba, zábavu s Pinkie a další čarodějné aktivity.
  • Dospělou část návštěvníků zaujmou koncerty populárních interpretů. Na akci vystoupí Tereza Balonová, Matěj Plšek a kapela Slza.
  • Součástí programu bude soutěž o nejlepší čarodějnou masku.
Program čarodějnic na Ladronce 2026
ČasProgram / Vystoupení
12:00Zahájení čarodějnic moderátorem
13:20Karate & Kyusho
13:45Kroužky PP
14:00Spolek za sklem
14:15Yoyo Factory
14:45Exhibice Athletic Longevity
15:00Lunarium - bubenický workshop
15:30Divadlo Dam Dam - Tam, kde žijí divočiny
16:00Slavnostní přivítání návštěvníků zástupci městské části - Praha 6
16:10Zábava s Pinkie
17:00Koncert Matěj Plšek
18:10Koncert Tereza Balonová
19:10Vyhlášení výherců soutěží
19:30Slavnostní zapálení čarodějnice
19:55Koncert Slza
20:55Konec akce

Vstupné na čarodějnice

Vstup na akci je zcela zdarma. Oslava jara a magie na Ladronce je přístupná skutečně každému bez rozdílu. Můžete si tak užít kompletní kulturní i doprovodný program bez nutnosti kupovat lístky předem.

Doprava: Jak se dostat na Ladronku

Vzhledem k vysoké návštěvnosti se doporučuje využít městskou hromadnou dopravu. Park Ladronka je výborně dostupný autobusovými linkami a tramvajemi směřujícími na Vypich. Pokud přesto zvolíte osobní automobil, počítejte s omezenými možnostmi parkování v přilehlých ulicích a raději vyrazte s dostatečným předstihem.

  • Zastávka Vypich: Tramvajové linky č. 6, 18, 22, 25, 32 nebo autobusové linky č. 180, 191
  • Zastávka U Ladronky: Autobusové linky č. 180, 191

U Košuteckého jezírka v Plzni otevřel obvod objekt s bistrem a dětskou skupinou

