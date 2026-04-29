Tradičně největší pražská oslava posledního dubnového dne se bude konat v parku Ladronka 30. dubna 2026. Program 20. ročníku odstartuje v pravé poledne, konec akce je naplánovaný na 20:55. Návštěvníci se mohou těšit na den plný zábavy, hudby a nezapomenutelné atmosféry pod širým nebem.
Kdy jsou čarodějnice na Ladronce?
Velkolepé čarodějnice na Ladronce se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2026 od 12:00 hodin.
- Program bude gradovat až do pozdních večerních hodin, přičemž oficiální konec je stanoven na 20:55.
Program čarodějnic na Ladronce
Během celého dne bude připravený zábavný program plný aktivit pro děti i dospělé.
- Malí návštěvníci se mohou těšit na čarodějnou stezku, únikovou hru Morganina kletba, zábavu s Pinkie a další čarodějné aktivity.
- Dospělou část návštěvníků zaujmou koncerty populárních interpretů. Na akci vystoupí Tereza Balonová, Matěj Plšek a kapela Slza.
- Součástí programu bude soutěž o nejlepší čarodějnou masku.
- Nebude chybět ani slavnostní zapálení čarodějnice.
|Čas
|Program / Vystoupení
|12:00
|Zahájení čarodějnic moderátorem
|13:20
|Karate & Kyusho
|13:45
|Kroužky PP
|14:00
|Spolek za sklem
|14:15
|Yoyo Factory
|14:45
|Exhibice Athletic Longevity
|15:00
|Lunarium - bubenický workshop
|15:30
|Divadlo Dam Dam - Tam, kde žijí divočiny
|16:00
|Slavnostní přivítání návštěvníků zástupci městské části - Praha 6
|16:10
|Zábava s Pinkie
|17:00
|Koncert Matěj Plšek
|18:10
|Koncert Tereza Balonová
|19:10
|Vyhlášení výherců soutěží
|19:30
|Slavnostní zapálení čarodějnice
|19:55
|Koncert Slza
|20:55
|Konec akce
Vstupné na čarodějnice
Vstup na akci je zcela zdarma. Oslava jara a magie na Ladronce je přístupná skutečně každému bez rozdílu. Můžete si tak užít kompletní kulturní i doprovodný program bez nutnosti kupovat lístky předem.
Doprava: Jak se dostat na Ladronku
Vzhledem k vysoké návštěvnosti se doporučuje využít městskou hromadnou dopravu. Park Ladronka je výborně dostupný autobusovými linkami a tramvajemi směřujícími na Vypich. Pokud přesto zvolíte osobní automobil, počítejte s omezenými možnostmi parkování v přilehlých ulicích a raději vyrazte s dostatečným předstihem.
- Zastávka Vypich: Tramvajové linky č. 6, 18, 22, 25, 32 nebo autobusové linky č. 180, 191
- Zastávka U Ladronky: Autobusové linky č. 180, 191