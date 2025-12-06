Část Lítaček čeká výměna, karty z roku 2016 už nepůjde prodloužit. Poradíme vám řešení

Matouš Waller
Matouš Waller
  7:12
Karty Lítačka vydané v roce 2016 příští rok doslouží. Jejich platnost už nepůjde dál prodloužit a držitelé si budou muset pořídit nové. Výměna vyjde jen na padesátikorunu a podat žádost jde i online.

Lítačkám z roku 2016 skončí příští rok platnost. Cestující s aplikací změnu řešit nemusí | foto: PIDČTK

V příštím roce expiruje část karet Lítačka, jejichž platnost už organizátor Pražské integrované dopravy ROPID dvakrát prodloužil. Nyní už však znovu obnovit nepůjde a jejich držitelé je budou muset vyměnit – povinná výměna se dotkne cestujících s kartami z roku 2016.

Vyměnit půjdou během celého příštího roku. ROPID také upozorňuje, že vzhledem k posouvání platnosti nemusí hrát datum vyznačené na kartě roli.

Jak zjistit, zda už je čas na výměnu

Lítačky určené k výměně poznáte podle původní expirace v roce 2020. ROPID jim v minulosti dvakrát přidal tři roky navíc, příští rok už však další odklad nedostanou.

Platnost karet

Nové karty mají sedmiletou platnost. Karty vydané do konce února 2020 původně platily jen čtyři roky.

Ověřit skutečný termín expirace lze na některém z kontaktních míst nebo online.

V aplikaci Lítačka najdete datum hned u čísla karty v sekci s kupóny (Nastavení → Moje kupóny). Stejná informace je dostupná i po přihlášení na oficiální webu v záložce „Moje identifikátory“.

Jak Lítačku vyměnit

Kartu s prošlou expirací prodloužit nelze, je nutné pořídit novou. Na výběr jsou různé možnosti – osobně či online.

Co budete potřebovat při osobním podání

  • Doklad totožnosti
  • Původní kartu Lítačka
  • Barevnou průkazovou fotografii

Fotku si nemusíte brát všude – na některých přepážkách vás vyfotí rovnou při podání žádosti. Pokud je stále aktuální, lze rovněž využít dřívější fotografii z databáze.

Osobní žádost můžete podat v zákaznickém centru ve Škodově paláci v Jungmannově ulici nebo na prodejních místech DPP v metru. V Praze lze výměnu vyřídit na celkem jedenácti místech.

Ve Středočeském kraji najdete čtrnáct prodejních míst, kde kartu vymění rovnou na počkání. Expresní vydání nabízí Škodův palác a několik poboček DPP.

Vyřízení online

Pokud se vám nechce stát ve frontě, můžete žádost podat elektronicky. Pro výměnu stačí na oficiálních stránkách Lítačky vyplnit jednoduchý formulář.

Co budete potřebovat při online žádosti

  • Doklad totožnosti (při převzetí)
  • Digitální průkazovou fotografii
  • Číslo končící karty

Použít jde i starší fotografii z databáze, pokud je stále aktuální. Obdobným způsobem lze novou kartu objednat i skrze mobilní aplikaci Lítačka.

Hotovou kartu po výzvě vyzvednete na vámi zvoleném kontaktním místě, možností je i doručení poštou.

Cena a rychlost

Výše poplatku záleží na způsobu výměny – oproti základní ceně si připlatíte za vydání na počkání. Na to běžné má provozovatel třicet dní, ale většinou kartu zvládne připravit do dvou týdnů.

  • Běžná výměna – 50 Kč (osobně i online)
  • Expresní výměna – 100 Kč (jen osobně)

Ceny se vztahují jen na výměnu kvůli končící platnosti. V jiných případech jsou dvojnásobné, s výjimkou online žádosti, jejíž cena zůstává na 50 Kč. Poštovní doručení je zdarma.

Kdo výměnu nemusí řešit

V příštím roce skončí také platnost již jednou prodloužených karet vydaných v roce 2019. Jejich držitelů se však výměna netýká – ROPID již počátkem prosince avizoval, že počítá s dalším automatickým tříletým prodloužením. V platnosti zůstávají také karty vydané v jiných letech.

Výměnu nemusí řešit ani ti, kdo používají jiný identifikátor – třeba In Kartu Českých drah, platební kartu nebo mobilní aplikaci Lítačka, která má platnost neomezenou.

