Na Smíchově o víkendu započala dvoutýdenní tramvajová výluka. Kvůli výměně železničního mostu nependlují tramvaje mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádražím. Cestující musí počítat s odklony a náhradní autobusovou dopravou.
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„Změny se týkají linek 5, 12, 15, 20, 21 a noční 94. Dopravní podnik jejich trasy upraví a během výluky zavede také dočasné tramvajové linky,“ upozorňuje na výluku čtenář Karel Bogner, který za svůj fotoúlovek ze zastávky Anděl získává odměnu 300 korun.
Spojení zůstane
Linky 5 a 94 jezdí směrem na Barrandov odklonem přes Dvorecký most. Tramvaje 12 a 15 budou končit na zastávce Na Knížecí. Linka 20 se na Andělu odkloní na Radlickou.
Dopravní podnik zavedl také linky 32 a 40. První spojí Slivenec se smíchovským nádražím, druhá pak smíchovské nádraží s Modřany.
Pomohou náhradní autobusy
Přes den bude cestující vozit náhradní autobusová linka X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží. V noci ji doplní linka X90, která pojede přes Palackého náměstí, Karlovo náměstí, Anděl a Zlíchov.
Důvodem výluky je poslední etapa rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Jeho jižní část nyní dostane novou ocelovou konstrukci. Původní konstrukci nechala Správa železnic odstranit letos v lednu, severní část mostu byla vyměněna už loni.
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Rekonstrukce je součástí přestavby smíchovského nádraží, která zahrnuje také nové podchody, lávku přes kolejiště a úpravy nástupišť.
Výluka čeká také Žižkov
Další delší tramvajová výluka začne v Praze 11. října. Přibližně na týden se přeruší provoz mezi zastávkami Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem bude plánovaná modernizace tramvajové trati. Více na dpp.cz.
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