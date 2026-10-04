Část Smíchova čekají dva týdny bez tramvají. Výluka mění trasy šesti linek

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:00aktualizováno  19:00
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V Praze 5, Smíchově v době od 3.10. do 18.10.2026 platí výluka tramvají mezi stanicemi Na Knížecí až Smíchovské nádraží, kdy na této trase jezdí BUS č. X12 a naopak tramvaje č. 32 a č. 40 obstarávají dopravu mezi Smíchovským nádražím a Slivencem a Modřany, když tramvajové linky č.5,12,15,20 a 21 jsou odkloněny z této oblasti, ale jinak jezdí do Slivence, okolo Anděla, do Radlic a na Barrandov s výjimkou výluky mezi výše uvedenými stanicemi. | foto: Karel Bogner

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8 fotografií
Na Smíchově začala dvoutýdenní tramvajová výluka. Tramvaje nejezdí mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádraží kvůli rekonstrukci železničního mostu. Cestující čekají odklony několika linek a náhradní autobusová doprava.

Na Smíchově o víkendu započala dvoutýdenní tramvajová výluka. Kvůli výměně železničního mostu nependlují tramvaje mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádražím. Cestující musí počítat s odklony a náhradní autobusovou dopravou.

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„Změny se týkají linek 5, 12, 15, 20, 21 a noční 94. Dopravní podnik jejich trasy upraví a během výluky zavede také dočasné tramvajové linky,“ upozorňuje na výluku čtenář Karel Bogner, který za svůj fotoúlovek ze zastávky Anděl získává odměnu 300 korun.

Spojení zůstane

Linky 5 a 94 jezdí směrem na Barrandov odklonem přes Dvorecký most. Tramvaje 12 a 15 budou končit na zastávce Na Knížecí. Linka 20 se na Andělu odkloní na Radlickou.

Dopravní podnik zavedl také linky 32 a 40. První spojí Slivenec se smíchovským nádražím, druhá pak smíchovské nádraží s Modřany.

Schéma provozu

Pomohou náhradní autobusy

Přes den bude cestující vozit náhradní autobusová linka X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží. V noci ji doplní linka X90, která pojede přes Palackého náměstí, Karlovo náměstí, Anděl a Zlíchov.

Důvodem výluky je poslední etapa rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Jeho jižní část nyní dostane novou ocelovou konstrukci. Původní konstrukci nechala Správa železnic odstranit letos v lednu, severní část mostu byla vyměněna už loni.

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Rekonstrukce je součástí přestavby smíchovského nádraží, která zahrnuje také nové podchody, lávku přes kolejiště a úpravy nástupišť.

Výluka čeká také Žižkov

Další delší tramvajová výluka začne v Praze 11. října. Přibližně na týden se přeruší provoz mezi zastávkami Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem bude plánovaná modernizace tramvajové trati. Více na dpp.cz.

Zátaras podle čtenáře neplní svou funkci

  • U smíchovského nádraží se po vážné lednové dopravní nehodě objevily zábrany, které měly zabránit chodcům ve vstupu do vozovky. Podle čtenáře Metra Tadeáše Havlíka, který získává za fotografii z místa 300 korun, ale opatření již neplní svou funkci.
  • Mobilní zátaras měl u terminálu Smíchovské nádraží jih zabránit vstupu chodců do vozovky v nepřehledné zatáčce, kde padesátiletá chodkyně utrpěla začátkem roku po srážce s autobusem ztrátu dolních končetin.
  • Problém podle čtenáře není v tom, že by zábrany byla zcela odstraněny. Někdo je však posunul stranou mimo místo, kde měly zdejším chodcům bránit ve vstupu do vozovky.
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