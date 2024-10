Částěčně zanedbané údolí v Praze 4 ožije sportem. Má jít o naprosto výjimečný projekt napříč Prahou

„Znáte oblast mezi Jižní spojkou, Vrbovou, Branickou a budoucí stanicí metra D Nádraží Krč? Sportovní areály se tu mísí se zarostlými pozemky, které obývají bezdomovci, často se zde likvidují černé skládky. Právě zde vzniká plán nového projektu,“ napsal na konci září Kubín na svém Facebooku a pokračoval: „Představte si: Na východní části nový bazén, stadion pro ženský tým AC Sparta Praha a FC Slavoj Vyšehrad, tréninková hřiště, nový přístup do Eagles Parku, který se bude moci dále rozvíjet, stejně tak jako Tenisový klub Konstruktiva. Nové sportovní haly pro další indoor sporty, nejen ty míčové. A na západě rozvoj areálů ABC Braník a oddílu Volejbal Braník.“ Deník Metro starostu oslovil a o projektu zjišťoval více.

Jak nápad na nové Sportovní údolí vznikl a kdo s ním přišel?

Nápad vzešel od jednotlivých sportovních oddílů, které podepsaly společné memorandum, přičemž do projektu vstupujeme nejen jako koordinátoři, ale rovněž i jako majetkoví partneři části pozemků a identifikátoři potřeb z hlediska nedostatečné sportovní infrastruktury pro určité sporty. V neposlední řadě máme vlastní vize a cíle. Přišlo nám proto smysluplné tyto jejich potřeby propojit a vytvořit platformu, kde kluby mohou své sportovní aktivity a činnosti koordinovat a rozvíjet. Hlavní město Praha i Praha 4 na plno sportovních aktivit přispívají a máme zájem dohlídnout na organizovaný rozvoj a postupnou proměnu území.

Vize zahrnuje několik stávajících sportovišť a počítá také se stavbou nových. Kdo by projekt financoval?

Každý klub má svůj vlastní plán, své prostředky či možné zdroje. Přihlásili se i potenciální investoři ze soukromé sféry, kteří mají v úmyslu pomoci sportu a jeho rozvoji, a to především ve vazbě na děti a mládež. Počítá se i s financemi z Národní sportovní agentury. Hlavní město a Praha 4 by se primárně podílely majetkově. Smyslem Sportovního údolí je tyto plány koordinovat.

Co je potřeba, aby se projekt dal do pohybu?

Projekt se už do pohybu dává. Naše městská část nyní podepsala s vlastníky memorandum a začne postupně pečovat o stávající cyklostezky. Připravujeme podpis memoranda se všemi kluby a naší městskou částí, abychom se více zapojili do rozvoje klubů a celého Sportovního údolí. Jako stěžejní je nyní zajistit projekt a revitalizaci celého Kunratického potoka. Zpřístupnění břehů, jejich kultivace. To musíme udělat dohromady s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, který má potok na starosti. Druhá fáze je rozšíření páteřní komunikace celým údolím, a to jak pro cyklisty, tak pro pěší – současný stav je nevyhovující a pro budoucí rozvoj údolí vlastně i brzdou. Rádi bychom, kdyby v roce 2025 proběhla projektová příprava a vydání stavebního povolení na Kunratický potok a na jaře 2026 došlo k revitalizaci, stejně jako tomu je dole v Braníku.

Kdy by mohlo být hotové první sportoviště?

Sportoviště se budou otevírat postupně. Přál bych si, aby první byla otevřena již v roce 2027. Doufám, že brzy budeme moci zveřejnit detailní informace. Mohu naznačit, že se to týká fotbalu. V týdnu proběhlo další kolo schůzky a jednání se zainteresovanými stranami.

Zmiňujete fotbal, ale ve vizualizaci není uveden SK Meteor Kačerov, který má na stávajícím území také hřiště. I když jedno „nepopsané“ fotbalové hřiště na plánku je. Počítá se s ním?

Klub není součástí podepsaného memoranda mezi kluby, osobně jsem s nimi tak v kontaktu nebyl ani jsem nebyl klubem kontaktován. Nemám informaci, že by zástupci Kačerova byli v komunikaci se zástupci klubů ve věci podepsaného memoranda.

Právě Kačerov už roky pracuje na modernizaci hřiště. Umělý povrch na jeho hřišti patří k nejstarším v Praze. V jaké fázi je stavební povolení modernizace hřiště?

To je spíše dotaz na klub Kačerova, na mne se ani v této záležitosti nikdo ze zástupců neobrátil, a mám tak pouze povrchní informace o současném stavu. Nicméně budoucí využití současného hřiště je určitě otázkou, kterou se budeme muset zabývat, protože v rámci plánování Sportovního údolí se ozývají i zástupci sportů, které nemají žádné zázemí, přičemž pozemek hřiště a jeho okolí jsou v majetku Prahy 4.

Mimochodem, vzniknou v údolí i prostory pro nové sporty? V plánu jsou hřiště na padel?

Ano, součástí memoranda je i deklarovaný zájemce o padel centrum. Máme zájemce o potápění a bazén, plus zájemce i o další sporty – diskutujeme pozemní hokej, hřiště na americký fotbal, stejně tak indoor zázemí pro gymnastiku a úpolové sporty. Smyslem je, aby se každý klub rozvíjel, a byl tak schopen nabídnout více prostoru pro děti a mládež. Nosnou myšlenkou, ve kterou doufám, jsou tři sportovní haly v severo-východním cípu. Rádi bychom jednu multifunkční, jednu basketbalovou a jednu floorbalovou. Zásadním benefitem je nejen ucelené sportovní údolí s moderními volnočasovými a rekreačními plochami, ale také skvělá dopravní dostupnost MHD, budoucí stanice metra D, železnice a kapacitní Jižní spojky.