DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ KLÁROV Z důvodu opravy tratě bude od soboty 31. května od cca 0:00 do pátku 13. června 2025 do cca 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v části ulice Klárov v úseku u zastávek Malostranská. Změny tras tramvajových linek Linka č. 2 bude rozdělena na dvě části:

NÁDRAŽÍ BRANÍK … MALOSTRANSKÁ (v Letenské ulici), dále pokračuje jako linka č. 20 směr Sídliště Barrandov

LEHOVEC … Strossmayerovo náměstí – Čechův most – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Královský letohrádek – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – VYPICH



SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … ÚJEZD, dále bude pokračovat jako linka č. 22 směr Zahradní Město

OLŠANSKÉ HŘBITOVY … Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Chotkovy sady – Hradčanská – Dejvická – Bořislavka – Nádraží Veleslavín – Divoká Šárka – DĚDINA



KOTLÁŘKA … Malostranská (v Letenské ulici) – STAROMĚSTSKÁ, dále bude pokračovat jako linka č. 17 směr Sídliště Modřany

Polovina spojů LIBUŠ … VÝSTAVIŠTĚ



Polovina spojů LEVSKÉHO … STAROMĚSTSKÁ, dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Kotlářka

Linka č. 18 VOZOVNA PANKRÁC … Staroměstská – Právnická fakulta – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) … NÁDRAŽÍ PODBABA

Linka č. 20 SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … MALOSTRANSKÁ (v ulici Letenské), dále bude pokračovat jako linka č. 2 směr Nádraží Braník

Polovina spojů NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Malostranská (v Letenské ulici) – Právnická fakulta – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) … BÍLÁ HORA



Polovina spojů ZAHRADNÍ MĚSTO … ÚJEZD, dále bude pokračovat jako linka č. 12 směr Sídliště Barrandov

Linka č. 23 ZVONAŘKA … Novoměstská radnice – Lazarská – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Královský letohrádek … KRÁLOVKA

Linka č. 97 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Malostranská (v Letenské ulici) – Právnická fakulta – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) … BÍLÁ HORA