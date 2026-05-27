Obsah
Kdy a kde se koná Praha žije hudbou 2026
Jedenáctý ročník festivalu Praha žije hudbou se uskuteční 29. a 30. května. Program obsadí celkem 19 míst napříč hlavním městem, většina z nich se ale nachází přímo v centru Prahy.
Hlavní festivalová trasa povede od Národního divadla přes Můstek, palác Savarin a ulici Na Příkopě až po Náměstí republiky a Palladium. Hudba ale zazní také na Smíchovské náplavce nebo v několika lokalitách Prahy 6.
|
Mezi ploty 2026: V bohnické psychiatrické léčebně v Praze vystoupí Lucie nebo Pam Rabbit
Festival tradičně sází na atmosféru pouličního umění a chce přiblížit lidem busking v jeho nejautentičtější podobě.
Program festivalu Praha žije hudbou
Během dvou dnů vystoupí více než stovka interpretů a umělců. Program nabídne rap, folk, jazz, pop, rock, klasickou hudbu i taneční a performativní vystoupení.
Hlavní hvězdy se představí na Palladium stage na Náměstí republiky. V pátek večer tam zahraje Aneta Langerová, sobotní program pak ovládnou HIHIHAHAHOLKY.
|
Založit si vlastní festival JelenFest byl logický krok. Koketovali jsme s tím roky, říká Polák
Velké koncerty se chystají také na Můstku, kde vystoupí Brass Avenue. V paláci Savarin návštěvníky čeká world music a jazz v podání Tibora Žida a držitele ceny Grammy Orana Etkina. Součástí programu bude i taneční performance Lilany Sarah Ščukové.
Pořadatelé letos chtějí dát ještě větší prostor začínajícím muzikantům a pouličním umělcům. Právě objevování nových talentů má být jedním z hlavních lákadel festivalu.
Co dalšího na festivalu uvidíte
Kromě koncertů se návštěvníci mohou těšit také na tanečníky, performery nebo ikonického červeného maskota festivalu Uličníka.
|
Porota SuperStar 2026 má brněnskou posilu. Které hvězdy talentová show vystřelila ke slávě?
Program doplní například vystoupení polské baletky Emilie Blige-Mysłek, koncert španělské kytary Theodora Jurcsisna nebo amerického virtuosa Geoffa Tysona, který patřil mezi žáky slavného Joea Satrianiho.
Více prostoru letos dostane také stále populárnější rapová scéna.
Vstupné a program festivalu
Veškerý program festivalu Praha žije hudbou je zdarma. Kompletní mapu festivalu a podrobný harmonogram jednotlivých vystoupení najdou návštěvníci na webu akce.
Nejen Praha žije hudbou