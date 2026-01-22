Cílem soutěže bylo najít nové řešení piazzetty, která v současnosti funguje spíše jako dopravní prostor. Zadání počítalo se zklidněním automobilové dopravy, lepší prostupností území, větším podílem zeleně a zachováním veřejného charakteru místa v památkově chráněném centru Prahy. Minimálně 3000 metrů čtverečních z celkové plochy 3200 metrů musí zůstat veřejně přístupných.
Součástí soutěže bylo také zapojení veřejnosti. Vedle dotazníkového šetření proběhla 11. září veřejná prezentace návrhů, kde měli obyvatelé Prahy možnost jednotlivé koncepty vidět, porovnat a poskytnout zpětnou vazbu a vlastní podněty přímo architektům ještě před finálním odevzdáním návrhů porotě. Tento způsob práce s veřejností byl v rámci českých architektonických soutěží realizován vůbec poprvé.
Účast byla hojná
Do soutěže se přihlásilo 197 architektonických ateliérů ze 42 zemí světa, což z ní podle pořadatelů činí největší architektonickou soutěž v historii České republiky. Do užšího výběru postoupilo šest týmů, z nichž porota vybrala vítězný návrh.
Studie ADEPT pracuje s prostorem jako s plynule modelovaným terénem bez bariér. Počítá s omezením dopravy na minimum, se vznikem centrálního pobytového prostoru a s prodloužením pěší osy Pařížské ulice směrem k řece. Návrh zahrnuje také vodní prvek, stromy a další zeleň, která má zlepšit mikroklima v místě. Podle zadání má na náměstí přibýt nejméně 17 nových stromů.
Pro setkávání i kulturní akce
Součástí řešení je i pavilon s nájemními prostory orientovanými do Pařížské ulice. Technické zázemí má být umístěno pod zemí, aby nadzemní část zůstala otevřená veřejnosti. Prostor je navržen tak, aby mohl sloužit jak pro běžné setkávání, tak pro kulturní akce či trhy.
Odhadované náklady na úpravu piazzetty činí přibližně 150 milionů korun. Celou investici mají uhradit soukromí vlastníci hotelu, město se na financování podílet nebude.