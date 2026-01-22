Centrum Prahy získá nové náměstí. Soutěž na piazzettu vyhráli architekti z Dánska

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  15:00
Prostor před hotelem Fairmont Golden Prague mezi Pařížskou ulicí a nábřežím Vltavy čeká výrazná proměna. Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže RaumScape se stal návrh dánského studia ADEPT. O výsledku rozhodla odborná porota složená ze zástupců města, městské části i zahraničních architektů.
Fotogalerie3

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska. | foto: ateliér ADEPT

Cílem soutěže bylo najít nové řešení piazzetty, která v současnosti funguje spíše jako dopravní prostor. Zadání počítalo se zklidněním automobilové dopravy, lepší prostupností území, větším podílem zeleně a zachováním veřejného charakteru místa v památkově chráněném centru Prahy. Minimálně 3000 metrů čtverečních z celkové plochy 3200 metrů musí zůstat veřejně přístupných.

Součástí soutěže bylo také zapojení veřejnosti. Vedle dotazníkového šetření proběhla 11. září veřejná prezentace návrhů, kde měli obyvatelé Prahy možnost jednotlivé koncepty vidět, porovnat a poskytnout zpětnou vazbu a vlastní podněty přímo architektům ještě před finálním odevzdáním návrhů porotě. Tento způsob práce s veřejností byl v rámci českých architektonických soutěží realizován vůbec poprvé.

Účast byla hojná

Do soutěže se přihlásilo 197 architektonických ateliérů ze 42 zemí světa, což z ní podle pořadatelů činí největší architektonickou soutěž v historii České republiky. Do užšího výběru postoupilo šest týmů, z nichž porota vybrala vítězný návrh.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou...

Studie ADEPT pracuje s prostorem jako s plynule modelovaným terénem bez bariér. Počítá s omezením dopravy na minimum, se vznikem centrálního pobytového prostoru a s prodloužením pěší osy Pařížské ulice směrem k řece. Návrh zahrnuje také vodní prvek, stromy a další zeleň, která má zlepšit mikroklima v místě. Podle zadání má na náměstí přibýt nejméně 17 nových stromů.

Pro setkávání i kulturní akce

Součástí řešení je i pavilon s nájemními prostory orientovanými do Pařížské ulice. Technické zázemí má být umístěno pod zemí, aby nadzemní část zůstala otevřená veřejnosti. Prostor je navržen tak, aby mohl sloužit jak pro běžné setkávání, tak pro kulturní akce či trhy.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou...

Odhadované náklady na úpravu piazzetty činí přibližně 150 milionů korun. Celou investici mají uhradit soukromí vlastníci hotelu, město se na financování podílet nebude.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Posílám fotografii, kterou jsem pořídila na Žižkově. Možná vás taky zaujme „hvězda“ na špičce stromečku.

vydáno 22. ledna 2026  16:37

Jak se zbavit promrzlých prstů na rukách a nohách? Rozhodně na ně nedýchat!

Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...

Každý člověk vnímá zimu jinak. Náchylnost na chlad ovlivňuje řada faktorů – od pohlaví přes stavbu těla po životní styl. „Kvůli hormonům jsou na chlad obecně náchylnější ženy, lidé s nedostatkem...

22. ledna 2026  16:37

Ve skiareálech v Ústeckém kraji jsou podmínky dobré, běžkařské stopy vymrzlé

ilustrační snímek

Ve skiareálech v Ústeckém kraji jsou podmínky pro rekreanty dobré. Na sjezdovkách leží až půl metru přírodního a technického sněhu. Běžkaři mají k dispozici...

22. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chyběla chvíle

Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chybělo pár minut

Na chodbu se valil dým, zatímco za dveřmi šlo o život. Mostečtí policisté proto vtrhli do bytu, kde našli bezvládnou ženu v bezvědomí a rychlým zásahem ji dostali z dosahu nebezpečí otravy nebo i...

22. ledna 2026  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Důchodce soudí za mnohaleté týrání manželky. Svěřila se při kontrole zbraní

Obžalovaný senior v jednací síni Okresního soudu v Děčíně. Kvůli citlivosti...

Nadávky, fyzické napadání, polévání horkou vodou, vyhrožování a ponižování. Takové útrapy podle obžaloby dlouhé roky snášela od pětasedmdesátiletého muže jeho o více než dvacet let mladší manželka....

22. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Rekordman jel přes Stržanov 115 kilometrů v hodině. Teď řidiče brzdí radar

Úsekové měření bylo ve Stržanově, místní části Žďáru nad Sázavou, spuštěno...

Jako správný krok hodnotí radnice ve Žďáře nad Sázavou zavedení úsekového měření v místní části Stržanov. Po téměř čtyřech měsících provozu je znát zklidnění dopravy a počet přestupků je v jednotkách...

22. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

V Turnově začíná rozsáhlá oprava haly, sportovní oddíly musejí trénovat jinde

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Sportovní hala v Turnově dosloužila a chystá se její přestavba za 218 milionů korun. Po rekonstrukci nabídne moderní zázemí všem příchozím. Práce by měly odstartovat nejpozději na začátku února.

22. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Mrazivé a slunečné počasí přeje lyžování ve Zlínském kraji, jezdí školní kurzy

ilustrační snímek

Mrazivé a slunečné počasí přeje v těchto dnech lyžování ve Zlínském kraji. V regionu je v provozu většina zimních areálů, které mají dostatek převážně...

22. ledna 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Duchcovský náhrobek je novou kulturní památkou

Na seznam movitých kulturních památek v Ústeckém přibyla na sklonku loňského...

Na seznam movitých kulturních památek v Ústeckém přibyla na sklonku loňského roku nová položka. Jedná se o náhrobek Kateřiny ze Žďáru rozené Kaplířky ze Sulevic, který se nachází ve výklenku vnější...

22. ledna 2026

FLETshop: Nová one-stop platforma pro nákup investičních bytů

22. ledna 2026

Borovanští odmítají těžbu živce. Bojí se o přírodu, vadí jim i doprava

V Borovanech se konalo veřejné projednávání kvůli možné těžbě živce. (22. ledna...

Plánovaná těžba živce jitří emoce v Borovanech na Českobudějovicku. Bylo tak dopředu jasné, že projednání jejího vlivu na životní prostředí přiláká do kulturního domu mnoho místních. Debata, která se...

22. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Řidič kličkoval po silnici, za volantem si dával pivo. Skoro nepiju, tvrdil pak hlídce

Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy

Pardubická policie v pondělí večer zastavila řidiče dodávky, který předtím nebezpečně kličkoval na silnici. Nadýchal přes dvě promile a přiznal se, že pil přímo za volantem.

22. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.