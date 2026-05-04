„Ohrožené kavky se zabydlely na Smíchově v Praze 5. Konkrétně před Orea Hotelem Angelo v Radlické ulici na Andělu. Nepozorný kolemjdoucí by si je snadno mohl splést s holuby.“ S tímhle tvrzením v doprovodu s fotografií zmiňovaných opeřenců přispěchal minulý týden dlouholetý čtenář deníku Metro Filip Podzimek.
Svůj příspěvek do rubriky Hlídač, za který mu po právu náleží odměna tři sta korun, nemohl načasovat lépe. Až na pár dní jsou to totiž přesně tři roky od chvíle, kdy se v metru uskutečnila monstrakce s jediným cílem – „zachránit“ odtud kavku obecnou, která zde byla lapena celých čtrtnáct dní.
Protřelá obyvatelka metropole
„Kavka obecná je v Praze poměrně běžným obyvatelem, ačkoliv se v České republice řadí k chráněným druhům. V hlavním městě s oblibou využívá městskou zástavbu, staré budovy a parky ke hnízdění i jako útočiště,“ říká pro deník Metro mluvčí Lesů hlavního města Prahy (LHMP) Petra Fišerová s tím, že zaměstnanci této městské firmy přicházejí do kontaktu s kavkami poměrně pravidelně.
„Pokud se dostanou kvůli nějakému problému například do Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, kterou provozujeme,“ dodává pro Metro Fišerová.
Akce, která nemá dodnes obdoby
Fišerová si také dobře vzpomíná na již zmiňovanou záchrannou akci v metru. Aby se odchyt kavky tehdy povedl, museli záchranáři LHMP spojit síly s těmi z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Všechno tehdy započalo tím, že se desítky lidí obracely na pražskou městskou policii i záchranné stanice pro volně žijící živočichy kvůli kavce obecné, která začátkem května omylem zalétla do podzemních prostor stanice metra Kobylisy. Nervózně poletovala nad hlavami cestujících a marně hledala cestu ven.
Podle zástupců LHMP se kavka do stanice dostala skrz vestibul. Po odchytu byla hubená, vyčerpaná, a proto obratem putovala do inkubátoru. Zvířecí záchranáři si při samotném odchytu pořádně mákli.
„Do prostoru stanice metra jsme byli vpuštěni vždy po půlnoci po ukončení provozu a úklidu stanice,“ popisovala tehdy celý proces jedna ze záchranářek Michaela Klímová. Kavka obecná patří do čeledi krkavcovitých, jejíž zástupci náleží mezi nejinteligentnější obratlovce. Jejich odchyt proto byl a je vždy komplikovaný.
„Ani tato kavka nebyla výjimkou a nenechala se nalákat na návnadu do sklopné pasti, na světlo ani na hlas jiné kavky. Odchyt na návnadu do sklopné pasti nám navíc komplikovali neukáznění cestující, kteří sice v dobré víře, ale v rozporu s našimi pokyny kavce přilepšovali jídlem i vodou přímo na nástupišti. Tato sklopná past byla opakovaně instalovaná pouze na noc, aby kavka měla klid a taky aby past nikdo neukradl,“ upřesňuje Klímová.
Pomohly až sítě
Kavku nakonec odborníci odchytili pomocí ornitologické sítě, která se používá k odchytu ptáků nebo netopýrů většinou za účelem kroužkování či jiného výzkumu.
„Podobá se volejbalové síti, akorát je z daleko jemnějšího materiálu. Do této sítě jsme kavku nahnali pomocí šestimetrového teleskopického podběráku. Tyto několikametrové podběráky jsme použili i při předchozím pokusu o odchyt o necelý týden dříve, v takto velkém prostoru je však odchyt jen s nimi v podstatě nemožný,“ popisovala pro deník Metro Klímová. Aby zaměstnanci síť mohli natáhnout co nejblíže stropu, museli její postranní držáky nastavit tyčemi a navíc si vylézt na štafle.
Obyvatelka Kobylis?
Kavku, které se na sociálních sítích začalo říkat Franz, záchranáři po rekonvalescenci vypustili u stanice metra Kobylisy. Záměr byl takový, aby se zde přidala k hejnu. S největší pravděpodobností ji tu dnes už zahlédnout nemůžete, protože jde o kočovného ptáka. Věkově by to ale klapnout mohlo. Kavky se dožívají v průměru zhruba pěti let.