České dráhy ve spolupráci s Pražskou integrovanou dopravou připravily oblíbené Mikulášské jízdy. Čertohráček vyrazí v sobotu 29. a neděli 30. listopadu a ve vagonech zavládne směsice smíchu, rolniček a nadšeného dětského hemžení.
Malí cestující se setkají s Mikulášem, čertem i anděly, kteří budou rozdávat drobné dárky. Za básničku nebo písničku nesmí chybět ani sladká odměna z andělského košíku.
Rezervace nejsou potřeba
Na Čertohráček platí standardní tarif PID nebo Českých drah. Rezervace míst se neprovádí, proto stačí naskočit a užít si jízdu.
Parní vlak bude také, ale kapacita se plní
O víkendu vyjedou i mikulášské parní vlaky z Prahy do Středočeského kraje. O ty je ale obrovský zájem a volná místa už rychle mizí.
Více informací, mapy a jízdní řády najdete na webu PID.
Odkud a kam se letos pojede