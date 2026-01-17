Když předloni jídelna zavřela, nejen místní to mrzelo. Jméno U Rozvařilů mělo zvuk. Historie podniku sahá až do 15. století. Zlatou éru ale zažil za minulého režimu jako bufet. Jídelna sídlila na nároží pasáže v ulici Na Poříčí 26 a lidé ji milovali.
V posledních letech to však s podnikem šlo z kopce. Změnil adresu, potýkal se s finančními problémy a nakonec zavřel. Ne však nadlouho. Značku si loni pod svá křídla vzala Farma Svatoslav. Podnik už nějakou dobu plánoval otevřít úplně nový koncept jídelen a jeho majitelům se zalíbil nápad vrátit do centra Prahy slavné jméno.
Nová éra
Od prosince u Rozvařilů zase vaří. Jídlo nabízí z přírody rovnou na talíř. „Chtěli jsme, aby jídelna byla rychlá, levná, ale hlavně kvalitní. Maso, kuře, ryby. Většinu si produkujeme sami. Suroviny, které nepěstujeme, odebíráme od dalších farmářů z Vysočiny,“ popisuje manažer podniku David Šotko.
Fronta u výdeje je pestrá. Stojí v ní student, manažer v obleku, pán v montérkách, důchodce i turista z ciziny. Jídelna funguje pár týdnů, ale že tu už zase vaří dobré a levné obědy, se rozkřiklo rychle. „Od začátku jídelna funguje dobře. Na talířích většinou nic nezbude. Pro nás je to zásadní ukazatel úspěchu,“ říká šéf místní kuchyně Josef Pála. Má bohaté zkušenosti z jiných podobně velkých provozoven. Šéfkuchařem byl třeba i v Hotelu Sen.
Levné, ale kvalitní
Plno je tu také kvůli příznivým cenám. Guláš s karlovarským knedlíkem vyjde na 140 korun, výpečky s bramborovým na 135. Velký švestkový knedlík je za 98 kaček. K tomu je navíc proměnlivá denní nabídka. Dnes je v ní třeba koprová omáčka s hovězím masem a houskovým knedlíkem domácí výroby za 140 korun nebo smažák s bramborem za 138. „Dáváme maximální restaurační péči i do českých klasik,“ zdůrazňuje Pála a zmiňuje také dopolední omelety, sekanou v housce nebo poobědovou tečku v podobě dezertu či zmrzliny. „Plánujeme i domácí hranolky z farmových brambor,“ vyhlíží šéfkuchař. Plánů má jídelna víc. Třeba točené pivo. Nyní si tu dáte jen orosené z lahve.
A ještě jedno provizorium do pár týdnů zmizí. U Rozvařilů mají totiž otevřeno jen ve všední dny. To se změní už v polovině února. Víkendový provoz promluví i do jídelního lístku. Provozovnou pravidelně zavoní selátko a v nabídce bude i víc druhů sladkých knedlíků. Ať si tu vybere celá rodina.
Jako tenkrát, ale moderně
Původní interiér se zásadně proměnil. Stará dlažba i plastové židle zmizely. Teď se tu sedí na českém dřevu a místnosti dominuje moderní design. Dokonce i talíře jsou od české firmy. Z původního konceptu zůstal třeba jen jeden stoják, tedy stůl pro rychlý oběd vestoje, který odkazuje na tradici.
A co plánují dál? Druhá pobočka v centru Prahy má otevřít v létě, prostor bude ještě větší než tady. S výčepem se počítá hned o začátku. „Do roka chceme otevřít dvě další pobočky,“ plánuje Šotko. Podle něj v Česku chybí jídelny, které si dlouhodobě drží kvalitu. To by rád znovuzrozený Rozvařil změnil.
Bohatá historie