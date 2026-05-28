Kde se v Praze vykoupat zdarma? Nechte se ve vedru rozpustit s výhledem na Pražský hrad

Autor: Marek Peška
Zmizte z pražského betonu. Vydejte se na fajn koupačku. Deník Metro vám představuje stále méně známá místa, která jsou v létě o desítky stupňů snesitelnější než rozpálené ulice. A jsou zdarma!
Rybník na Letné. Je určený pro hromadění vody pro místní zahradníky. Koupání je tu na vlastní nebezpečí. | foto: Metro

Břeh ostrova Štvanice. Tady je přírodní plovárna Baden Baden.
Město má spoustu vodních ploch, prim hraje samozřejmě Vltava. V Praze máme mnoho možností roztáhnout se na jejích březích.

Oživení plovárenské tradice

Jedním z nich je přírodní koupaliště Baden Baden na ostrově Štvanice. Právě toto místo navazuje na říční lázně, které patřily k nejstarším plovárnám v Praze. Nejen letní radovánky si tady Pražané užívali už od druhé poloviny 19. století. Do té doby Štvanici využívali zemědělci, poté šlechta.

Ostrov prošel zajímavou historií. K vodě se tu ale chodilo stále. Až do roku 2002 tu bývaly lázně, zanikly po ničivých povodních. A plovárna Baden Baden tuto tradici oživuje. Před několika lety tu vznikla pláž, brouzdaliště pro děti a molo. Pořádají se zde nejrůznější akce. Na plovárnu se dostanete přes štvanickou lávku od Holešovické tržnice.

Dříve pot, dnes osvěžení

Další místo, kde je možné se v létě zchladit, se nachází nedaleko Štvanice – na Letenské pláni. Koupání je tu jen na vlastní nebezpečí, ostatně jako na všech místech s volným vstupem. Letenský rybník vznikl jako nádrž na hromadění vody pro závlahy místní přírody. Nachází vedle Hanavského pavilonu, na dohled je Pražský hrad.

Vznikl v místech, kde v polovině 50. let minulého století tekl pot a slzy. Archeologové tu na základě historických fotografií objevili pozůstatky pracovního tábora. V něm přebývali lidé, s nimiž měl problém tehdejší režim, tedy „politicky nespolehlivé osoby“. Političtí vězni tady pracovali na stavbě Stalinova pomníku. Podle odhadů jich tu několik let žilo asi 120.

Archeologové se domnívají, že komunistický režim se po dokončení stavby monumentálního pomníku, stál tu od roku 1955 pouhých sedm let, snažil, aby tábor zcela zmizel. To pro případ, že by budoucnost chtěla vědět víc, než komunisté chtěli. Proto byla oblast zasypána tunami zeminy.

Kvůli zimě letos zdarma

Letadla nad hladinou

Na fanoušky letectví tady čeká zajímavost. Kvůli rekonstrukci hlavní ranveje ruzyňského letiště létají „těsně“ nad rybníkem letadla, a to do 14. srpna.

Třetím tipem, kam se vydat zchladit z vedrem dusícího se města, je rybník v Motole. Vystupte na zastávce Vozovna Motol. Mezi stromy schovaný rybník, je jedním ze tří, je letos otevřen zdarma. To proto, že na jeho od pláže vzdálenějším břehu stále pokračuje stavba nového zázemí koupaliště. „Kvůli velmi nízkým teplotám na přelomu roku nemohl zhotovitel zhruba měsíc pokračovat s betonáží a práce byly z tohoto důvodu dočasně přerušeny. S ohledem na dočasnou nedostupnost nových převlékáren a sociálního zařízení v přízemí nové budovy jsme se rozhodli, že v letošní sezoně bude vstup na koupaliště zdarma,“ zdůvodňuje situaci náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková, v jejíž gesci je životní prostředí.

Koupaliště bude mít od pondělí stánek s občerstvením. Ten tu bude až do konce sezony v září.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

